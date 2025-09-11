2 440 51
Уровень мобилизации в Украине достаточен для покрытия потерь и создания резервов, - Шмыгаль
Уровень мобилизации в Украине сейчас достаточен для восстановления личного состава и создания резервов.
Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мобилизация за последние 12 месяцев стабильна и имеет тенденцию к росту, что позволяет покрывать потери и формировать небольшие резервы.
При этом Шмыгаль отметил, что Россия также покрывает свои потери, несмотря на то, что они в пять раз больше украинских. Министр подчеркнул, что с начала войны РФ потеряла около миллиона человек, половина из которых погибла, и продолжает вести боевые действия, не считая количество потерянных.
Васья, ти із гєрасімовим розбирайся, чому ще тебе не відправили нс вдобрива до України?
Чи це в тебе такий потужний аргумент, що мав рознести на шматки попередній коментар?
В сумі мінус 334 в день.
За місяць мінус 10 тисяч.
У москалів мінус 25-30 тисяч в місяць (за даними нашого Генштабу)
Тому співвідношення втрат 1 до 2,5, максимум 1 до 3.
Ніяких 1 до 5, немає і близько. Це фантазії і брехня шмигалей.
Це про полюцію на фронті з перших днів...
Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут
Хтось хворіє і "падає" на госпіталь, і далі там з госпіталя в госпіталь рік сидить. Хтось втік у СЗЧ. Когось ніхто не бере через низку інших причин. І потім з великого пулу мобілізованих до частин доходить якийсь невеликий відсоток. З цього невеликого відсотка є обмежено придатні. Обмежено придатного не поставиш кулеметником. Його треба ставити на якусь тилову посаду, які вже заповнені пораненими хлопцями. І командири його відправляють назад. І ці люди можуть рік існувати десь - нікому не потрібні, отримуючи грошове забезпечення», - пояснив Чмут.
Там інфа по кожній області, кожному місту, кожному селі про загиблих та зниклих безвісті.
Перевірив по свому місту. Знайшов загиблих та зниклих безвісті, тих кого знав.
Так от там десь біля 160 тисяч загиблих та зниклих безвісти по всій Україні, на вересень цього року з початку війни.
Згідно Генштабу, втрати окупантів біля 1 мільйона, з них загиблих і безвісті зниклих реально десь 300-350 тысяч. Решта 600-700 тысяч поранених.
Тому реальне співвідношення втрат загиблими 1 до 2.
Саме тому різні шмигалі, зеленські та їх потужні парнтери постійно уникають розмов про конкретні результати війни, зате дуже зациклені на процесі.