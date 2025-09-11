РУС
Уровень мобилизации в Украине достаточен для покрытия потерь и создания резервов, - Шмыгаль

Уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления личного состава и создания резервов.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мобилизация за последние 12 месяцев стабильна и имеет тенденцию к росту, что позволяет покрывать потери и формировать небольшие резервы.

При этом Шмыгаль отметил, что Россия также покрывает свои потери, несмотря на то, что они в пять раз больше украинских. Министр подчеркнул, что с начала войны РФ потеряла около миллиона человек, половина из которых погибла, и продолжает вести боевые действия, не считая количество потерянных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания будет производить украинские дроны-перехватчики, - Шмыгаль

+18
Їм для покриття втрат...зелений покидьок, скільки ваших синів служить в окопах?
11.09.2025 13:01 Ответить
+13
Цей контингент дружно перейде на службу до нових хазяїв як тільки прийде час їх мобілізувати .
11.09.2025 13:16 Ответить
+13
да ты шо. Где она воюет? Таская гражданских в тцк и на блокпостах на 10 линии? Или убегая от армии рашки в 2022 первая шо аж пятки сверкали?
11.09.2025 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ЗЕМРАЗОТА !!!!!!!!!!
11.09.2025 13:00 Ответить
Їм для покриття втрат...зелений покидьок, скільки ваших синів служить в окопах?
11.09.2025 13:01 Ответить
Стільки, скільки служить в окопах синів попередньої влади. Война в країні вже дванадцятий рік.
11.09.2025 13:08 Ответить
Так скільки ж? Назви цифру.
11.09.2025 13:13 Ответить
0?
11.09.2025 14:04 Ответить
Старший син Порошенка герой АТО.
11.09.2025 13:16 Ответить
Шановний коментатор, що має ізраїльській паспорт вже 30 років (а пише чомусь з Німеччини). Ваша Батьківщина у стані війни з хамас.
11.09.2025 13:50 Ответить
Veniamin Govard , а зараз він де, Карла III-го захищає?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_III_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
11.09.2025 14:09 Ответить
Inok

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.08.2025
11.09.2025 13:46 Ответить
А сзч 150 тис це покриття чого?, ваших проб**бів в мобілізації? До речі 30 серпня давно сплило , яка відмазка на ней раз буде? Таку кількість у тюрми не пересаджаєте і морально і фізично.
11.09.2025 13:03 Ответить
Vasya #607130

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 19.04.2025
Васья, ти із гєрасімовим розбирайся, чому ще тебе не відправили нс вдобрива до України?
11.09.2025 13:47 Ответить
Людям після якоїсь дати не можна реєструватись?
Чи це в тебе такий потужний аргумент, що мав рознести на шматки попередній коментар?
11.09.2025 15:00 Ответить
тоді, Пропоную, відкрити кордони для чоловіків до 35 років…
11.09.2025 13:04 Ответить
Тобi 34 ?
11.09.2025 13:19 Ответить
І після 55 років теж.
11.09.2025 13:42 Ответить
О, все сходиться. Сирський казав, у РФ моб ресурс десь 20 мільйонів. У нас +-4. Якраз співвідношення 1:5, вийдемо в нуль. Правда не рахуючи, що в РФ цивільні під ракетами й дронами не гинуть, ну то вже нюанси.
11.09.2025 13:07 Ответить
Ага, помрій) сирсткий казав про втрати 1 до 3, от і думай, хто перший вийде в 0 з таким співвідношенням.
11.09.2025 13:14 Ответить
Значить треба казати про співвідношення 1:7, та й все. Навіть 1:8, там ще ж підтримка з КНДР йде, її теж треба компенсовувати.
11.09.2025 14:20 Ответить
У нас в середньому в день гине 18 військових, 73 зникають безвісті (це теж фактично загиблі) і 243 поранені.
В сумі мінус 334 в день.
За місяць мінус 10 тисяч.
У москалів мінус 25-30 тисяч в місяць (за даними нашого Генштабу)
Тому співвідношення втрат 1 до 2,5, максимум 1 до 3.
Ніяких 1 до 5, немає і близько. Це фантазії і брехня шмигалей.
11.09.2025 13:42 Ответить
Твої цифри від зеленського...але співвідношення 1 до 3 дійсно влаштовує москалів
11.09.2025 14:19 Ответить
Когда в стране одна газета " Правда", врать можно как заблагорассудиться! А если читатели кроме ПТУ после после школы ничего не видели, то и напрягаться вообще не стоит! Лишний раз потеть!
11.09.2025 13:10 Ответить
Шмигаля в окопи .
11.09.2025 13:13 Ответить
кто бы сомневался. Ну ничего, дойдёт дело до мобилизации мусоров через годик война сразу закончиться
11.09.2025 13:13 Ответить
Цей контингент дружно перейде на службу до нових хазяїв як тільки прийде час їх мобілізувати .
11.09.2025 13:16 Ответить
Чи ти тупий,чи дурний,чи просто гнида. Поліція на фронті воює з перших днів ,а в тилу --теж саме
11.09.2025 13:20 Ответить
да ты шо. Где она воюет? Таская гражданских в тцк и на блокпостах на 10 линии? Или убегая от армии рашки в 2022 первая шо аж пятки сверкали?
11.09.2025 13:24 Ответить
Сам хоч віриш в те, що написав?
11.09.2025 14:06 Ответить
У 2014 році, коли Росія почала окупацію території України, 99% представників СБУ та МВС у Криму стали зрадниками. Джерело: https://censor.net/ua/n425274

Це про полюцію на фронті з перших днів...
11.09.2025 15:19 Ответить
Ось про такий рівень, як заявив Шмигаль, треба розказувати з кожної праски, навіть якщо це і не відповідає дійсності. Для того, щоб в кацапстані не думали і не вішали лапшу на вуха своїм лохам, що ЗСУ ось-ось посиплеться. Бо через таку лапшу війна вже більше ніж 3,5 років не може спинитися. Отака лапша про закінчення мобілізаційного ресурсу України допомагає кацапам в їхній мобілізації.
11.09.2025 13:15 Ответить
Україна мобілізовує щомісяця 30 тисяч людей, але до бойових частин доходить лише 10 тисяч.

Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут
11.09.2025 13:16 Ответить
За даними Чмута, Україна втрачає на день у середньому 18 солдатів загиблими, 243 пораненими, 73 - зниклими безвісти, але РФ несе суттєво більші втрати.
11.09.2025 13:18 Ответить
"Виявляється, між мобілізацією ТЦК і бойовою частиною у них ще є свій тернистий шлях - навчального центру, підготовки тощо. І на цьому шляху виявляється, що у новомобілізованого є, скажімо, 5 дітей - законна причина для відстрочки. В іншого - відкрита форма туберкульозу чи якісь інші хронічні хвороби, через які треба списувати з військової служби.
Хтось хворіє і "падає" на госпіталь, і далі там з госпіталя в госпіталь рік сидить. Хтось втік у СЗЧ. Когось ніхто не бере через низку інших причин. І потім з великого пулу мобілізованих до частин доходить якийсь невеликий відсоток. З цього невеликого відсотка є обмежено придатні. Обмежено придатного не поставиш кулеметником. Його треба ставити на якусь тилову посаду, які вже заповнені пораненими хлопцями. І командири його відправляють назад. І ці люди можуть рік існувати десь - нікому не потрібні, отримуючи грошове забезпечення», - пояснив Чмут.
11.09.2025 13:25 Ответить
Велика кількість людей у Силах оборони «загублені в системі». На його думку, Україні потрібно мобілізовувати менше людей, але якісніше.
11.09.2025 13:26 Ответить
За даними чмута...після цього далі вже можна не читати. Чмут волонтер і жодних даних про втрати він не має, щоб їх розголошувати. Він повторив дані від зеленського про 18 загиблих і майже 300 поранених. Тож це дані не чмута, а Зеленського. А чи варто вірити даним від нього - нехай кожен сам вирішує.
11.09.2025 14:22 Ответить
Є сайт, де перелічені всі поіменно, пофамільно, дати народження, дати загибелі, ітд.
Там інфа по кожній області, кожному місту, кожному селі про загиблих та зниклих безвісті.
Перевірив по свому місту. Знайшов загиблих та зниклих безвісті, тих кого знав.
Так от там десь біля 160 тисяч загиблих та зниклих безвісти по всій Україні, на вересень цього року з початку війни.
Згідно Генштабу, втрати окупантів біля 1 мільйона, з них загиблих і безвісті зниклих реально десь 300-350 тысяч. Решта 600-700 тысяч поранених.
Тому реальне співвідношення втрат загиблими 1 до 2.
11.09.2025 14:35 Ответить
Місцева цензорівська братва свято вірить у втрати 1 до 5 і, навіть, 1 до 7. Навіть, не задумуючись, чому при таких шалених втратах у кацапів нема мобілізації і відкриті кордони, а в нас при таких мізерних вигрібають останніх селюків і роботяг.
11.09.2025 15:08 Ответить
Треба посилити боротьбу з ухилянтами та розширити резерви, бо все меньш охочих штурмувати посадки.
11.09.2025 13:18 Ответить
Шановний коментатор, що має ізраїльській паспорт вже 30 років (а пише чомусь з Німеччини). Ваша Батьківщина у стані війни з хамас. Зволійте попи.........дувати штурмувати Газу. Ви потрібні там, а не тут.
11.09.2025 13:54 Ответить
То ба відмовитись від штурмів посадок будь-якою ціною і скасувати бойовий імунітет для коханого командування.
11.09.2025 14:23 Ответить
Peace door ball... sorry for my Englihs
11.09.2025 13:25 Ответить
Бормашмиг, може вже якось потрібно закінчувати цю війну?!
11.09.2025 13:30 Ответить
Навіщо, у них все добре.
Саме тому різні шмигалі, зеленські та їх потужні парнтери постійно уникають розмов про конкретні результати війни, зате дуже зациклені на процесі.
11.09.2025 13:32 Ответить
Давно пора у кацапів розвінчати міф, що Україна ось-ось здасться і капітулює, бо в них він дуже поширений. Вони самі не допруть, що це пуйловська брехня, в яку він сам вірить, і ця війна буде йти безкінечно... Тупорилі кацапи надіються на чудо, бо армійські проблеми в них є також, ще погірше ніж у нас...
11.09.2025 13:35 Ответить
Шлях Зельоної мотивації від черг добровольців під ТЦК, до сафарі-бусифікації.
11.09.2025 13:41 Ответить
Коли шоблу Зеленьского мобілізуть і відправлять на заміну бригадам, що без ротацій більше року, тоді і знову заслухаємо Шмигпоя, із окопів, через півроку..
11.09.2025 13:50 Ответить
тогда чому некомплект особового складу, пан брехун?
11.09.2025 14:12 Ответить
І тому ви гребете на фронт інвалідів? Звісно, віримо!
11.09.2025 15:44 Ответить
 
 