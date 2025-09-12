РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 092 780 человек (+890 за сутки), 11 177 танков, 32 628 артсистем, 23 266 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение оккупантов

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 092 780 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 092 780 (+890) человек;
  • танков - 11 177 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 266 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 32 668 (+40) ед;
  • РСЗО - 1485 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1217 (+0) ед;
  • самолетов - 422 (+0) ед;
  • вертолетов - 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 467 (+273);
  • крылатые ракеты - 3718 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 61 403 (+64);
  • специальная техника - 3964 (+0).

Также смотрите: Недельный отчет бригады "Кара-Даг": минус РЭБ, квадроцикл, мотоцикл и лодки противника. ВИДЕО

Потери РФ на 12 сентября

Сьогодні в ******** починаються спільні "навчання"свинособак з бульбособаками...Побачимо,що вони затіяли цього разу,бо буданги запевняють в безпеці наших кордонів..В 21-22 роках ми вже таке чули..
12.09.2025 08:01 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
12.09.2025 08:09 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
12.09.2025 08:29 Ответить
Ось таке повідомлення про нові українські протипіхотні міни, якими дистанційно з дронів мінуються дороги і стежки під рашистами на передовій (з ворожого https://x.com/visionergeo/status/1966019043061543379?t=p9Jj0BfDky7wUDTgckPiNg&s=19 відео):

"Вот шуруп, внутри - капсюль. Наступает ногой, пробивает капсюль - все. Взрьівается. Напечатано на 3D-принтере..."

Далі рашист на тому відео каже:

"Вот скручено. Разбирается. Но сначала надо вьікрутить шуруп, чтобьі обезвредить. Вот такая *****."

А під цим відео - коментар:

@ Треба туди шурупи з лівою різьбою вкручувати
12.09.2025 08:21 Ответить
Минув 4223 день москальсько-української війни.
109! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня мінімум - 3. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 092 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
12.09.2025 08:45 Ответить
12.09.2025 08:47 Ответить
Вересень, логістика перетнула тисячу, а безпілотники три тисячі. Відставання БпЛА вже менше трьох тисяч.
12.09.2025 09:48 Ответить
https://x.com/zloy_odessit/status/1965782359053131817 @ (мова оригіналу):
"Угадайте, что это.
Да, всё правильно, это российский сварщик-оккупант сваривает 122-мм ствол гаубицы Д-30, который был поражён fpv-дроном.
О результате таких ремонтных работ не трудно догадаться, чем это всё закончится, но в целом, весьма красноречивое фото, лишний раз подтверждающее то, что даже артиллерийская компонента у РОВ становится настолько дефицитной, что её не заменяют, а латают.
2025-й год для ствольной артиллерии РОВ и вовсе может оказаться критическим."

https://pbs.twimg.com/media/G0fcoFkWcAAmWkK?format=jpg&name=small
12.09.2025 10:02 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13884 Петро Порошенко:
«Щойно вашими дронами спалили російський танк, ще один підбили, а разом із тим - цілу групу особового складу. Продовжуємо працювати», - пишуть мені хлопці з https://tgstat.com/ru/channel/@kvbarmy батальйону БПЛА «Хижаки висот».
Вони надіслали це відео: колись грізна техніка окупантів тепер палає пекельним вогнем на Покровському напрямку. Це зробив той самий батальйон, у якому служить мій племінник і якому ми передавали FPV-дрони лише тиждень тому.
Завжди приємно бачити результат нашої спільної роботи з військовими. Особливо зараз, у цей важкий час. На згадку про всіх, кого в нас забрала росія, ми продовжимо підтримувати ЗСУ - це наш пріоритет №1.
12.09.2025 11:22 Ответить
 
 