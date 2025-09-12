На фронте зафиксировано 82 боестолкновения, больше всего - на Покровском и Северском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности Новая Гута, Хлебороб, Кучеровка, Белая Береза, Николаевка Сумской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях боевых столкновений не зафиксировано. Сегодня противник нанес один ракетный и девять авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 16 управляемых авиационных бомб, совершил 74 обстрела.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 9 боевых столкновений в районе Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются три боевых столкновения. Всего с начала суток враг пять раз шел вперед на позиции наших защитников в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня произошло 8 боевых столкновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг атаковал в районе Колодязов и в направлении населенных пунктов Шандриголовое, Ставки.

На Северском направлении противник совершил сегодня 13 атак в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка, еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши защитники отбили 4 атаки оккупантов. Противник проводил наступательные действия, пытаясь продвинуться в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

Силы обороны уже остановили четыре вражеские атаки из восьми на Торецком направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки.

На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Новоэкономичное, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в направлении населенного пункта Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филиал. Наши защитники уже отбили 28 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Вороное, Терновое, Новониколаевка и в направлении Филии, Ивановки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. Оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении агрессор провел одну бесполезную атаку в сторону Малой Токмачки. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новояковлевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львов.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.