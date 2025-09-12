Переслав порно на Facebook Держспецзв’язку: військового засудили на Закарпатті

Хустський районний суд Закарпатської області визнав військовослужбовця винним у поширенні порно після того, як він надіслав порнографічні зображення на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.

Так, суд встановив, що військовослужбовець звантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру, яке є "у явному протиріччі з наявними в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, що здатне призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні стосунки між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти".

Згодом, він розіслав це зображення у різних месенджерах. Спершу кілька разів користувачам месенджера Viber, а згодом у Facebook, зокрема на офіційну сторінку Держспецзв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція заплатила $63 за порноконтент харків’янці: її засудили до трьох років з іспитовим терміном

Як йдеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що "перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним".

Хустський суд визнав військового винним у зберіганні зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно — ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Йому призначили у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він впродовж 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Крім цього, суд стягнув з військового 4 543 гривні компенсації за проведення "мистецькознавчих експертиз" порнографічних зображень та конфіскував телефон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду