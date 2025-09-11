УКР
"Я не відступлю", - Путін передав послання Європі й Трампу, – NYT

Путін передав послання Європі й Трампу, що не відступить

З посиленням авіаударів російський диктатор Володимир Путін рішуче демонструє, що саме він диктуватиме умови завершення війни Росії проти України.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ. Послання Путіна Україні, Європі й президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу "я не відступлюся", - йдеться у статті.

Як публічно, так і приватно Путін демонструє впевненість у тому, що перевага Росії на полі бою проти України тільки збільшується. На думку аналітиків і людей, близьких до Кремля, його мета - переконати Україну в марності опору військовій машині Росії.

У неділю Москва провела найбільшу за всю війну ракетно-дронову атаку на Україну. Потім, у середу, напруженість у відносинах із Заходом різко зросла, коли численні російські безпілотники залетіли на територію Польщі, здійснивши вражаюче вторгнення в повітряний простір країни НАТО.

Ці атаки свідчили про новий рівень агресії з боку Росії. До того ж, після саміту з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор в основному мовчав щодо України.

"Союзників Києва в Європі Путін попереджає, що їм загрожує небезпека, якщо вони реалізують свої плани щодо розгортання військ в Україні. Трампу Путін дає зрозуміти, що не піде на компроміс щодо своїх основних вимог, навіть якщо і заявляє, що Росія, як і раніше, готова до угоди", - пише The New York Times.

Також читайте: Путін керує Росією зі трьох повністю ідентичних кабінетів без вікон, ще й в різних регіонах, - ЗМІ

Автор: 

Європа (2002) путін володимир (24796) росія (67646) Трамп Дональд (7111) війна в Україні (6113)
Топ коментарі
+23
Ничего удивительного. Гопник ведет себя как гопник, по понятиям. Или кто-то от него ожидал другого? Гопник отступает или когда получает в рыло, или когда ему в лоб смотрит ствол. Другого почти не бывает.
11.09.2025 12:19 Відповісти
+17
Оце ху* ло демонструє світу , шо він з китаєм разом , двоє червонодупих головорізів ... Захід ставайте незалежними від китаю , бо потім будете вчити руськокитайську мову...
11.09.2025 12:19 Відповісти
+14
А мы эту самую нефть качаем, подписав договор в 2024 году. И они сейчас пытаются сократить закупки, но уперлись рогом Орбан и Фицо.
11.09.2025 12:22 Відповісти
І ЄС все зрозуміло правильно. До кінця 2026 року нафту та газ у русні буде купувати.
11.09.2025 12:19 Відповісти
А мы эту самую нефть качаем, подписав договор в 2024 году. И они сейчас пытаются сократить закупки, но уперлись рогом Орбан и Фицо.
11.09.2025 12:22 Відповісти
Хтось донесе цьому плєшивому тупому гебешніку, що його армія воює гірше аніж повзе равлик! Але тупому марно щось пояснювати, краще вбити протибункерною ракетою - тай всій справі кінець!
11.09.2025 13:44 Відповісти
Імпорт нафти ЄС з рашки знизився в 16 разів !!!!

зараз імпортують тільки дружбани трампа - орбан та фіцо.
але міністр енергетики Хробачії - пан Мадяр займається цим питанням.

.
11.09.2025 12:26 Відповісти
ЄС у 2024 році сплатив за російські нафту та газ більше, ніж витратив на допомогу Україні

https://www.unian.ua/economics/energetics/yes-u-2024-roci-splativ-za-rosiyski-naftu-ta-gaz-bilshe-nizh-vitrativ-na-dopomogu-ukrajini-13016355.html
11.09.2025 12:30 Відповісти
Звіздьож вже в назві - "ЄС сплатив" чи окремі країни ЄС сплатили? Скільки купили Норвегія та Голандія?
11.09.2025 12:54 Відповісти
Це не УНІАН рахував. Всі питання до авторів звіту:

https://energyandcleanair.org/publication/eu-imports-of-russian-fossil-fuels-in-third-year-of-invasion-surpass-financial-aid-sent-to-ukraine/
11.09.2025 13:00 Відповісти
Заголовок уніанівський.
11.09.2025 13:01 Відповісти
Їм теж потрібен час щоб підготуватися)

"Украина в перспективе 5 лет может диверсифицировать поставки газа и полностью перестать зависеть от импорта российского газа."
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк программе "https://tsn.ua/politika/yacenyuk-nazvav-tri-umovi-dlya-nastannya-realnogo-peremir-ya-na-donbasi-367230.html ТСН. Тиждень".

8 сентября 2014
11.09.2025 12:31 Відповісти
Так Україна зараз і не купує і не транзитує кацапсячий газ.
11.09.2025 12:50 Відповісти
Україна у 2018 вперше за всю свою історію відмовилася від кацапського газу, припинивши його купляти у рашки, ба більше, у березні 2018 Україна вперше в історії відсудила у москальського Газпрому 3 мільярди доларів в Стокгольмському суді. За 5 років влади попередників Україна реально стала незалежною від поставок москальського газу.
11.09.2025 12:55 Відповісти
На газі не написано чий він. А реверс газу, який був з 2018 по 2019 в Україну зі Словаччини, ставить під великі сумніви, що він не був кацапським.
11.09.2025 12:59 Відповісти
Трамп з Білим домом, мають чергові 50 днів, упродовж 8 місяців, щоб осмислювати, можливі посилення санкцій на московію, а потім, ще 2-3 тижні, так і грати в гольф…
11.09.2025 12:19 Відповісти
вибори !
виборах в США!

