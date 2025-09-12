Грузія звинуватила Україну у причетності до ввезення вибухівки в країну для "теракту"

Фото: СДБ Грузії

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про затримання двох громадян України. У фурі, яка прибула з Туреччини до Грузії, знайшли 2,4 кілограма гексогену — військової вибухівки, подібної до тротилу. До цього нібито причетні українські спецслужби.

передає Цензор.НЕТ.

Служба державної безпеки Грузії зазначила, що намагається з’ясувати, чи вибухівку планували використати для теракту в самій Грузії, чи країну використали як транзитний коридор, або ж вона була призначена для іншого місця

У Грузії розповіли, що на території України співробітники спецслужби нібито передали вибухівку водієві вантажівки Mercedes, який мав би передати її "конкретній особі".

Сам водій стверджує, як пише News Georgia, віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати "Павутину 2".

Проте, як додає медіа, служба безпеки Грузії не вірить водієві.

"Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі", - кажуть у СДБ.

За отриманою інформацією, СДБ перевіряє інші версії, включаючи можливий зв'язок із місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня.

