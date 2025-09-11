У нас постоянно происходят контакты с американскими коллегами на разных уровнях, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина регулярно контактирует с США.
Об этом он заявил во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ.
"У нас постоянно происходят контакты с американскими коллегами. На разных уровнях. Глава моего Офиса, министр иностранных дел, секретарь СНБО. Контактируем с Рубио, Келлогом, Уиткоффом - со всеми. Мы постоянно общаемся, есть иногда возможности общаться с президентом Трампом, есть у нас соответствующие звонки. Последний раз у нас был звонок в Париже. Мы общались с президентом по санкциям, по различным шагам.
Сейчас мы общаемся, ожидаем, если будет возможность, в ближайшие дни также сконтактировать с Белым домом. Я думаю, что мы проведем соответствующую беседу", - отметил он.
Также Зеленский сказал, что с США работают над "форматом какой встречи" на основе "Коалиции желающих".
"Думаю, может, у нас будет соответствующая встреча нашими командами. Также с американской стороной", - добавил президент.
По словам главы государства, с американцами был длинный и детальный разговор во время визита в Вашингтон ранее.
"Работаем ежедневно. Главное же не количество разговоров и встреч. Нам нужен результат", - подытожил он.
