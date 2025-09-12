Грузия обвинила Украину в причастности к ввозу взрывчатки в страну для "теракта"
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о задержании двух граждан Украины. В фуре, которая прибыла из Турции в Грузию, нашли 2,4 килограмма гексогена - военной взрывчатки, подобной тротилу. К этому якобы причастны украинские спецслужбы.
Об этом говорится на сайте Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, передает Цензор.НЕТ.
Служба государственной безопасности Грузии отметила, что пытается выяснить, планировали ли взрывчатку использовать для теракта в самой Грузии, или страну использовали как транзитный коридор, или же она была предназначена для другого места
В Грузии рассказали, что на территории Украины сотрудники спецслужбы якобы передали взрывчатку водителю грузовика Mercedes, который должен был передать ее "конкретному лицу".
Сам водитель утверждает, как пишет News Georgia, что вез взрывчатку в Россию, чтобы устроить "Паутину 2".
Однако, как добавляет медиа, служба безопасности Грузии не верит водителю.
"Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место - один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", - говорят в СГБ.
По полученной информации, СГБ проверяет другие версии, включая возможную связь с местными выборами, назначенными в Грузии на 4 октября.
100% планували підірвати ціле Тбілісі !!!
Два рази. 😂
то, давайте, не стидайтесь у словах!
шліть к ****** мамє, отих "грузинів"!
хоча, звісно, при зміні хазяїна, служба безпеки грузії, заспіває по іншому!
саме так, як і сбу!
отакі вони, уламки кегебе!
слугувати не народу, але государю......
Сакакртвело суто місцева самоназва.
У всьому світі вже понад 30 років Грузію називають Георгія, чи Джорджія
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст, колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава, «Грузія» - це імперська назва.
«Насправді «Сакартвело» - це і є справжня назва держави. Той же переклад «Georgia» - результат перекладу з російської. Повернення до назви «Сакартвело» - це важливо, але може зайняти не один рік. Гадаю, з часом усі прийдуть до розуміння, що варто називати «Сакартвело». Просто потрібен час. Зрештою поступ уже є. Якби людям у світі сказали 20 років тому, що є така держава Сакартвело, переважна більшість не зрозуміла б, про яку державу мова? А тепер держава Грузія у світі відома. Ці речі цікаві не лише любителям вивчення топоніміки. Тут є і політичний момент важливий. От якщо говорити про Україну - у перші роки після розпаду СРСР навіть більшість західних політиків не дуже відрізняли Україну від Росії. А через 29 років після розпаду Радянського Союзу на Заході чітко розрізняють, що це - різні держави. Але для цього знадобилися роки і маса політичних катаклізмів. І тому Грузії для повернення її історичної назви знадобиться багато років. І на цьому шляху зроблені тільки перші кроки», - констатує Бачо Корчилава.
Вот он и сказал, шо будут один хер грузией по кацапски под кацапней.