Враг 37 раз атаковал на Покровском направлении, обезврежено 159 оккупантов, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 168 боестолкновений.

Враг нанес один ракетный и 57 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 88 КАБ, привлек для поражения 2236 дронов-камикадзе и совершил 3593 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 2 атаки российских захватчиков. Сегодня противник нанес один ракетный и 11 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 19 управляемых авиационных бомб, совершил 102 обстрела, в том числе 2 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного, Кутьковки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник совершил семь атак на позиции наших войск. Бои шли в районе Голубовки и в направлении Песчаного, Новой Кругляковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские войска 13 раз штурмовали позиции украинских защитников в районе Колодязей и в направлении населенных пунктов Шандриголово, Ставки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские воины сегодня уже отбили 16 из 18 попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районе Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 12 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Екатериновка, Александро-Калиново и в направлении Плещеевки, Степановки, Полтавки. Силы обороны сдержали натиск противника и уже отбили 11 штурмовых действий.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Маяк, Уют, Новоэкономическое, Николаевка, Миролюбовка, Удачное, Муравка, Дачное, Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Молодецкое, Новоподгородное, Филия. До сих пор продолжаются два боестолкновения. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 99 и ранили 60 оккупантов, уничтожили два танка, три автомобиля, четыре мотоцикла, 15 беспилотных летательных аппаратов, склад боеприпасов и повредили автомобиль, две пушки, пункт управления БпЛА, семь укрытий личного состава врага.

На Новопавловском направлении враг 10 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в направлении Филии, Ивановки. Бои продолжаются на одной локации.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватнические войска дважды атаковали в сторону Малой Токмачки и Новоданиловки. Авиация агрессора нанесла удары по районам населенных пунктов Новояковлевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении враг провел две бесполезные атаки на позиции наших защитников, одновременно нанес авиаудар в районе населенного пункта Львово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.