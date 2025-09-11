РУС
"Я не отступлю", - Путин передал послание Европе и Трампу, – NYT

Путин передал послание Европе и Трампу, что не отступит

С усилением авиаударов российский диктатор Владимир Путин решительно демонстрирует, что именно он будет диктовать условия завершения войны России против Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ. Послание Путина Украине, Европе и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "я не отступлюсь", - говорится в статье.

Как публично, так и частным образом Путин демонстрирует уверенность в том, что преимущество России на поле боя против Украины только увеличивается. По мнению аналитиков и людей, близких к Кремлю, его цель - убедить Украину в бесполезности сопротивления военной машине России.

В воскресенье Москва провела крупнейшую за всю войну ракетно-дронную атаку на Украину. Затем, в среду, напряженность в отношениях с Западом резко возросла, когда многочисленные российские беспилотники залетели на территорию Польши, осуществив впечатляющее вторжение в воздушное пространство страны НАТО.

Эти атаки свидетельствовали о новом уровне агрессии со стороны России. К тому же, после саммита с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор в основном молчал относительно Украины.

"Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они реализуют свои планы по развертыванию войск в Украине. Трампу Путин дает понять, что не пойдет на компромисс в отношении своих основных требований, даже если и заявляет, что Россия по-прежнему готова к сделке", - пишет The New York Times.

Европа (2024) путин владимир (32181) россия (97145) Трамп Дональд (6581) война в Украине (6067)
+15
Ничего удивительного. Гопник ведет себя как гопник, по понятиям. Или кто-то от него ожидал другого? Гопник отступает или когда получает в рыло, или когда ему в лоб смотрит ствол. Другого почти не бывает.
11.09.2025 12:19 Ответить
+11
Оце ху* ло демонструє світу , шо він з китаєм разом , двоє червонодупих головорізів ... Захід ставайте незалежними від китаю , бо потім будете вчити руськокитайську мову...
11.09.2025 12:19 Ответить
+10
А мы эту самую нефть качаем, подписав договор в 2024 году. И они сейчас пытаются сократить закупки, но уперлись рогом Орбан и Фицо.
11.09.2025 12:22 Ответить
І ЄС все зрозуміло правильно. До кінця 2026 року нафту та газ у русні буде купувати.
11.09.2025 12:19 Ответить
А мы эту самую нефть качаем, подписав договор в 2024 году. И они сейчас пытаются сократить закупки, но уперлись рогом Орбан и Фицо.
11.09.2025 12:22 Ответить
Імпорт нафти ЄС з рашки знизився в 16 разів !!!!

зараз імпортують тільки дружбани трампа - орбан та фіцо.
але міністр енергетики Хробачії - пан Мадяр займається цим питанням.

.
11.09.2025 12:26 Ответить
ЄС у 2024 році сплатив за російські нафту та газ більше, ніж витратив на допомогу Україні

https://www.unian.ua/economics/energetics/yes-u-2024-roci-splativ-za-rosiyski-naftu-ta-gaz-bilshe-nizh-vitrativ-na-dopomogu-ukrajini-13016355.html
11.09.2025 12:30 Ответить
Звіздьож вже в назві - "ЄС сплатив" чи окремі країни ЄС сплатили? Скільки купили Норвегія та Голандія?
11.09.2025 12:54 Ответить
Це не УНІАН рахував. Всі питання до авторів звіту:

https://energyandcleanair.org/publication/eu-imports-of-russian-fossil-fuels-in-third-year-of-invasion-surpass-financial-aid-sent-to-ukraine/
11.09.2025 13:00 Ответить
Заголовок уніанівський.
11.09.2025 13:01 Ответить
Їм теж потрібен час щоб підготуватися)

"Украина в перспективе 5 лет может диверсифицировать поставки газа и полностью перестать зависеть от импорта российского газа."
Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк программе "https://tsn.ua/politika/yacenyuk-nazvav-tri-umovi-dlya-nastannya-realnogo-peremir-ya-na-donbasi-367230.html ТСН. Тиждень".

8 сентября 2014
11.09.2025 12:31 Ответить
Так Україна зараз і не купує і не транзитує кацапсячий газ.
11.09.2025 12:50 Ответить
Україна у 2018 вперше за всю свою історію відмовилася від кацапського газу, припинивши його купляти у рашки, ба більше, у березні 2018 Україна вперше в історії відсудила у москальського Газпрому 3 мільярди доларів в Стокгольмському суді. За 5 років влади попередників Україна реально стала незалежною від поставок москальського газу.
11.09.2025 12:55 Ответить
На газі не написано чий він. А реверс газу, який був з 2018 по 2019 в Україну зі Словаччини, ставить під великі сумніви, що він не був кацапським.
11.09.2025 12:59 Ответить
Трамп з Білим домом, мають чергові 50 днів, упродовж 8 місяців, щоб осмислювати, можливі посилення санкцій на московію, а потім, ще 2-3 тижні, так і грати в гольф…
11.09.2025 12:19 Ответить
вибори !
виборах в США!

