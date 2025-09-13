РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7512 посетителей онлайн
Новости Санкции Ес против Беларуси Санкции против Беларуси
4 688 98

Литва не позволит транзит белорусских удобрений, даже если США будут оказывать давление, - премьер Ругинене

Ругінене

Литва останется непоколебимой в вопросе запрета на транзит белорусских калийных удобрений, даже если США будут оказывать на Вильнюс давление.

Об этом заявила новоназначенный премьер Литвы Инга Ругинене, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы не пойдем дальше и не будем давить по санкциям и жесткому подходу к агрессору, будет плохо. Возможно, США будут давить, но, думаю, мы здесь непоколебимы",- заявила глава правительства Литвы.

Ругинене отметила, что не согласна со смягчением санкций против Беларуси и России, и считает, что они должны, наоборот, усиливаться.

Читайте также: Совет ЕС ввел новые санкции против Беларуси

"Я просто считаю, что пакет санкций должен быть жестче, и мы должны делать еще больше",- сказала она.

На вопрос, может ли смягчение санкций стать предметом обсуждения на переговорах о продлении пребывания американских войск в Литве, Ругинене ответила: "безусловно, об этом можно было бы разговаривать".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки отменили санкции, введенные против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Читайте также: Эстония сделала санкции против Беларуси бессрочными: Лукашенко продлили запрет на въезд в страну

Автор: 

Беларусь (8003) Литва (2588) санкции (11833)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
На тлі Литви Трампон - просто шмат гівна на москальській лопаті.
показать весь комментарий
13.09.2025 03:38 Ответить
+19
Наша рідненька Літва!
показать весь комментарий
13.09.2025 02:19 Ответить
+12
Я називаю її стара відьма з косою баба Бздюля Мошонка А кому не пподобається, завжди надаю текст її виступу в 2014 році на СНБО :

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити? ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
Ось так Бздюля мріяла здати Україну фюреру свинорейху *****
показать весь комментарий
13.09.2025 08:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Вперта Литва"
Г.Сенкевич, "Хрестоносці"

.
показать весь комментарий
13.09.2025 02:10 Ответить
Придурок! Хоч не ганьбися, в черговий раз, "сержант караульної служби"...
У часи "хрестоносців" "Литвою" іменувалась Білорусь та білоруси... І говорили вони діалектами слов"янських мов - а не балтськими... А предки ******** литовців іменувалися жемойти, аукшайти, ятвяги.
показать весь комментарий
13.09.2025 05:47 Ответить
і це говорить той, що постійно кидається фейковими цитатами? навіть в темі про кон чен ина і його ядерну програму.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:26 Ответить
Не вступайте в дискусію з Холодним. Є такий вислів: краще з розумним загубити ніж з дурнем знайти. Але у випадку з "міським божевільним" Холодним...він належить до тих дурнів,які живуть у власному світі,звідси і його кумедна писанина,взята з маячні,що роїться в голові. З такими типами суперечки чи дискусії не вийде,тільки образи від "генія" якого не оцінили...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:42 Ответить
Чому сваритесь? Кожнв людина має право на свою думку, звісно, якщо не кацап, бо там всюди насрано пропонандою кремля! 😁
показать весь комментарий
13.09.2025 11:07 Ответить
Придурок! ти ж це пишеш, тому і до тебе так звертаюсь, щоб ти знало, то Литва *******, знаходиться великою частиною на тих землях де Колись було ВКЛ, і то була не тільки ******* білорусь. але ти вчило фейкові читати, а не історію.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:32 Ответить
ага, ............................уй ти вчило
показать весь комментарий
13.09.2025 09:36 Ответить
Zemaiciai,aukstaiciai eto i jest litovsci.Tak i teper razdelena teritorija Litvi.Zemaiciai oni imejut svoj intilekt,bystrej govoriat,nekotoryje slova mozno i neponiat kogda oni bystro govoriat,no eto litovski jazyk.Oni vojevali protiv krestanoscev .Nedumajete sto krestanoci vsegda napadali na nix,naoborot te napadali na Prusiju,grabili ix.Kak i napadali na Berus ili Rus, i poliakov grabili takze.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:32 Ответить
Я все це знаю... У ті часи ВСІ, з УСІМА, воювали... Або ти йшов грабувать "сусіда", або він, до тебе, приходив... Точно так само робили і наші предки... Козаки ходили в Молдову, Польщу, Кримське ханство, Туреччину, Валахію. Опришки карпатські - на словаків, у володіннях австрійського ерцгерцога... Чув про "песиголовців", казкових? Вони мали реальний прототип - загони самооборони словаків. Коли напади "опришків", на володіння ерцгерцога, почастішали, він дав привілеї горянам-словакам, і доручив нести охорону прикордоння. На їх прапорі була зображена собача голова... От звідти й пішло... Адже словаки не тільки оборонялися, але й самі нападали на русинські поселення - опору "опришків"...
показать весь комментарий
13.09.2025 09:51 Ответить
ви все зрозуміли?
вам тут зараз всю вікіпедею виклададуть замість за новини поговорити.
а потім обзовуть придурком і поскаржаться на сф, шо це ви все спровокували...
показать весь комментарий
13.09.2025 07:45 Ответить
немає нічого гіршого, ніж замполіт на пенсії - замість того щоб прочитати гарний історичний роман Г.Сенкевіча, лізе в кожну дірку із своєю вікі.

