У нас постоянно происходят контакты с американскими коллегами на разных уровнях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина регулярно контактирует с США.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ.

"У нас постоянно происходят контакты с американскими коллегами. На разных уровнях. Глава моего Офиса, министр иностранных дел, секретарь СНБО. Контактируем с Рубио, Келлогом, Уиткоффом - со всеми. Мы постоянно общаемся, есть иногда возможности общаться с президентом Трампом, есть у нас соответствующие звонки. Последний раз у нас был звонок в Париже. Мы общались с президентом по санкциям, по различным шагам.

Сейчас мы общаемся, ожидаем, если будет возможность, в ближайшие дни также сконтактировать с Белым домом. Я думаю, что мы проведем соответствующую беседу", - отметил он.

Также Зеленский сказал, что с США работают над "форматом какой встречи" на основе "Коалиции желающих".

"Думаю, может, у нас будет соответствующая встреча нашими командами. Также с американской стороной", - добавил президент.

По словам главы государства, с американцами был длинный и детальный разговор во время визита в Вашингтон ранее.

"Работаем ежедневно. Главное же не количество разговоров и встреч. Нам нужен результат", - подытожил он.

