2 944 9
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 092 780 человек (+890 за сутки), 11 177 танков, 32 628 артсистем, 23 266 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 092 780 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 092 780 (+890) человек;
- танков - 11 177 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 266 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 32 668 (+40) ед;
- РСЗО - 1485 (+2) ед;
- средства ПВО - 1217 (+0) ед;
- самолетов - 422 (+0) ед;
- вертолетов - 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 467 (+273);
- крылатые ракеты - 3718 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны - 61 403 (+64);
- специальная техника - 3964 (+0).
"Вот шуруп, внутри - капсюль. Наступает ногой, пробивает капсюль - все. Взрьівается. Напечатано на 3D-принтере..."
Далі рашист на тому відео каже:
"Вот скручено. Разбирается. Но сначала надо вьікрутить шуруп, чтобьі обезвредить. Вот такая *****."
А під цим відео - коментар:
@ Треба туди шурупи з лівою різьбою вкручувати
109! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня мінімум - 3. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 092 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
"Угадайте, что это.
Да, всё правильно, это российский сварщик-оккупант сваривает 122-мм ствол гаубицы Д-30, который был поражён fpv-дроном.
О результате таких ремонтных работ не трудно догадаться, чем это всё закончится, но в целом, весьма красноречивое фото, лишний раз подтверждающее то, что даже артиллерийская компонента у РОВ становится настолько дефицитной, что её не заменяют, а латают.
2025-й год для ствольной артиллерии РОВ и вовсе может оказаться критическим."
https://pbs.twimg.com/media/G0fcoFkWcAAmWkK?format=jpg&name=small
«Щойно вашими дронами спалили російський танк, ще один підбили, а разом із тим - цілу групу особового складу. Продовжуємо працювати», - пишуть мені хлопці з https://tgstat.com/ru/channel/@kvbarmy батальйону БПЛА «Хижаки висот».
Вони надіслали це відео: колись грізна техніка окупантів тепер палає пекельним вогнем на Покровському напрямку. Це зробив той самий батальйон, у якому служить мій племінник і якому ми передавали FPV-дрони лише тиждень тому.
Завжди приємно бачити результат нашої спільної роботи з військовими. Особливо зараз, у цей важкий час. На згадку про всіх, кого в нас забрала росія, ми продовжимо підтримувати ЗСУ - це наш пріоритет №1.