.
показать весь комментарий
13.09.2025 08:08 Ответить
і це при тому, що саме постійно кидається фейковими цитатами, а коли носом ткнеш, що воно вчергове обхезалось, то малює крапочки і кричить, що провокатор і адміну скаржиться.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:22 Ответить
я,як і інші форумісти зі стажем,давно знаю цього кумедного персонажа,який плідно народжує напівбожевільні фейки і сам гаряче вірить у них.багато разів тикав його писком у його ж дурість але марно,патологія від цього лише загострюється. я вже писав вам: краще з розумним згубити ніж з Яром Холодним щось знайти...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:46 Ответить
Просто клас! Безподобно! ХАХАХАХАХА!!!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 10:52 Ответить
пихатість з палітрука пре не по детські - він все знає
показать весь комментарий
13.09.2025 11:05 Ответить
Братья i сьостры, ворог не дрiмайе. Йеднаймося. Не тре пеняти чела котрий мае також диплом icторика, та попри все не вдупляе, що таке критичне вiдношення до iсторичних фактiв.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:36 Ответить
Твори Сенкевича такі ж"історичні" як "три мушкетери".
показать весь комментарий
13.09.2025 10:05 Ответить
У Сенкевича більше на Пікуля тягне... І там, і там присутня "історична канва"...
показать весь комментарий
13.09.2025 11:00 Ответить
Це все в першу чергу "романи" ,а потім "історичні". А правда життя описана у Гашека, а пригодах Швейка.
показать весь комментарий
13.09.2025 11:05 Ответить
Ну, ти ж не плутай "чоботи" з "постолами".. І Гашек, і Сенкевич, і Гашек - романісти... Просто вони писали у різних "ключах"... Жаль, гашек не пожив довше, і не продовжив свій роман: "Швейк у полоні". Було-б цікаво прочитать його погляд на перед-, і післяреволюційну Росію.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:38 Ответить
3
показать весь комментарий
13.09.2025 11:36 Ответить
пихатисть непідємна!
показать весь комментарий
13.09.2025 08:04 Ответить
сподіваюсь, це стосовно "таваріща замполіта".

.
показать весь комментарий
13.09.2025 08:10 Ответить
саме його...
показать весь комментарий
13.09.2025 08:13 Ответить
от побачите - ви і я будемо в бані
начебто персональні образи були з нас з вами...
показать весь комментарий
13.09.2025 08:38 Ответить
плакса воно - удар не держить,
а який палітрук держить?
показать весь комментарий
13.09.2025 09:45 Ответить
а ви танки газетами не обпльовували?
а то є який пілот-танкіст-сапер тута....
показать весь комментарий
13.09.2025 10:02 Ответить
а чи є на світі чого палітручня не знає?
показать весь комментарий
13.09.2025 10:27 Ответить
я так зрозумів,що він був штабним прапорщиком-засідателем у військовому трибуналі...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:50 Ответить
Наша рідненька Літва!
показать весь комментарий
13.09.2025 02:19 Ответить
Це вам не ЕЭСсУчена Украiна за часiв баб Юльки
показать весь комментарий
13.09.2025 07:45 Ответить
Я називаю її стара відьма з косою баба Бздюля Мошонка А кому не пподобається, завжди надаю текст її виступу в 2014 році на СНБО :

