Переслал порно на Facebook Госспецсвязи: военного осудили на Закарпатье
Хустский районный суд Закарпатской области признал военнослужащего виновным в распространении порно после того, как он прислал порнографические изображения на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 10 сентября 2025 года.
В частности, суд установил, что военнослужащий загрузил на свой телефон изображение порнографического характера, которое является "в явном противоречии с имеющимися в обществе традициями интимного общения людей, что способно привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми, оскорбляет честь и достоинство человека, побуждает недостойные инстинкты".
Впоследствии, он разослал это изображение в различных мессенджерах. Сначала несколько раз пользователям мессенджера Viber, а затем в Facebook, в частности на официальную страницу Госспецсвязи.
Как говорится в решении, обвиняемый военнослужащий покаялся в содеянном и объяснил свои действия тем, что "находился в эмоциональном состоянии и не осознавал, что деяние является наказуемым".
Хустский суд признал военного виновным в хранении изображений порнографического характера с целью распространения и распространении изображений, содержащих порнографический характер, совершено повторно - ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.
Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит повторного правонарушения.
Кроме этого, суд взыскал с военного 4 543 гривны компенсации за проведение "искусствоведческих экспертиз" порнографических изображений и конфисковал телефон.
Перебував в стані дебілізма. Його лікувати треба.
Сайти проституції у нас повно і це в упор не бачать бо саме прокурвори гребуть з дівчат 50% а не в буджет на ЗСУ.
Я б оцих розстріляв за державну зраду. війна а відбирають від армії декілька мільярдів в рік.
І презрватив цього не бачить. і потро не бачив. То пе і зе два обличчя однієї істоти.
порно там і коло *** цукерберха не пахло мене на місяць забанили.
Якщо зелі в стрічку ***** напихать, то за це мабуть буде расстрел
Набери в гуглі проститутка Київ і побачиш що тута сайтів в 10 рас більше ніж в Берліні
Держ та ще й спєц....
І хай суддя з прокурором розкажуть, як дорослим чоловікам по півроку без сексу бути?
совка нема..але в голові у більшості він сидить непохитно
Особливо сподобалось, як за 4 543 грн сурові і непідкупні дядьки з "мистецькознавчих експертиз" встановлювали, чи є на фото предмет, схожий на пісюн, дійсно пісюном, чи це все ж таки всього лиш предмет, схожий на пісюн.
Їм би орден Ярослава Мудрого дати за таку важку розумову працю, хоча б один на всіх.
А далі, як то кажуть, справа техніки. Затримання, розблокування телефону методом "фейсом об тейбл" і добровільне зізнання.