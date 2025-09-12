Грузія звинуватила Україну у причетності до ввезення вибухівки в країну для "теракту"
Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про затримання двох громадян України. У фурі, яка прибула з Туреччини до Грузії, знайшли 2,4 кілограма гексогену — військової вибухівки, подібної до тротилу. До цього нібито причетні українські спецслужби.
Про це йдеться на сайті Служби держбезпеки (СДБ) Грузії, передає Цензор.НЕТ.
Служба державної безпеки Грузії зазначила, що намагається з’ясувати, чи вибухівку планували використати для теракту в самій Грузії, чи країну використали як транзитний коридор, або ж вона була призначена для іншого місця
У Грузії розповіли, що на території України співробітники спецслужби нібито передали вибухівку водієві вантажівки Mercedes, який мав би передати її "конкретній особі".
Сам водій стверджує, як пише News Georgia, віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати "Павутину 2".
Проте, як додає медіа, служба безпеки Грузії не вірить водієві.
"Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі", - кажуть у СДБ.
За отриманою інформацією, СДБ перевіряє інші версії, включаючи можливий зв'язок із місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100% планували підірвати ціле Тбілісі !!!
Два рази. 😂
то, давайте, не стидайтесь у словах!
шліть к ****** мамє, отих "грузинів"!
хоча, звісно, при зміні хазяїна, служба безпеки грузії, заспіває по іншому!
саме так, як і сбу!
отакі вони, уламки кегебе!
слугувати не народу, але государю......
Сакакртвело суто місцева самоназва.
У всьому світі вже понад 30 років Грузію називають Георгія, чи Джорджія
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст, колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава, «Грузія» - це імперська назва.
«Насправді «Сакартвело» - це і є справжня назва держави. Той же переклад «Georgia» - результат перекладу з російської. Повернення до назви «Сакартвело» - це важливо, але може зайняти не один рік. Гадаю, з часом усі прийдуть до розуміння, що варто називати «Сакартвело». Просто потрібен час. Зрештою поступ уже є. Якби людям у світі сказали 20 років тому, що є така держава Сакартвело, переважна більшість не зрозуміла б, про яку державу мова? А тепер держава Грузія у світі відома. Ці речі цікаві не лише любителям вивчення топоніміки. Тут є і політичний момент важливий. От якщо говорити про Україну - у перші роки після розпаду СРСР навіть більшість західних політиків не дуже відрізняли Україну від Росії. А через 29 років після розпаду Радянського Союзу на Заході чітко розрізняють, що це - різні держави. Але для цього знадобилися роки і маса політичних катаклізмів. І тому Грузії для повернення її історичної назви знадобиться багато років. І на цьому шляху зроблені тільки перші кроки», - констатує Бачо Корчилава.
Вот он и сказал, шо будут один хер грузией по кацапски под кацапней.