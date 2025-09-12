УКР
Переслав порно на Facebook Держспецзв’язку: військового засудили на Закарпатті

На Закарпатті судили військового за надсилання порно Держспецзв’язку

Хустський районний суд Закарпатської області визнав військовослужбовця винним у поширенні порно після того, як він надіслав порнографічні зображення на офіційну сторінку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації у Facebook.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду від 10 вересня 2025 року.

Так, суд встановив, що військовослужбовець звантажив на свій телефон зображення порнографічного характеру, яке є "у явному протиріччі з наявними в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, що здатне призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні стосунки між людьми, ображає честь і гідність людини, спонукає негідні інстинкти".

Згодом, він розіслав це зображення у різних месенджерах. Спершу кілька разів користувачам месенджера Viber, а згодом у Facebook, зокрема на офіційну сторінку Держспецзв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція заплатила $63 за порноконтент харків'янці: її засудили до трьох років з іспитовим терміном

Як йдеться у рішенні, обвинувачений військовослужбовець покаявся у скоєному та пояснив свої дії тим, що "перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним".

Хустський суд визнав військового винним у зберіганні зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень, які містять порнографічні характери, вчинено повторно — ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України.

Йому призначили у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він впродовж 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Крім цього, суд стягнув з військового 4 543 гривні компенсації за проведення "мистецькознавчих експертиз" порнографічних зображень та конфіскував телефон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відмовився підтримати петицію про декриміналізацію порно: переклав відповідальність на Раду

порнографія (116) суд (11856) військовослужбовці (4934) Держспецзв’язок (364) Закарпатська область (2160) Хуст (1)
+10
Де вони знайшли мистецькознавців для "мистецькознавчих експертиз"? І як мистецькознавці ці експертизи робили?
12.09.2025 19:50 Відповісти
+9
Ні, погляд став твердим, як сталевий кийок.
12.09.2025 19:52 Відповісти
+9
**** блд..на ща витрачаються державні ресурси! на боротьбу з тролінгом себе коханих
12.09.2025 19:55 Відповісти
В експертів очі не повилазили від побаченого?
12.09.2025 19:44 Відповісти
Ні, погляд став твердим, як сталевий кийок.
12.09.2025 19:52 Відповісти
Тобто, КІЛОК!
12.09.2025 19:56 Відповісти
Де вони знайшли мистецькознавців для "мистецькознавчих експертиз"? І як мистецькознавці ці експертизи робили?
12.09.2025 19:50 Відповісти
Ну як...? Шляхом відтворення. Як ДТП
12.09.2025 19:57 Відповісти
перебував у емоційному стані та не усвідомлював, що діяння є караним".
Перебував в стані дебілізма. Його лікувати треба.
12.09.2025 19:50 Відповісти
Шкода, тебе вилікувати не вдалося
12.09.2025 19:58 Відповісти
Тому я не голосував за зелених, на відміну від тебе.)
12.09.2025 20:59 Відповісти
Дурня! Ті, хто відкривав справу, робив експертизу, виносив вирок та ін..., якщо вони живі люди, самі відвідували, відвідують та будуть відвідувати порносайти. Це, як анекдот: "Доню, ти вже доросла, тобі виповнилось 16, нам с тобою час побалакати про секс... Ладно, мамо, запитуй..."
12.09.2025 19:50 Відповісти
12.09.2025 20:13 Відповісти
В Німеччині це давно декриміналізовано.
Сайти проституції у нас повно і це в упор не бачать бо саме прокурвори гребуть з дівчат 50% а не в буджет на ЗСУ.
Я б оцих розстріляв за державну зраду. війна а відбирають від армії декілька мільярдів в рік.
І презрватив цього не бачить. і потро не бачив. То пе і зе два обличчя однієї істоти.
12.09.2025 20:53 Відповісти
...а телефон конфіскували..щоб перекинути відео на свої!!! Не попросиш же у звинуваченого?___
12.09.2025 19:52 Відповісти
**** блд..на ща витрачаються державні ресурси! на боротьбу з тролінгом себе коханих
12.09.2025 19:55 Відповісти
Що за ********** я зараз прочитав? Всі хто прочитали цю статтю - отупєлі
12.09.2025 19:57 Відповісти
Скачав фотку з голой піськой і запостив в фейзбук і за це 3 года тюрми? Взагалі то фейсбук це власність Марка Цукермана, от хай він і відповідає. не ну це діч якась, щей експертизи влаштовувать, суди. Не могли просто його пост видалить? Дбл бл
12.09.2025 20:03 Відповісти
ви належите до вищої раси, тому, мабуть, не знаєте якими мстивими можуть бути люди.
12.09.2025 20:15 Відповісти
шось я не вірю. Я на новий рік запостив малюнок лижниць в трусах з сіськами
порно там і коло *** цукерберха не пахло мене на місяць забанили.
12.09.2025 20:55 Відповісти
МАЛЮНОК!
12.09.2025 20:56 Відповісти
може це спосіб відмазатись від несення служби ?
12.09.2025 19:58 Відповісти
Навіть не сподівайся )
12.09.2025 21:02 Відповісти
Та в нього просто сексуальне відношення до служби
12.09.2025 21:10 Відповісти
десь спецзв*язок перейшов хлопцеві дорогу і він виказав своє відношення до цієї служби
12.09.2025 20:03 Відповісти
Йому призначили у вигляді 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання, якщо він впродовж 2 років іспитового строку не вчинить повторного правопорушення.

