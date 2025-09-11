У нас постійно відбуваються контакти з американськими колегами на різних рівнях, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна регулярно контактує зі США.
Про це він заявив під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає Цензор.НЕТ.
"У нас постійно відбуваються контакти з американськими колегами. На різних рівнях. Голова мого Офісу, міністр закордонних справ, секретар РНБО. Контактуємо з Рубіо, Келлогом, Віткоффом - з усіма. Ми постійно спілкуємось, є іноді можливості спілкуватися з президентом Трампом, є у нас відповідні дзвінки. Останній раз у нас був дзвінок в Парижі. Ми спілкувались з президентом щодо санкцій, щодо різних кроків.
Зараз ми спілкуємось, очікуємо, якщо буде можливість, найближчими днями також сконтактувати з Білим домом. Я думаю, що ми проведемо відповідну бесіду", - зазначив він.
Також Зеленський сказав, що зі США працюють над "форматом зустрічі" на основі "Коаліції охочих".
"Думаю, може, у нас буде відповідна зустріч нашими командами. Також з американською стороною", - додав президент.
За словами глави держави, з американцями була довга та детальна розмова під час візиту до Вашингтону раніше.
"Працюємо щоденно. Головна ж не кількість розмов та зустрічей. Нам потрібен результат", - підсумував він.
