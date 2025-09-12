УКР
ЄС переконав Угорщину та Словаччину продовжити персональні санкції проти РФ трьома пунктами, - ЗМІ

Санкції США виснажують економіку Росії

Європейський Союз погодився продовжити дію персональних санкцій проти російських осіб та організацій, досягнувши компромісу з Угорщиною та Словаччиною.

Про це повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty з посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Брюсселю вдалося переконати Будапешт і Братиславу не наполягати на виключенні шести російських олігархів зі списку завдяки трьом аргументам. По-перше, вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня продемонструвало недоречність пом’якшення обмежень.

По-друге, того ж дня Суд ЄС відхилив апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо зняття їх із санкційного списку, що підкріпило юридичну позицію Євросоюзу. Третім аргументом став неофіційний тиск США на уряди Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, наразі триває робота над 19-м пакетом обмежень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія представить 19-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня, - дипломат ЄС

Угорщина (2469) санкції (12678) Словаччина (1199) Євросоюз (14101)
А аргументом мабуть було те шо пайку у вигляді дотацій недодержав перекриють?
12.09.2025 15:59 Відповісти
У скільки лярдів обходяться компроміси ЄС?
12.09.2025 16:01 Відповісти
вони чотири дрони збивають всією авіацією, що чергує!
а, ви кажете лярди, компроміси......
12.09.2025 16:03 Відповісти
і тут, навроцький унюхав запах безкінечної халяви!
так, шо там з волінню?
12.09.2025 16:02 Відповісти
стали в очередь и в жопу. поцеловали?
12.09.2025 16:17 Відповісти
 
 