Грузия обвинила Украину в причастности к ввозу взрывчатки в страну для "теракта"

В Грузии задержали украинцев за перевозку взрывчатки
Фото: СДБ Грузії

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о задержании двух граждан Украины. В фуре, которая прибыла из Турции в Грузию, нашли 2,4 килограмма гексогена - военной взрывчатки, подобной тротилу. К этому якобы причастны украинские спецслужбы.

Об этом говорится на сайте Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, передает Цензор.НЕТ.

Служба государственной безопасности Грузии отметила, что пытается выяснить, планировали ли взрывчатку использовать для теракта в самой Грузии, или страну использовали как транзитный коридор, или же она была предназначена для другого места

В Грузии рассказали, что на территории Украины сотрудники спецслужбы якобы передали взрывчатку водителю грузовика Mercedes, который должен был передать ее "конкретному лицу".

Сам водитель утверждает, как пишет News Georgia, что вез взрывчатку в Россию, чтобы устроить "Паутину 2".

Однако, как добавляет медиа, служба безопасности Грузии не верит водителю.

"Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место - один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", - говорят в СГБ.

По полученной информации, СГБ проверяет другие версии, включая возможную связь с местными выборами, назначенными в Грузии на 4 октября.

+15
маячня продажних грузин, кремлесоси на підсосі
12.09.2025 17:35 Ответить
+12
2,4 кг вибухівки?
100% планували підірвати ціле Тбілісі !!!
Два рази. 😂
12.09.2025 17:39 Ответить
+8
Русня вертить на ... владу Грузії наче пропелер.
12.09.2025 17:38 Ответить
маячня продажних грузин, кремлесоси на підсосі
12.09.2025 17:35 Ответить
"Казкарі"...
12.09.2025 17:36 Ответить
Русня вертить на ... владу Грузії наче пропелер.
12.09.2025 17:38 Ответить
2,4 кг вибухівки?
100% планували підірвати ціле Тбілісі !!!
Два рази. 😂
12.09.2025 17:39 Ответить
Змішають з мішком хмєлі-сунєлі і воно так *****, шо Тбілісі вийде на стаціонарну навколоземну орбіту!
12.09.2025 17:54 Ответить
там у сибіги, точніше у єрмачини, є якийсь клоун, що віджигає!
то, давайте, не стидайтесь у словах!
шліть к ****** мамє, отих "грузинів"!
хоча, звісно, при зміні хазяїна, служба безпеки грузії, заспіває по іншому!
саме так, як і сбу!
отакі вони, уламки кегебе!
слугувати не народу, але государю......
12.09.2025 17:39 Ответить
Хотіли, щоб їх називали Сакартвело, але так і залишилися Грузією.
12.09.2025 17:42 Ответить
...?
Сакакртвело суто місцева самоназва.
У всьому світі вже понад 30 років Грузію називають Георгія, чи Джорджія
12.09.2025 17:48 Ответить
Країни ЄС стала використовувати назву Сакартвело - саме так називають свою країну грузини. (Сакартвело - «країна картвелів», від Картлі - одного з основних регіонів цієї держави). У світі переважно використовують латинську назву Георгія (Georgia). А Грузією цю державу іменують у Росії і ще приблизно у двадцяти країнах, у тому числі в Україні. Від назви «Грузія» в офіційних документах відмовилася не тільки Литва. Також це зробили, зокрема, Ізраїль, Південна Корея, Японія. Хоча вони використовують назву Георгія (Georgia), а не Сакартвело. Власне, грузинські керівники схвалюють і такий підхід. Аби не найменування «Грузія». Як заявляв чотири роки тому литовським журналістам тодішній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, «зміна назви на європейську «Георгія» або грузинську «Сакартвело» краще відображала б наші відносини, оскільки ми спілкуємося один з одним безпосередньо, а не через російський вектор».
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст, колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава, «Грузія» - це імперська назва.

«Насправді «Сакартвело» - це і є справжня назва держави. Той же переклад «Georgia» - результат перекладу з російської. Повернення до назви «Сакартвело» - це важливо, але може зайняти не один рік. Гадаю, з часом усі прийдуть до розуміння, що варто називати «Сакартвело». Просто потрібен час. Зрештою поступ уже є. Якби людям у світі сказали 20 років тому, що є така держава Сакартвело, переважна більшість не зрозуміла б, про яку державу мова? А тепер держава Грузія у світі відома. Ці речі цікаві не лише любителям вивчення топоніміки. Тут є і політичний момент важливий. От якщо говорити про Україну - у перші роки після розпаду СРСР навіть більшість західних політиків не дуже відрізняли Україну від Росії. А через 29 років після розпаду Радянського Союзу на Заході чітко розрізняють, що це - різні держави. Але для цього знадобилися роки і маса політичних катаклізмів. І тому Грузії для повернення її історичної назви знадобиться багато років. І на цьому шляху зроблені тільки перші кроки», - констатує Бачо Корчилава.
12.09.2025 18:16 Ответить
бачо, тьху...
12.09.2025 18:48 Ответить
Мимохідь піднялась тема "Грузія - Георгія (Georgia) - Сакартвело, а ви шановний збудилися на ім'я Бачо, це щось особисте? Він над вами, якось познущався, морально, чи (не дай Бог), кхм-кхм фізично?
12.09.2025 19:13 Ответить
«Грузия» - русский экзоним для страны на Кавказе, известной как Сакартвело.
Вот он и сказал, шо будут один хер грузией по кацапски под кацапней.
12.09.2025 18:20 Ответить
В країні де виснажлива війна де кожний кілограм треба тут вибухівки якогось біса МИ ТИПУ пішли підривати Грузію.....не РФ, не Білорусь яка теж бере участь у війні( АЛЕ ЧОМУСЬ ЇЇ НЕ ТРОГАЄМ) а грузію.....ага
12.09.2025 17:46 Ответить
Якби вони цей гексоген украли і хотіли продати, я б повірив. А теракт, це перебір.
12.09.2025 17:50 Ответить
что там продавать? 2,4 кг?
12.09.2025 18:01 Ответить
Для налагодження схем та як початкова партія піде.
12.09.2025 18:06 Ответить
Якшо вони ще зможуть придумати нафіга це Україні треба, то взагалі можна давати Оскара.
12.09.2025 17:52 Ответить
а Турція цей вантаж не помітила, бо погранці і митники п'яні були. Там у тому вантажі був ще й десант інопланетян, але про них чомусь мовчать. Інтріга
12.09.2025 17:56 Ответить
Це ще довбой@би. ****** та члєношвілі вибрали собі уй@бків підкацапських. Тьфу.
12.09.2025 17:57 Ответить
Були грузини колись генацвале, а стали **********!
12.09.2025 18:20 Ответить
Малюк потужно все разпатякав, ак воно і как. Чом би і не звинуватити?
12.09.2025 18:29 Ответить
Мовчали б вже ці рашистські підстілки
12.09.2025 18:32 Ответить
Що можна очікувати від Коладзе, якщо його Суркіс годував з лопати...
12.09.2025 18:37 Ответить
І ти, грузине?
12.09.2025 18:50 Ответить
дебіли! прокремлівські!
12.09.2025 19:09 Ответить
Мабуть "біндєровці" хотіли 2,5 кг вибухівки підірвати мури в'язниці, щоб звільнити з застінків Міхо Саакашвілі?
12.09.2025 19:15 Ответить
 
 