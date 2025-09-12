УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11787 відвідувачів онлайн
Новини Втрати ворога
2 452 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 092 780 осіб (+890 за добу), 11 177 танків, 32 628 артсистем, 23 266 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 092 780 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 092 780 (+890) осіб;
  • танків – 11 177 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 266 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32 668 (+40) од;
  • РСЗВ - 1485 (+2) од;
  • засоби ППО - 1217 (+0) од;
  • літаків - 422 (+0) од;
  • гелікоптерів - 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);
  • крилаті ракети - 3718 (+0)
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61 403 (+64);
  • спеціальна техніка - 3964 (+0).

Також дивіться: Тижневий звіт бригади "Кара-Даг": мінус РЕБ, квадроцикл, мотоцикл і човни противника. ВIДЕО

Втрати РФ на 12 вересня

Автор: 

армія рф (18667) Генштаб ЗС (7235) ліквідація (4440) знищення (8212)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні в ******** починаються спільні "навчання"свинособак з бульбособаками...Побачимо,що вони затіяли цього разу,бо буданги запевняють в безпеці наших кордонів..В 21-22 роках ми вже таке чули..
показати весь коментар
12.09.2025 08:01 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
12.09.2025 08:09 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
12.09.2025 08:29 Відповісти
Ось таке повідомлення про нові українські протипіхотні міни, якими дистанційно з дронів мінуються дороги і стежки під рашистами на передовій (з ворожого https://x.com/visionergeo/status/1966019043061543379?t=p9Jj0BfDky7wUDTgckPiNg&s=19 відео):

"Вот шуруп, внутри - капсюль. Наступает ногой, пробивает капсюль - все. Взрьівается. Напечатано на 3D-принтере..."

Далі рашист на тому відео каже:

"Вот скручено. Разбирается. Но сначала надо вьікрутить шуруп, чтобьі обезвредить. Вот такая *****."

А під цим відео - коментар:

@ Треба туди шурупи з лівою різьбою вкручувати
показати весь коментар
12.09.2025 08:21 Відповісти
Минув 4223 день москальсько-української війни.
109! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня мінімум - 3. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 092 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
показати весь коментар
12.09.2025 08:45 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 08:47 Відповісти
Вересень, логістика перетнула тисячу, а безпілотники три тисячі. Відставання БпЛА вже менше трьох тисяч.
показати весь коментар
12.09.2025 09:48 Відповісти
https://x.com/zloy_odessit/status/1965782359053131817 @ (мова оригіналу):
"Угадайте, что это.
Да, всё правильно, это российский сварщик-оккупант сваривает 122-мм ствол гаубицы Д-30, который был поражён fpv-дроном.
О результате таких ремонтных работ не трудно догадаться, чем это всё закончится, но в целом, весьма красноречивое фото, лишний раз подтверждающее то, что даже артиллерийская компонента у РОВ становится настолько дефицитной, что её не заменяют, а латают.
2025-й год для ствольной артиллерии РОВ и вовсе может оказаться критическим."

https://pbs.twimg.com/media/G0fcoFkWcAAmWkK?format=jpg&name=small
показати весь коментар
12.09.2025 10:02 Відповісти
 
 