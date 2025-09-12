Грузия обвинила Украину в причастности к ввозу взрывчатки в страну для "теракта"

Фото: СДБ Грузії

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила о задержании двух граждан Украины. В фуре, которая прибыла из Турции в Грузию, нашли 2,4 килограмма гексогена - военной взрывчатки, подобной тротилу. К этому якобы причастны украинские спецслужбы.

Служба государственной безопасности Грузии отметила, что пытается выяснить, планировали ли взрывчатку использовать для теракта в самой Грузии, или страну использовали как транзитный коридор, или же она была предназначена для другого места

В Грузии рассказали, что на территории Украины сотрудники спецслужбы якобы передали взрывчатку водителю грузовика Mercedes, который должен был передать ее "конкретному лицу".

Сам водитель утверждает, как пишет News Georgia, что вез взрывчатку в Россию, чтобы устроить "Паутину 2".

Однако, как добавляет медиа, служба безопасности Грузии не верит водителю.

"Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место - один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси", - говорят в СГБ.

По полученной информации, СГБ проверяет другие версии, включая возможную связь с местными выборами, назначенными в Грузии на 4 октября.

