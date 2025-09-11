Рівень мобілізації в Україні достатній для покриття втрат і створення резервів, - Шмигаль

Рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення особового складу та створення резервів.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобілізація за останні 12 місяців стабільна і має тенденцію до зростання, що дозволяє покривати втрати та формувати невеликі резерви.

Водночас Шмигаль зазначив, що Росія також покриває свої втрати, незважаючи на те, що вони в п’ять разів більші за українські. Міністр підкреслив, що з початку війни РФ втратила близько мільйона осіб, половина з яких загинула, і продовжує вести бойові дії, не рахуючи кількість втрачених.