Якщо зелі в стрічку ***** напихать, то за це мабуть буде расстрел
12.09.2025 20:05 Відповісти
розстріл буде тому хто декриміналізує це
12.09.2025 20:57 Відповісти
Дійсно, маячня якась...🤬🤬🤬
12.09.2025 20:07 Відповісти
в УССР сєкса нєт.
12.09.2025 20:10 Відповісти
та й ö б зеленого путіна мать!
Набери в гуглі проститутка Київ і побачиш що тута сайтів в 10 рас більше ніж в Берліні
12.09.2025 20:58 Відповісти
Геніально! І не треба ідти в СЗЧ...
12.09.2025 20:10 Відповісти
А скільки дадуть, за "діг пік" Верховному?
12.09.2025 20:14 Відповісти
брехня ФСБбук не пропускає порно
12.09.2025 20:59 Відповісти
3 роки за відправку порно фоток? Зовсім довбанулися?
12.09.2025 20:15 Відповісти
Я подруге член у вайбер скидував, то я тоже злочнець получається?
12.09.2025 20:18 Відповісти
по Держспецзв'язку?
12.09.2025 20:22 Відповісти
Ну якщо вважати статевий зв'язок зв'язком то виходить що так
12.09.2025 20:24 Відповісти
ти на кого намєкаєш
Держ та ще й спєц....
12.09.2025 21:02 Відповісти
Ще й який!
12.09.2025 20:25 Відповісти
якщо подруга подасть заяву то так
12.09.2025 21:01 Відповісти
разів з десять кожний слідак слідчий екперимент робив.
12.09.2025 20:16 Відповісти
Хабарникам мільярдерам ніяких покарань, а тут всі високої моралі.
І хай суддя з прокурором розкажуть, як дорослим чоловікам по півроку без сексу бути?
12.09.2025 20:21 Відповісти
#обаний цирк, нема чим зайнятися різним паразитам слідчим і експертам.
12.09.2025 20:22 Відповісти
А потім розказують, що хлопців помінять ніким, ага
12.09.2025 20:25 Відповісти
Нє, ну "мистецтвознавчі експертизи" - то є патужно
12.09.2025 20:23 Відповісти
Новое открытие для ухилянтов,отправь пару фоток и свободен.
12.09.2025 20:30 Відповісти
Ну і шо..коли на цензорі вештались кацапи до 14 року я теж такі виставляв..русская сосет огромний *** негра
12.09.2025 20:41 Відповісти
Що за маячня! фейсбучна цензура такі фото миттєво видаляє, та ще й банить! я колись за картинку, яка їм "нагадує сексуальний контент та єксплуатацію", а насправді стьоб, що від сексу серпа з молотком та свастики народилась Z - отримав бан на 2 тижні..
12.09.2025 20:53 Відповісти
ПОРНО сидить в дєрьмаковській ОПі з Оманською Гнидою на Банковій
12.09.2025 21:00 Відповісти
який дикий совковий сюр )))

совка нема..але в голові у більшості він сидить непохитно
12.09.2025 21:03 Відповісти
Таки так, це не якісь там фраєра на кшталт міндіча, крупи чи борисова. Це закоренілий і особливо небезпечний для суспільства бандюган, з такими правосуддя має розправлятись моментально і безжалісно.

Особливо сподобалось, як за 4 543 грн сурові і непідкупні дядьки з "мистецькознавчих експертиз" встановлювали, чи є на фото предмет, схожий на пісюн, дійсно пісюном, чи це все ж таки всього лиш предмет, схожий на пісюн.

Їм би орден Ярослава Мудрого дати за таку важку розумову працю, хоча б один на всіх.
12.09.2025 21:04 Відповісти
Цікаво, а якщо фігурант справи (через її безуглість) забив би болт і не пішов на суд, то приїхали б менти, закували б в наручники і кинули в каталашку на 3 роки до матьорих зеків-рецидивістів?
12.09.2025 21:08 Відповісти
Не знаю. Далеко не факт, що такого небезпечного злочинця реально взяти живцем, могли б і застрелити при штурмі "малини", де він переховувався від правосуддя.
12.09.2025 21:12 Відповісти
Дивно інше. Як саме суд може доказати, що саме фігуранту справи належала сторінка в фейзбуці? Там можна вказати будь-яке прізвище та поставити будь-яку аватарку. А сім-карта взагалі в перший раз я її бачу Мене просто вражає абсурдність українського сьогодення
12.09.2025 21:14 Відповісти
 
 