1 368 37
Рівень мобілізації в Україні достатній для покриття втрат і створення резервів, - Шмигаль
Рівень мобілізації в Україні наразі достатній для відновлення особового складу та створення резервів.
Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, мобілізація за останні 12 місяців стабільна і має тенденцію до зростання, що дозволяє покривати втрати та формувати невеликі резерви.
Водночас Шмигаль зазначив, що Росія також покриває свої втрати, незважаючи на те, що вони в п’ять разів більші за українські. Міністр підкреслив, що з початку війни РФ втратила близько мільйона осіб, половина з яких загинула, і продовжує вести бойові дії, не рахуючи кількість втрачених.
Топ коментарі
+6 Vasya #607130
показати весь коментар11.09.2025 13:01 Відповісти Посилання
+4 Kravchenko Igor
показати весь коментар11.09.2025 13:16 Відповісти Посилання
+3 Evgen Karpenko
показати весь коментар11.09.2025 13:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 12.08.2025
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 19.04.2025
Васья, ти із гєрасімовим розбирайся, чому ще тебе не відправили нс вдобрива до України?
В сумі мінус 334 в день.
За місяць мінус 10 тисяч.
У москалів мінус 25-30 тисяч в місяць (за даними нашого Генштабу)
Тому співвідношення втрат 1 до 2,5, максимум 1 до 3.
Ніяких 1 до 5, немає і близько. Це фантазії і брехня шмигалей.
Про це заявив керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут
Хтось хворіє і "падає" на госпіталь, і далі там з госпіталя в госпіталь рік сидить. Хтось втік у СЗЧ. Когось ніхто не бере через низку інших причин. І потім з великого пулу мобілізованих до частин доходить якийсь невеликий відсоток. З цього невеликого відсотка є обмежено придатні. Обмежено придатного не поставиш кулеметником. Його треба ставити на якусь тилову посаду, які вже заповнені пораненими хлопцями. І командири його відправляють назад. І ці люди можуть рік існувати десь - нікому не потрібні, отримуючи грошове забезпечення», - пояснив Чмут.
Саме тому різні шмигалі, зеленські та їх потужні парнтери постійно уникають розмов про конкретні результати війни, зате дуже зациклені на процесі.