Рівень мобілізації в Україні достатній для покриття втрат і створення резервів, - Шмигаль

шмигаль

Рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення особового складу та створення резервів.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація за останні 12 місяців стабільна і має тенденцію до зростання, що дозволяє покривати втрати та формувати невеликі резерви.

Водночас Шмигаль зазначив, що Росія також покриває свої втрати, незважаючи на те, що вони в п’ять разів більші за українські. Міністр підкреслив, що з початку війни РФ втратила близько мільйона осіб, половина з яких загинула, і продовжує вести бойові дії, не рахуючи кількість втрачених.

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі, - Шмигаль

+6
Їм для покриття втрат...зелений покидьок, скільки ваших синів служить в окопах?
показати весь коментар
11.09.2025 13:01 Відповісти
+4
Цей контингент дружно перейде на службу до нових хазяїв як тільки прийде час їх мобілізувати .
показати весь коментар
11.09.2025 13:16 Відповісти
+3
тоді, Пропоную, відкрити кордони для чоловіків до 35 років…
показати весь коментар
11.09.2025 13:04 Відповісти
ЗЕМРАЗОТА !!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.09.2025 13:00 Відповісти
11.09.2025 13:01 Відповісти
Стільки, скільки служить в окопах синів попередньої влади. Война в країні вже дванадцятий рік.
показати весь коментар
11.09.2025 13:08 Відповісти
Так скільки ж? Назви цифру.
показати весь коментар
11.09.2025 13:13 Відповісти
Старший син Порошенка герой АТО.
показати весь коментар
11.09.2025 13:16 Відповісти
Шановний коментатор, що має ізраїльській паспорт вже 30 років (а пише чомусь з Німеччини). Ваша Батьківщина у стані війни з хамас.
показати весь коментар
11.09.2025 13:50 Відповісти
Inok

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.08.2025
показати весь коментар
11.09.2025 13:46 Відповісти
А сзч 150 тис це покриття чого?, ваших проб**бів в мобілізації? До речі 30 серпня давно сплило , яка відмазка на ней раз буде? Таку кількість у тюрми не пересаджаєте і морально і фізично.
показати весь коментар
11.09.2025 13:03 Відповісти
Vasya #607130

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 19.04.2025
Васья, ти із гєрасімовим розбирайся, чому ще тебе не відправили нс вдобрива до України?
показати весь коментар
11.09.2025 13:47 Відповісти
11.09.2025 13:04 Відповісти
Тобi 34 ?
показати весь коментар
11.09.2025 13:19 Відповісти
І після 55 років теж.
показати весь коментар
11.09.2025 13:42 Відповісти
О, все сходиться. Сирський казав, у РФ моб ресурс десь 20 мільйонів. У нас +-4. Якраз співвідношення 1:5, вийдемо в нуль. Правда не рахуючи, що в РФ цивільні під ракетами й дронами не гинуть, ну то вже нюанси.
показати весь коментар
11.09.2025 13:07 Відповісти
Ага, помрій) сирсткий казав про втрати 1 до 3, от і думай, хто перший вийде в 0 з таким співвідношенням.
показати весь коментар
11.09.2025 13:14 Відповісти
У нас в середньому в день гине 18 військових, 73 зникають безвісті (це теж фактично загиблі) і 243 поранені.
В сумі мінус 334 в день.
За місяць мінус 10 тисяч.
У москалів мінус 25-30 тисяч в місяць (за даними нашого Генштабу)
Тому співвідношення втрат 1 до 2,5, максимум 1 до 3.
Ніяких 1 до 5, немає і близько. Це фантазії і брехня шмигалей.
показати весь коментар
11.09.2025 13:42 Відповісти
Когда в стране одна газета " Правда", врать можно как заблагорассудиться! А если читатели кроме ПТУ после после школы ничего не видели, то и напрягаться вообще не стоит! Лишний раз потеть!
показати весь коментар
11.09.2025 13:10 Відповісти
Шмигаля в окопи .
показати весь коментар
11.09.2025 13:13 Відповісти
кто бы сомневался. Ну ничего, дойдёт дело до мобилизации мусоров через годик война сразу закончиться
показати весь коментар
11.09.2025 13:13 Відповісти
11.09.2025 13:16 Відповісти
Чи ти тупий,чи дурний,чи просто гнида. Поліція на фронті воює з перших днів ,а в тилу --теж саме
показати весь коментар
11.09.2025 13:20 Відповісти
да ты шо. Где она воюет? Таская гражданских в тцк и на блокпостах на 10 линии? Или убегая от армии рашки в 2022 первая шо аж пятки сверкали?
показати весь коментар
11.09.2025 13:24 Відповісти
Ось про такий рівень, як заявив Шмигаль, треба розказувати з кожної праски, навіть якщо це і не відповідає дійсності. Для того, щоб в кацапстані не думали і не вішали лапшу на вуха своїм лохам, що ЗСУ ось-ось посиплеться. Бо через таку лапшу війна вже більше ніж 3,5 років не може спинитися. Отака лапша про закінчення мобілізаційного ресурсу України допомагає кацапам в їхній мобілізації.
показати весь коментар
11.09.2025 13:15 Відповісти
Україна мобілізовує щомісяця 30 тисяч людей, але до бойових частин доходить лише 10 тисяч.

Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут
показати весь коментар
11.09.2025 13:16 Відповісти
За даними Чмута, Україна втрачає на день у середньому 18 солдатів загиблими, 243 пораненими, 73 - зниклими безвісти, але РФ несе суттєво більші втрати.
показати весь коментар
11.09.2025 13:18 Відповісти
"Виявляється, між мобілізацією ТЦК і бойовою частиною у них ще є свій тернистий шлях - навчального центру, підготовки тощо. І на цьому шляху виявляється, що у новомобілізованого є, скажімо, 5 дітей - законна причина для відстрочки. В іншого - відкрита форма туберкульозу чи якісь інші хронічні хвороби, через які треба списувати з військової служби.
Хтось хворіє і "падає" на госпіталь, і далі там з госпіталя в госпіталь рік сидить. Хтось втік у СЗЧ. Когось ніхто не бере через низку інших причин. І потім з великого пулу мобілізованих до частин доходить якийсь невеликий відсоток. З цього невеликого відсотка є обмежено придатні. Обмежено придатного не поставиш кулеметником. Його треба ставити на якусь тилову посаду, які вже заповнені пораненими хлопцями. І командири його відправляють назад. І ці люди можуть рік існувати десь - нікому не потрібні, отримуючи грошове забезпечення», - пояснив Чмут.
показати весь коментар
11.09.2025 13:25 Відповісти
Велика кількість людей у Силах оборони «загублені в системі». На його думку, Україні потрібно мобілізовувати менше людей, але якісніше.
показати весь коментар
11.09.2025 13:26 Відповісти
Треба посилити боротьбу з ухилянтами та розширити резерви, бо все меньш охочих штурмувати посадки.
показати весь коментар
11.09.2025 13:18 Відповісти
Шановний коментатор, що має ізраїльській паспорт вже 30 років (а пише чомусь з Німеччини). Ваша Батьківщина у стані війни з хамас. Зволійте попи.........дувати штурмувати Газу. Ви потрібні там, а не тут.
показати весь коментар
11.09.2025 13:54 Відповісти
Peace door ball... sorry for my Englihs
показати весь коментар
11.09.2025 13:25 Відповісти
Бормашмиг, може вже якось потрібно закінчувати цю війну?!
показати весь коментар
11.09.2025 13:30 Відповісти
Навіщо, у них все добре.
Саме тому різні шмигалі, зеленські та їх потужні парнтери постійно уникають розмов про конкретні результати війни, зате дуже зациклені на процесі.
показати весь коментар
11.09.2025 13:32 Відповісти
Цих ЗЕ ГНИД пора нищити та відправляти на -х-й на О ,без повернення.
показати весь коментар
11.09.2025 13:30 Відповісти
Давно пора у кацапів розвінчати міф, що Україна ось-ось здасться і капітулює, бо в них він дуже поширений. Вони самі не допруть, що це пуйловська брехня, в яку він сам вірить, і ця війна буде йти безкінечно... Тупорилі кацапи надіються на чудо, бо армійські проблеми в них є також, ще погірше ніж у нас...
показати весь коментар
11.09.2025 13:35 Відповісти
Шлях Зельоної мотивації від черг добровольців під ТЦК, до сафарі-бусифікації.
показати весь коментар
11.09.2025 13:41 Відповісти
Коли шоблу Зеленьского мобілізуть і відправлять на заміну бригадам, що без ротацій більше року, тоді і знову заслухаємо Шмигпоя, із окопів, через півроку..
показати весь коментар
11.09.2025 13:50 Відповісти
 
 