конгресмени та вумени респи не хотять тонути разом із трампом

.
11.09.2025 12:27 Відповісти
Тому і Кірка зачистили, такі ж магівці, як Кушнарьова, заради рейтенгу якунОвоща!!
Істрія ця, уже була, все для відволікання уваги Америкаців від палаючих плівок Епштейна!!!! Дієвий хід, але кривавий!!
11.09.2025 12:36 Відповісти
Ничего удивительного. Гопник ведет себя как гопник, по понятиям. Или кто-то от него ожидал другого? Гопник отступает или когда получает в рыло, или когда ему в лоб смотрит ствол. Другого почти не бывает.
11.09.2025 12:19 Відповісти
нєнє!
виймати на гопніка ствол, це ганьба!
гопніка треба місити, довго з пристрастю, ногами!
11.09.2025 12:29 Відповісти
це - війна на виживання українців.

переможе той, в кого сильніша воля.

.
11.09.2025 12:30 Відповісти
Оце ху* ло демонструє світу , шо він з китаєм разом , двоє червонодупих головорізів ... Захід ставайте незалежними від китаю , бо потім будете вчити руськокитайську мову...
11.09.2025 12:19 Відповісти
Отже, отримав згоду (або наказ) від скаженої панди
11.09.2025 12:20 Відповісти
скажена панда має економічні проблеми

.
11.09.2025 12:31 Відповісти
А в кого їх нема?
11.09.2025 12:47 Відповісти
Які саме?
11.09.2025 13:46 Відповісти
та ладно - через одну новина про крах економіки раші, про дефіцит пального. відсутність грошей на газ та ЗП. Двє трі нєдєлі ж
11.09.2025 12:20 Відповісти
але, блінорилий не відступе!
у нього нема іншого виходу.
це, не відміняє одне друге.
11.09.2025 12:27 Відповісти
їржавий прокинеться та зарядить, що це фейк-ньюс, а ***** його друг та прагне миру
11.09.2025 12:22 Відповісти
нєнє.
буде гірше.
рудий імбецил, скаже що подзвонить, другу владіміру, ось ось.
а, на нас знову полетять шахеди та ракети.
11.09.2025 12:26 Відповісти
я фігєю!
так, а чого відступати, коли морпіхи сша плазують під ногами?
чого відступати, коли рудий пристаркуватий недоумок пританцьовує на червоному килимі та катає у особистому авто?
чого відступати, коли пластилінові лєвацькі озабочені толєрасти, безкінечно жують соплі, але платять величезні гроші?

от, ви би відступили?
я, ні!!!
11.09.2025 12:24 Відповісти
Тот случай когда всего лишь 9 грамм свинца могли бы решить проблему мирового масштаба
11.09.2025 12:27 Відповісти
Дев'ятьма грамами свинцю всіх москалів не зробиш гарними.
11.09.2025 13:03 Відповісти
"Ми обісралися"- передали ***** послання Європа і Трамп.
11.09.2025 12:29 Відповісти
Надорвется ******** и *********, Как это уже не раз бывало.
11.09.2025 12:32 Відповісти
Знову ці понти .. Розіб'юся - але не відступлюся .
Ну що ж , надмірна самовпевненість зазвичай призводить до трагічних наслідків .
11.09.2025 12:32 Відповісти
потрібно ще 25 відсотків нафтопереробки кацапні винести
11.09.2025 12:32 Відповісти
Це добре що воно так говорить. У деяких ідіотів спадуть рожеві окуляри що з ****** можна мирно домовитись. Тому потрібно перестати стидатись і знищувати Сосію, її енергетику, авіацію в тому числі гражданську і інфраструтктуру. Бо якщо ви не будете бити скаженого пса то він вас загризе
11.09.2025 12:33 Відповісти
11.09.2025 12:44 Відповісти
У уього шулєра всі карти крапльоні, а його єс боїться. Увалили би раз і назавжди
11.09.2025 12:46 Відповісти
рішучість куйла залежить від кількості працюючих нпз
11.09.2025 12:46 Відповісти
пуцын так довго лизав трампу дупу, що той не помітив як йому засадили по самі помідори, нато як розгублене бембі, серед російських шакалів.
11.09.2025 12:52 Відповісти
Хоч би вже путін почав воювати з нато безпосередньо, а не бити по нато через Україну. Бо нато якось похер скільки тут українців загине.
11.09.2025 12:56 Відповісти
Захід як малі діти, що хочуть чогось боятися і розповідають один одному, на ніч, про усіляких страхіть. Пора стати дорослими та трезво дивитись на світ. Які у путлера успіхи на фронті? Повний нуль!
11.09.2025 12:58 Відповісти
як у пересічної людини ,у мене питання до головного нар** мана держави ,чого ти чотрт 🤡 перся стати презендентом України ? де ж була твоя людяність , шо ти був згоден вбивати українців, та віддавати українські землі руснявим вбивцям ? тебе ж Порошенко запитува : , ти знаєш куди ти лізеш ? ...невже ти андон малолітній і досі думаєш шо ти президент ?!!! ти курява на російскому чоботі , йди будь ласка з посади ,просто йди ...
11.09.2025 12:59 Відповісти
Всі повинні зрозуміти що це недолюддя,по факту *****,серливе і розуміє тільки силу.Ще він боїться санкцій.Тому цивілізованому світу дешевше буде запустити процеси розвалу недоімперії потім рішати всі накопичені наслідки.Європа і США бояться що Китай покладе лапу на Сибір з її нечисленними покладами що суттєво збагатить Піднебесну.Але і там при дерибані того Сибіру та Далекого Сходу легше буде вирішити питання чим стримувати придурка,обіз'яну з гранатою.
11.09.2025 13:05 Відповісти
Якщо Європа не прокинеться вона впаде
11.09.2025 13:13 Відповісти
***** таке намахане - "тримайте мене, бо я ********"

винесемо ще 25% нефтянки, тоді побачимо
11.09.2025 13:52 Відповісти
 
 