РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости
3 038 54

Переслал порно на Facebook Госспецсвязи: военного осудили на Закарпатье

На Закарпатье судили военного за отправку порно Госспецсвязи

Хустский районный суд Закарпатской области признал военнослужащего виновным в распространении порно после того, как он прислал порнографические изображения на официальную страницу Государственной службы специальной связи и защиты информации в Facebook.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда от 10 сентября 2025 года.

В частности, суд установил, что военнослужащий загрузил на свой телефон изображение порнографического характера, которое является "в явном противоречии с имеющимися в обществе традициями интимного общения людей, что способно привести к деформации моральных представлений и понятий о сексуальных отношениях между людьми, оскорбляет честь и достоинство человека, побуждает недостойные инстинкты".

Впоследствии, он разослал это изображение в различных мессенджерах. Сначала несколько раз пользователям мессенджера Viber, а затем в Facebook, в частности на официальную страницу Госспецсвязи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция заплатила $63 за порноконтент харьковчанке: ее приговорили к трем годам с испытательным сроком

Как говорится в решении, обвиняемый военнослужащий покаялся в содеянном и объяснил свои действия тем, что "находился в эмоциональном состоянии и не осознавал, что деяние является наказуемым".

Хустский суд признал военного виновным в хранении изображений порнографического характера с целью распространения и распространении изображений, содержащих порнографический характер, совершено повторно - ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания, если он в течение 2 лет испытательного срока не совершит повторного правонарушения.

Кроме этого, суд взыскал с военного 4 543 гривны компенсации за проведение "искусствоведческих экспертиз" порнографических изображений и конфисковал телефон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался поддержать петицию о декриминализации порно: переложил ответственность на Раду

Автор: 

порнография (214) суд (25224) военнослужащие (6300) Госспецсвязь (181) Закарпатская область (2678) Іза (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
**** блд..на ща витрачаються державні ресурси! на боротьбу з тролінгом себе коханих
показать весь комментарий
12.09.2025 19:55 Ответить
+11
Де вони знайшли мистецькознавців для "мистецькознавчих експертиз"? І як мистецькознавці ці експертизи робили?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:50 Ответить
+11
Ні, погляд став твердим, як сталевий кийок.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В експертів очі не повилазили від побаченого?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:44 Ответить
Ні, погляд став твердим, як сталевий кийок.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:52 Ответить
Тобто, КІЛОК!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:56 Ответить
Де вони знайшли мистецькознавців для "мистецькознавчих експертиз"? І як мистецькознавці ці експертизи робили?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:50 Ответить
Ну як...? Шляхом відтворення. Як ДТП
показать весь комментарий
12.09.2025 19:57 Ответить
перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним". Джерело: https://censor.net/ua/n3573832
Перебував в стані дебілізма. Його лікувати треба.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:50 Ответить
Шкода, тебе вилікувати не вдалося
показать весь комментарий
12.09.2025 19:58 Ответить
Тому я не голосував за зелених, на відміну від тебе.)
показать весь комментарий
12.09.2025 20:59 Ответить
Дурня! Ті, хто відкривав справу, робив експертизу, виносив вирок та ін..., якщо вони живі люди, самі відвідували, відвідують та будуть відвідувати порносайти. Це, як анекдот: "Доню, ти вже доросла, тобі виповнилось 16, нам с тобою час побалакати про секс... Ладно, мамо, запитуй..."
показать весь комментарий
12.09.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2025 20:13 Ответить
В Німеччині це давно декриміналізовано.
Сайти проституції у нас повно і це в упор не бачать бо саме прокурвори гребуть з дівчат 50% а не в буджет на ЗСУ.
Я б оцих розстріляв за державну зраду. війна а відбирають від армії декілька мільярдів в рік.
І презрватив цього не бачить. і потро не бачив. То пе і зе два обличчя однієї істоти.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:53 Ответить
...а телефон конфіскували..щоб перекинути відео на свої!!! Не попросиш же у звинуваченого?___
показать весь комментарий
12.09.2025 19:52 Ответить
**** блд..на ща витрачаються державні ресурси! на боротьбу з тролінгом себе коханих
показать весь комментарий
12.09.2025 19:55 Ответить
Що за ********** я зараз прочитав? Всі хто прочитали цю статтю - отупєлі
показать весь комментарий
12.09.2025 19:57 Ответить
Скачав фотку з голой піськой і запостив в фейзбук і за це 3 года тюрми? Взагалі то фейсбук це власність Марка Цукермана, от хай він і відповідає. не ну це діч якась, щей експертизи влаштовувать, суди. Не могли просто його пост видалить? Дбл бл
показать весь комментарий
12.09.2025 20:03 Ответить
ви належите до вищої раси, тому, мабуть, не знаєте якими мстивими можуть бути люди.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:15 Ответить
шось я не вірю. Я на новий рік запостив малюнок лижниць в трусах з сіськами
порно там і коло *** цукерберха не пахло мене на місяць забанили.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:55 Ответить
МАЛЮНОК!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:56 Ответить
може це спосіб відмазатись від несення служби ?
показать весь комментарий
12.09.2025 19:58 Ответить
Навіть не сподівайся )
показать весь комментарий
12.09.2025 21:02 Ответить
Та в нього просто сексуальне відношення до служби
показать весь комментарий
12.09.2025 21:10 Ответить
десь спецзв*язок перейшов хлопцеві дорогу і він виказав своє відношення до цієї служби
показать весь комментарий
12.09.2025 20:03 Ответить
Йому призначили у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він впродовж 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Якщо зелі в стрічку ***** напихать, то за це мабуть буде расстрел
показать весь комментарий
12.09.2025 20:05 Ответить
розстріл буде тому хто декриміналізує це
показать весь комментарий
12.09.2025 20:57 Ответить
Дійсно, маячня якась...🤬🤬🤬
показать весь комментарий
12.09.2025 20:07 Ответить
в УССР сєкса нєт.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:10 Ответить
та й ö б зеленого путіна мать!
Набери в гуглі проститутка Київ і побачиш що тута сайтів в 10 рас більше ніж в Берліні
показать весь комментарий
12.09.2025 20:58 Ответить
Геніально! І не треба ідти в СЗЧ...
показать весь комментарий
12.09.2025 20:10 Ответить
А скільки дадуть, за "діг пік" Верховному?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:14 Ответить
брехня ФСБбук не пропускає порно
показать весь комментарий
12.09.2025 20:59 Ответить
3 роки за відправку порно фоток? Зовсім довбанулися?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:15 Ответить
Я подруге член у вайбер скидував, то я тоже злочнець получається?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:18 Ответить
по Держспецзв'язку?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:22 Ответить
Ну якщо вважати статевий зв'язок зв'язком то виходить що так
показать весь комментарий
12.09.2025 20:24 Ответить
ти на кого намєкаєш
Держ та ще й спєц....
показать весь комментарий
12.09.2025 21:02 Ответить
Ще й який!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:25 Ответить
якщо подруга подасть заяву то так
показать весь комментарий
12.09.2025 21:01 Ответить
разів з десять кожний слідак слідчий екперимент робив.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:16 Ответить
Хабарникам мільярдерам ніяких покарань, а тут всі високої моралі.
І хай суддя з прокурором розкажуть, як дорослим чоловікам по півроку без сексу бути?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:21 Ответить
#обаний цирк, нема чим зайнятися різним паразитам слідчим і експертам.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:22 Ответить
А потім розказують, що хлопців помінять ніким, ага
показать весь комментарий
12.09.2025 20:25 Ответить
Нє, ну "мистецтвознавчі експертизи" - то є патужно
показать весь комментарий
12.09.2025 20:23 Ответить
Новое открытие для ухилянтов,отправь пару фоток и свободен.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:30 Ответить
Ну і шо..коли на цензорі вештались кацапи до 14 року я теж такі виставляв..русская сосет огромний *** негра
показать весь комментарий
12.09.2025 20:41 Ответить
Що за маячня! фейсбучна цензура такі фото миттєво видаляє, та ще й банить! я колись за картинку, яка їм "нагадує сексуальний контент та єксплуатацію", а насправді стьоб, що від сексу серпа з молотком та свастики народилась Z - отримав бан на 2 тижні..
показать весь комментарий
12.09.2025 20:53 Ответить
ПОРНО сидить в дєрьмаковській ОПі з Оманською Гнидою на Банковій
показать весь комментарий
12.09.2025 21:00 Ответить
який дикий совковий сюр )))

