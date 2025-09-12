2 452 8
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 092 780 осіб (+890 за добу), 11 177 танків, 32 628 артсистем, 23 266 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 092 780 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 092 780 (+890) осіб;
- танків – 11 177 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 266 (+2) од;
- артилерійських систем – 32 668 (+40) од;
- РСЗВ - 1485 (+2) од;
- засоби ППО - 1217 (+0) од;
- літаків - 422 (+0) од;
- гелікоптерів - 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58 467 (+273);
- крилаті ракети - 3718 (+0)
- кораблі / катери - 28 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61 403 (+64);
- спеціальна техніка - 3964 (+0).
"Вот шуруп, внутри - капсюль. Наступает ногой, пробивает капсюль - все. Взрьівается. Напечатано на 3D-принтере..."
Далі рашист на тому відео каже:
"Вот скручено. Разбирается. Но сначала надо вьікрутить шуруп, чтобьі обезвредить. Вот такая *****."
А під цим відео - коментар:
@ Треба туди шурупи з лівою різьбою вкручувати
109! одиниць знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня мінімум - 3. Арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 092 000 це більше, ніж все міське населення Оренбурзької області.
"Угадайте, что это.
Да, всё правильно, это российский сварщик-оккупант сваривает 122-мм ствол гаубицы Д-30, который был поражён fpv-дроном.
О результате таких ремонтных работ не трудно догадаться, чем это всё закончится, но в целом, весьма красноречивое фото, лишний раз подтверждающее то, что даже артиллерийская компонента у РОВ становится настолько дефицитной, что её не заменяют, а латают.
2025-й год для ствольной артиллерии РОВ и вовсе может оказаться критическим."
https://pbs.twimg.com/media/G0fcoFkWcAAmWkK?format=jpg&name=small