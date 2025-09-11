"Я не відступлю", - Путін передав послання Європі й Трампу, – NYT

З посиленням авіаударів російський диктатор Володимир Путін рішуче демонструє, що саме він диктуватиме умови завершення війни Росії проти України.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ. Послання Путіна Україні, Європі й президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу "я не відступлюся", - йдеться у статті.

Як публічно, так і приватно Путін демонструє впевненість у тому, що перевага Росії на полі бою проти України тільки збільшується. На думку аналітиків і людей, близьких до Кремля, його мета - переконати Україну в марності опору військовій машині Росії.

У неділю Москва провела найбільшу за всю війну ракетно-дронову атаку на Україну. Потім, у середу, напруженість у відносинах із Заходом різко зросла, коли численні російські безпілотники залетіли на територію Польщі, здійснивши вражаюче вторгнення в повітряний простір країни НАТО.

Ці атаки свідчили про новий рівень агресії з боку Росії. До того ж, після саміту з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор в основному мовчав щодо України.

"Союзників Києва в Європі Путін попереджає, що їм загрожує небезпека, якщо вони реалізують свої плани щодо розгортання військ в Україні. Трампу Путін дає зрозуміти, що не піде на компроміс щодо своїх основних вимог, навіть якщо і заявляє, що Росія, як і раніше, готова до угоди", - пише The New York Times.

