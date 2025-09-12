УКР
Зеленський про нові санкції Британії: Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових ланцюгах постачання

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за новий санкційний пакет проти РФ, націлений на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом у санкційному пакеті сто позицій.

"Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових ланцюгах постачання. До пакету увійшли 70 танкерів, 27 компаній, виробників і постачальників для російського ВПК, зокрема й тих, які залучені до виробництва "іскандерів", та три фізичні особи. Дуже важливо, що під час підготовки санкцій врахували наші пропозиції. Україна давно наголошує, що потрібно тиснути на Росію саме в цих сферах і позбавляти Москву всіх можливостей, які дають змогу продовжувати війну", - наголосив президент.

За його словами, Україна очікує, що наші партнери теж продовжать тиск на інфраструктуру російського тіньового флоту й фінансову систему.

"Треба робити все можливе, щоб забирати гроші в російської воєнної машини. Тільки так можна зупинити Росію і закінчити цю війну", - додав Зеленський.

Велика Британія (5769) Зеленський Володимир (25449) росія (67667) санкції (12678)
Сильний удар?🤔
Взагалі то все правильно.
Це якби Вова наложив санкції на тіньовий флот к@ц@пів (а не в штани), то це був би потужний удар.
12.09.2025 15:20 Відповісти
Яка ж неграмотність , це що означає , що перекладає із росязика. Цепь- ланцюг. Електрическая цепь- електричне коло. А значить Сильний удар по тіньовому флоту Росії та її військових колах постачання .
12.09.2025 15:23 Відповісти
12.09.2025 15:24 Відповісти
Черговий "сильний санкційний удар", від якого ситуація на фронті не змінюється на користь України.
12.09.2025 15:25 Відповісти
 
 