Уровень мобилизации в Украине достаточен для покрытия потерь и создания резервов, - Шмыгаль

Уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления личного состава и создания резервов.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мобилизация за последние 12 месяцев стабильна и имеет тенденцию к росту, что позволяет покрывать потери и формировать небольшие резервы.

При этом Шмыгаль отметил, что Россия также покрывает свои потери, несмотря на то, что они в пять раз больше украинских. Министр подчеркнул, что с начала войны РФ потеряла около миллиона человек, половина из которых погибла, и продолжает вести боевые действия, не считая количество потерянных.

