Зеленський про нові санкції Британії: Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових ланцюгах постачання

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет проти РФ, націлений на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів.

Про це він повідомив у соцмережах

Загалом у санкційному пакеті сто позицій.

"Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових ланцюгах постачання. До пакету увійшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК, зокрема й тих, які залучені до виробництва "іскандерів", та три фізичні особи. Дуже важливо, що під час підготовки санкцій врахували наші пропозиції. Україна давно наголошує, що потрібно тиснути на Росію саме в цих сферах і позбавляти Москву всіх можливостей, які дають змогу продовжувати війну", - наголосив президент.

За його словами, Україна очікує, що наші партнери теж продовжать тиск на інфраструктуру російського тіньового флоту й фінансову систему.

"Треба робити все можливе, щоб забирати гроші в російської воєнної машини. Тільки так можна зупинити Росію і закінчити цю війну", - додав Зеленський.