совка нема..але в голові у більшості він сидить непохитно
показать весь комментарий
12.09.2025 21:03 Ответить
Таки так, це не якісь там фраєра на кшталт міндіча, крупи чи борисова. Це закоренілий і особливо небезпечний для суспільства бандюган, з такими правосуддя має розправлятись моментально і безжалісно.

Особливо сподобалось, як за 4 543 грн сурові і непідкупні дядьки з "мистецькознавчих експертиз" встановлювали, чи є на фото предмет, схожий на пісюн, дійсно пісюном, чи це все ж таки всього лиш предмет, схожий на пісюн.

Їм би орден Ярослава Мудрого дати за таку важку розумову працю, хоча б один на всіх.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:04 Ответить
Цікаво, а якщо фігурант справи (через її безуглість) забив би болт і не пішов на суд, то приїхали б менти, закували б в наручники і кинули в каталашку на 3 роки до матьорих зеків-рецидивістів?
показать весь комментарий
12.09.2025 21:08 Ответить
Не знаю. Далеко не факт, що такого небезпечного злочинця реально взяти живцем, могли б і застрелити при штурмі "малини", де він переховувався від правосуддя.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:12 Ответить
Дивно інше. Як саме суд може доказати, що саме фігуранту справи належала сторінка в фейзбуці? Там можна вказати будь-яке прізвище та поставити будь-яку аватарку. А сім-карта взагалі в перший раз я її бачу Мене просто вражає абсурдність українського сьогодення
показать весь комментарий
12.09.2025 21:14 Ответить
розповсюдив фотозображення порнографічного характеру... шляхом надсилання останніх смс повідомленням на номер мобільного ПрАТ «Київстар» НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_11

А далі, як то кажуть, справа техніки. Затримання, розблокування телефону методом "фейсом об тейбл" і добровільне зізнання.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:48 Ответить
Та яке то порно? Ось на квартирі у міндіча творилась відверта розпуста,яка і " ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти".
показать весь комментарий
12.09.2025 21:19 Ответить
Частина плівок Міндіча?
показать весь комментарий
12.09.2025 22:06 Ответить
 
 