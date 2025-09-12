ЕС убедил Венгрию и Словакию продлить персональные санкции против РФ тремя пунктами, - СМИ

Европейский Союз согласился продлить действие персональных санкций против российских лиц и организаций, достигнув компромисса с Венгрией и Словакией.

Об этом сообщает RadioFreeEurope/RadioLiberty со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Брюсселю удалось убедить Будапешт и Братиславу не настаивать на исключении шести российских олигархов из списка благодаря трем аргументам. Во-первых, вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября продемонстрировало неуместность смягчения ограничений.

Во-вторых, в тот же день Суд ЕС отклонил апелляции Виктора Януковича и Романа Абрамовича о снятии их из санкционного списка, что подкрепило юридическую позицию Евросоюза. Третьим аргументом стало неофициальное давление США на правительства Венгрии и Словакии.

Напомним, Европейский Союз продлил санкции против России, сейчас идет работа над 19-м пакетом ограничений.

