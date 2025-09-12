Переслав порно на Facebook Держспецзв’язку: військового засудили на Закарпатті
Хустський районний суд Закарпатської області визнав військовослужбовця винним у поширенні порно після того, як він надіслав порнографічні зображення на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.
Так, суд встановив, що військовослужбовець звантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру, яке є "у явному протиріччі з наявними в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, що здатне призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні стосунки між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти".
Згодом, він розіслав це зображення у різних месенджерах. Спершу кілька разів користувачам месенджера Viber, а згодом у Facebook, зокрема на офіційну сторінку Держспецзв'язку.
Як йдеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що "перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним".
Хустський суд визнав військового винним у зберіганні зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно — ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.
Йому призначили у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він впродовж 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.
Крім цього, суд стягнув з військового 4 543 гривні компенсації за проведення "мистецькознавчих експертиз" порнографічних зображень та конфіскував телефон.
Перебував в стані дебілізма. Його лікувати треба.
Сайти проституції у нас повно і це в упор не бачать бо саме прокурвори гребуть з дівчат 50% а не в буджет на ЗСУ.
Я б оцих розстріляв за державну зраду. війна а відбирають від армії декілька мільярдів в рік.
І презрватив цього не бачить. і потро не бачив. То пе і зе два обличчя однієї істоти.
порно там і коло *** цукерберха не пахло мене на місяць забанили.
Якщо зелі в стрічку ***** напихать, то за це мабуть буде расстрел
Набери в гуглі проститутка Київ і побачиш що тута сайтів в 10 рас більше ніж в Берліні
Держ та ще й спєц....
І хай суддя з прокурором розкажуть, як дорослим чоловікам по півроку без сексу бути?
совка нема..але в голові у більшості він сидить непохитно
Особливо сподобалось, як за 4 543 грн сурові і непідкупні дядьки з "мистецькознавчих експертиз" встановлювали, чи є на фото предмет, схожий на пісюн, дійсно пісюном, чи це все ж таки всього лиш предмет, схожий на пісюн.
Їм би орден Ярослава Мудрого дати за таку важку розумову працю, хоча б один на всіх.