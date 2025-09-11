"Я не отступлю", - Путин передал послание Европе и Трампу, – NYT

С усилением авиаударов российский диктатор Владимир Путин решительно демонстрирует, что именно он будет диктовать условия завершения войны России против Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ. Послание Путина Украине, Европе и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу "я не отступлюсь", - говорится в статье.

Как публично, так и частным образом Путин демонстрирует уверенность в том, что преимущество России на поле боя против Украины только увеличивается. По мнению аналитиков и людей, близких к Кремлю, его цель - убедить Украину в бесполезности сопротивления военной машине России.

В воскресенье Москва провела крупнейшую за всю войну ракетно-дронную атаку на Украину. Затем, в среду, напряженность в отношениях с Западом резко возросла, когда многочисленные российские беспилотники залетели на территорию Польши, осуществив впечатляющее вторжение в воздушное пространство страны НАТО.

Эти атаки свидетельствовали о новом уровне агрессии со стороны России. К тому же, после саммита с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор в основном молчал относительно Украины.

"Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они реализуют свои планы по развертыванию войск в Украине. Трампу Путин дает понять, что не пойдет на компромисс в отношении своих основных требований, даже если и заявляет, что Россия по-прежнему готова к сделке", - пишет The New York Times.

