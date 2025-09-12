Зеленский о новых санкциях Великобритании: Сильный удар по теневому флоту России и ее военным цепочкам снабжения
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за новый санкционный пакет против РФ, нацеленный на "теневой флот" российских нефтяных танкеров.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Всего в санкционном пакете сто позиций.
"Сильный удар по теневому флоту России и ее военным цепям поставок. В пакет вошли 70 танкеров, 27 компаний, производителей и поставщиков для российского ВПК, в том числе и тех, которые задействованы в производстве "искандеров", и трое физических лиц. Очень важно, что при подготовке санкций учли наши предложения. Украина давно подчеркивает, что нужно давить на Россию именно в этих сферах и лишать Москву всех возможностей, которые позволяют продолжать войну", - подчеркнул президент.
По его словам, Украина ожидает, что наши партнеры тоже продолжат давление на инфраструктуру российского теневого флота и финансовую систему.
"Надо делать все возможное, чтобы забирать деньги у российской военной машины. Только так можно остановить Россию и закончить эту войну", - добавил Зеленский.
Взагалі то все правильно.
Це якби Вова наложив санкції на тіньовий флот к@ц@пів (а не в штани), то це був би потужний удар.