конгресмени та вумени респи не хотять тонути разом із трампом

.
11.09.2025 12:27 Ответить
Тому і Кірка зачистили, такі ж магівці, як Кушнарьова, заради рейтенгу якунОвоща!!
Істрія ця, уже була, все для відволікання уваги Америкаців від палаючих плівок Епштейна!!!! Дієвий хід, але кривавий!!
11.09.2025 12:36 Ответить
Ничего удивительного. Гопник ведет себя как гопник, по понятиям. Или кто-то от него ожидал другого? Гопник отступает или когда получает в рыло, или когда ему в лоб смотрит ствол. Другого почти не бывает.
11.09.2025 12:19 Ответить
нєнє!
виймати на гопніка ствол, це ганьба!
гопніка треба місити, довго з пристрастю, ногами!
11.09.2025 12:29 Ответить
це - війна на виживання українців.

переможе той, в кого сильніша воля.

.
11.09.2025 12:30 Ответить
Оце ху* ло демонструє світу , шо він з китаєм разом , двоє червонодупих головорізів ... Захід ставайте незалежними від китаю , бо потім будете вчити руськокитайську мову...
11.09.2025 12:19 Ответить
Отже, отримав згоду (або наказ) від скаженої панди
11.09.2025 12:20 Ответить
скажена панда має економічні проблеми

.
11.09.2025 12:31 Ответить
А в кого їх нема?
11.09.2025 12:47 Ответить
та ладно - через одну новина про крах економіки раші, про дефіцит пального. відсутність грошей на газ та ЗП. Двє трі нєдєлі ж
11.09.2025 12:20 Ответить
але, блінорилий не відступе!
у нього нема іншого виходу.
це, не відміняє одне друге.
11.09.2025 12:27 Ответить
їржавий прокинеться та зарядить, що це фейк-ньюс, а ***** його друг та прагне миру
11.09.2025 12:22 Ответить
нєнє.
буде гірше.
рудий імбецил, скаже що подзвонить, другу владіміру, ось ось.
а, на нас знову полетять шахеди та ракети.
11.09.2025 12:26 Ответить
я фігєю!
так, а чого відступати, коли морпіхи сша плазують під ногами?
чого відступати, коли рудий пристаркуватий недоумок пританцьовує на червоному килимі та катає у особистому авто?
чого відступати, коли пластилінові лєвацькі озабочені толєрасти, безкінечно жують соплі, але платять величезні гроші?

от, ви би відступили?
я, ні!!!
11.09.2025 12:24 Ответить
Тот случай когда всего лишь 9 грамм свинца могли бы решить проблему мирового масштаба
11.09.2025 12:27 Ответить
Дев'ятьма грамами свинцю всіх москалів не зробиш гарними.
11.09.2025 13:03 Ответить
"Ми обісралися"- передали ***** послання Європа і Трамп.
11.09.2025 12:29 Ответить
Надорвется ******** и *********, Как это уже не раз бывало.
11.09.2025 12:32 Ответить
Знову ці понти .. Розіб'юся - але не відступлюся .
Ну що ж , надмірна самовпевненість зазвичай призводить до трагічних наслідків .
11.09.2025 12:32 Ответить
потрібно ще 25 відсотків нафтопереробки кацапні винести
11.09.2025 12:32 Ответить
Це добре що воно так говорить. У деяких ідіотів спадуть рожеві окуляри що з ****** можна мирно домовитись. Тому потрібно перестати стидатись і знищувати Сосію, її енергетику, авіацію в тому числі гражданську і інфраструтктуру. Бо якщо ви не будете бити скаженого пса то він вас загризе
11.09.2025 12:33 Ответить
11.09.2025 12:44 Ответить
У уього шулєра всі карти крапльоні, а його єс боїться. Увалили би раз і назавжди
11.09.2025 12:46 Ответить
рішучість куйла залежить від кількості працюючих нпз
11.09.2025 12:46 Ответить
пуцын так довго лизав трампу дупу, що той не помітив як йому засадили по самі помідори, нато як розгублене бембі, серед російських шакалів.
11.09.2025 12:52 Ответить
Хоч би вже путін почав воювати з нато безпосередньо, а не бити по нато через Україну. Бо нато якось похер скільки тут українців загине.
11.09.2025 12:56 Ответить
Захід як малі діти, що хочуть чогось боятися і розповідають один одному, на ніч, про усіляких страхіть. Пора стати дорослими та трезво дивитись на світ. Які у путлера успіхи на фронті? Повний нуль!
11.09.2025 12:58 Ответить
як у пересічної людини ,у мене питання до головного нар** мана держави ,чого ти чотрт 🤡 перся стати презендентом України ? де ж була твоя людяність , шо ти був згоден вбивати українців, та віддавати українські землі руснявим вбивцям ? тебе ж Порошенко запитува : , ти знаєш куди ти лізеш ? ...невже ти андон малолітній і досі думаєш шо ти президент ?!!! ти курява на російскому чоботі , йди будь ласка з посади ,просто йди ...
11.09.2025 12:59 Ответить
Всі повинні зрозуміти що це недолюддя,по факту *****,серливе і розуміє тільки силу.Ще він боїться санкцій.Тому цивілізованому світу дешевше буде запустити процеси розвалу недоімперії потім рішати всі накопичені наслідки.Європа і США бояться що Китай покладе лапу на Сибір з її нечисленними покладами що суттєво збагатить Піднебесну.Але і там при дерибані того Сибіру та Далекого Сходу легше буде вирішити питання чим стримувати придурка,обіз'яну з гранатою.
11.09.2025 13:05 Ответить
Якщо Європа не прокинеться вона впаде
11.09.2025 13:13 Ответить
 
 