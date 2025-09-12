Переслал порно на Facebook Госспецсвязи: военного осудили на Закарпатье

Хустский районный суд Закарпатской области признал военнослужащего виновным в распространении порно после того, как он прислал порнографические изображения на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 10 сентября 2025 года.

В частности, суд установил, что военнослужащий загрузил на свой телефон изображение порнографического характера, которое является "в явном противоречии с имеющимися в обществе традициями интимного общения людей, что способно привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми, оскорбляет честь и достоинство человека, побуждает недостойные инстинкты".

Впоследствии, он разослал это изображение в различных мессенджерах. Сначала несколько раз пользователям мессенджера Viber, а затем в Facebook, в частности на официальную страницу Госспецсвязи.

Как говорится в решении, обвиняемый военнослужащий покаялся в содеянном и объяснил свои действия тем, что "находился в эмоциональном состоянии и не осознавал, что деяние является наказуемым".

Хустский суд признал военного виновным в хранении изображений порнографического характера с целью распространения и распространении изображений, содержащих порнографический характер, совершено повторно - ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит повторного правонарушения.

Кроме этого, суд взыскал с военного 4 543 гривны компенсации за проведение "искусствоведческих экспертиз" порнографических изображений и конфисковал телефон.

