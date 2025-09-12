УКР
Грузія звинуватила Україну у причетності до ввезення вибухівки в країну для "теракту"

У Грузії затримали українців за перевезення вибухівки
Фото: СДБ Грузії

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) заявила про затримання двох громадян України. У фурі, яка прибула з Туреччини до Грузії, знайшли 2,4 кілограма гексогену — військової вибухівки, подібної до тротилу. До цього нібито причетні українські спецслужби. 

Про це йдеться на сайті Служби держбезпеки (СДБ) Грузії, передає Цензор.НЕТ.

Служба державної безпеки Грузії зазначила, що намагається з’ясувати, чи вибухівку планували використати для теракту в самій Грузії, чи країну використали як транзитний коридор, або ж вона була призначена для іншого місця

У Грузії розповіли, що на території України співробітники спецслужби нібито передали вибухівку водієві вантажівки Mercedes, який мав би передати її "конкретній особі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про передвиборчу рекламу "Грузинської мрії": Влада Грузії плазує перед Москвою

Сам водій стверджує, як пише News Georgia, віз вибухівку до Росії, щоб влаштувати "Павутину 2".

Проте, як додає медіа, служба безпеки Грузії не вірить водієві.

"Оперативні матеріали на даному етапі вказують на єдине кінцеве місце – один із житлових будинків у районі Авлабарі міста Тбілісі", - кажуть у СДБ.

За отриманою інформацією, СДБ перевіряє інші версії, включаючи можливий зв'язок із місцевими виборами, призначеними в Грузії на 4 жовтня.

Також читайте: ЄС може призупинити безвіз із Грузією, - Каллас

+12
маячня продажних грузин, кремлесоси на підсосі
показати весь коментар
12.09.2025 17:35 Відповісти
+9
2,4 кг вибухівки?
100% планували підірвати ціле Тбілісі !!!
Два рази. 😂
показати весь коментар
12.09.2025 17:39 Відповісти
+5
Русня вертить на ... владу Грузії наче пропелер.
показати весь коментар
12.09.2025 17:38 Відповісти
"Казкарі"...
показати весь коментар
12.09.2025 17:36 Відповісти
Змішають з мішком хмєлі-сунєлі і воно так *****, шо Тбілісі вийде на стаціонарну навколоземну орбіту!
показати весь коментар
12.09.2025 17:54 Відповісти
там у сибіги, точніше у єрмачини, є якийсь клоун, що віджигає!
то, давайте, не стидайтесь у словах!
шліть к ****** мамє, отих "грузинів"!
хоча, звісно, при зміні хазяїна, служба безпеки грузії, заспіває по іншому!
саме так, як і сбу!
отакі вони, уламки кегебе!
слугувати не народу, але государю......
показати весь коментар
12.09.2025 17:39 Відповісти
Хотіли, щоб їх називали Сакартвело, але так і залишилися Грузією.
показати весь коментар
12.09.2025 17:42 Відповісти
...?
Сакакртвело суто місцева самоназва.
У всьому світі вже понад 30 років Грузію називають Георгія, чи Джорджія
показати весь коментар
12.09.2025 17:48 Відповісти
Країни ЄС стала використовувати назву Сакартвело - саме так називають свою країну грузини. (Сакартвело - «країна картвелів», від Картлі - одного з основних регіонів цієї держави). У світі переважно використовують латинську назву Георгія (Georgia). А Грузією цю державу іменують у Росії і ще приблизно у двадцяти країнах, у тому числі в Україні. Від назви «Грузія» в офіційних документах відмовилася не тільки Литва. Також це зробили, зокрема, Ізраїль, Південна Корея, Японія. Хоча вони використовують назву Георгія (Georgia), а не Сакартвело. Власне, грузинські керівники схвалюють і такий підхід. Аби не найменування «Грузія». Як заявляв чотири роки тому литовським журналістам тодішній президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, «зміна назви на європейську «Георгія» або грузинську «Сакартвело» краще відображала б наші відносини, оскільки ми спілкуємося один з одним безпосередньо, а не через російський вектор».
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст, колишній пресаташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчилава, «Грузія» - це імперська назва.

«Насправді «Сакартвело» - це і є справжня назва держави. Той же переклад «Georgia» - результат перекладу з російської. Повернення до назви «Сакартвело» - це важливо, але може зайняти не один рік. Гадаю, з часом усі прийдуть до розуміння, що варто називати «Сакартвело». Просто потрібен час. Зрештою поступ уже є. Якби людям у світі сказали 20 років тому, що є така держава Сакартвело, переважна більшість не зрозуміла б, про яку державу мова? А тепер держава Грузія у світі відома. Ці речі цікаві не лише любителям вивчення топоніміки. Тут є і політичний момент важливий. От якщо говорити про Україну - у перші роки після розпаду СРСР навіть більшість західних політиків не дуже відрізняли Україну від Росії. А через 29 років після розпаду Радянського Союзу на Заході чітко розрізняють, що це - різні держави. Але для цього знадобилися роки і маса політичних катаклізмів. І тому Грузії для повернення її історичної назви знадобиться багато років. І на цьому шляху зроблені тільки перші кроки», - констатує Бачо Корчилава.
показати весь коментар
12.09.2025 18:16 Відповісти
бачо, тьху...
показати весь коментар
12.09.2025 18:48 Відповісти
«Грузия» - русский экзоним для страны на Кавказе, известной как Сакартвело.
Вот он и сказал, шо будут один хер грузией по кацапски под кацапней.
показати весь коментар
12.09.2025 18:20 Відповісти
В країні де виснажлива війна де кожний кілограм треба тут вибухівки якогось біса МИ ТИПУ пішли підривати Грузію.....не РФ, не Білорусь яка теж бере участь у війні( АЛЕ ЧОМУСЬ ЇЇ НЕ ТРОГАЄМ) а грузію.....ага
показати весь коментар
12.09.2025 17:46 Відповісти
Якби вони цей гексоген украли і хотіли продати, я б повірив. А теракт, це перебір.
показати весь коментар
12.09.2025 17:50 Відповісти
что там продавать? 2,4 кг?
показати весь коментар
12.09.2025 18:01 Відповісти
Для налагодження схем та як початкова партія піде.
показати весь коментар
12.09.2025 18:06 Відповісти
Якшо вони ще зможуть придумати нафіга це Україні треба, то взагалі можна давати Оскара.
показати весь коментар
12.09.2025 17:52 Відповісти
а Турція цей вантаж не помітила, бо погранці і митники п'яні були. Там у тому вантажі був ще й десант інопланетян, але про них чомусь мовчать. Інтріга
показати весь коментар
12.09.2025 17:56 Відповісти
Це ще довбой@би. ****** та члєношвілі вибрали собі уй@бків підкацапських. Тьфу.
показати весь коментар
12.09.2025 17:57 Відповісти
Були грузини колись генацвале, а стали **********!
показати весь коментар
12.09.2025 18:20 Відповісти
Малюк потужно все разпатякав, ак воно і как. Чом би і не звинуватити?
показати весь коментар
12.09.2025 18:29 Відповісти
Мовчали б вже ці рашистські підстілки
показати весь коментар
12.09.2025 18:32 Відповісти
Що можна очікувати від Коладзе, якщо його Суркіс годував з лопати...
показати весь коментар
12.09.2025 18:37 Відповісти
І ти, грузине?
показати весь коментар
12.09.2025 18:50 Відповісти
 
 