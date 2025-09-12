ЄС переконав Угорщину та Словаччину продовжити персональні санкції проти РФ трьома пунктами, - ЗМІ

Європейський Союз погодився продовжити дію персональних санкцій проти російських осіб та організацій, досягнувши компромісу з Угорщиною та Словаччиною.

Про це повідомляє RadioFreeEurope/RadioLiberty з посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Брюсселю вдалося переконати Будапешт і Братиславу не наполягати на виключенні шести російських олігархів зі списку завдяки трьом аргументам. По-перше, вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня продемонструвало недоречність пом’якшення обмежень.

По-друге, того ж дня Суд ЄС відхилив апеляції Віктора Януковича та Романа Абрамовича щодо зняття їх із санкційного списку, що підкріпило юридичну позицію Євросоюзу. Третім аргументом став неофіційний тиск США на уряди Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкції проти Росії, наразі триває робота над 19-м пакетом обмежень.