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити? ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
Ось так Бздюля мріяла здати Україну фюреру свинорейху *****
показать весь комментарий
13.09.2025 08:06 Ответить
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
показать весь комментарий
13.09.2025 08:14 Ответить
Шурик, з пісні слов не викинеш, це не твої вигадки, а протокол засідання СНБО, офіційний документ. Так що стара відьма з косою баба Бздюля Мошонка вже війшла в історію України з спробою зрадити нашу державу.
показать весь комментарий
13.09.2025 08:20 Ответить
А я про що? Ви, мабуть, недоперечитав мою тегу, посил пана https://censor.net.ua/user/396108 дмитрокук
показать весь комментарий
13.09.2025 08:26 Ответить
Каюсь, вже дочитав. Це також підтвежує, що баба бздюля старалась продати Україну *****.

Щас Ваня Суліма підтягнется, вірний зброєносець баби бздюлі
показать весь комментарий
13.09.2025 08:51 Ответить
Знову ж, у вас - недоопрацювання. Люди кажуть, що пан Ваня вже перевзулися.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:23 Ответить
спробою? вОна зрадила і не раз, я думаю ще багато цікавого про неї дізнаємося із секретних архівів, але не зараз.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:02 Ответить
У кого через цензор не вiдкриваються посилання, смiло гуглiть.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:40 Ответить
Генерал СБУ: Тимошенко сдала Украину путину за 90 млрд долларов - Игорь Смешко и Омельченко
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11834 Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11833 «Оппоблок» и «Батькивщина» просят США не помогать Украине
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11855 Тимошенко не хочет курса Украины в НАТО и ЕС
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11786 Тимошенко-президент. Медведчук-премьер
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11795 Тимошенко активно підтримувала сепаратиста Ігоря Маркова
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11077 Чорновил: Тимошенко - подлый человек. Это типичные тимошенко-медведчуковские мансы, которыми они промышляли в старые добрые времена
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11768 Тимошенко хотіла призначити Медведчука віце-прем'єром
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11596 Каддафі дав 4 млн євро на президентську компанію Тимошенко
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11586 Распечатки телефонных разговоров между фигурантами конфликта вокруг НЗФ
показать весь комментарий
13.09.2025 08:31 Ответить
Ю.Тимошенко:"Эта биомасса мне поверит. Я тебя мало крышевала, когда Порошенко дела тебе шил? Я замазываюсь и замазываюсь, меня уже Пиня козлит за то, что я в коррупционной связи с тобой"
http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=37&cat=59 З життя державної еліти: новий маєток родини Юлії Тимошенко
Попри кризу, Юлія Тимошенко та її родина продовжують обростати нерухомістю. У Дніпропетровську в них з'явилася ще одна триповерхова "хатинка".
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11632 Тимошенко, коли брала гроші у Березовського, не думала, що я коли-небудь з ним зустрінусь - Чекалкін
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11635 10 фактів з життя Юлії Тимошенко
показать весь комментарий
13.09.2025 08:32 Ответить
Юлію Тимошенко викрили на корупції у оборонній сфері
https://www.youtube.com/watch?v=8Z6wEjQ3fQw
Отмывание 12 млрд. долл. США: Cоня Кон-банк Медичи (Италия, Австрия, США) - Ю.Тимошенко (Украина)-LineHolding
Полиция Италии знала, что с 2005 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вместе с Соней Кон в банке Медичи отмыли 12 миллиардов долларов США на такие структуры:
LineHolding, Gibralar
TecnoDevelopment, Gibraltar
***********., USACalifornia
Isofert, Panama
Amazonasenergia, Brazil
Отмывание 12 миллиардов долларов для Тимошенко было произведено через структуры LineHolding при посредничестве PetroVietnam.
http://www.adgnews24.com/wp-content/uploads/2011/07/ADG-*******-07.png
У Интерпола есть достоверные данные, что адвокат Мак Каллион обслуживает интересы мафиозных семей Gambino, Genovese в Италии.
Департамент юстиции и налоговая служба США проводят собственное расследование по
Мак Каллиону, который владеет значительным имуществом в разных странах, в том числе морским судном McCallionref. PACER (незаконный трафик).
С 2006 года Мак Каллион неоднократно фиксировался Интерполом как адвокат Юлии Тимошенко и её холдинга (LineHolding).
Мак Каллион обеспечивает постоянную связь между Соней Кон и Юлией Тимошенко.
В мае 2011 года за 200 тысяч долларов Тимошенко через Мак Каллиона получила разрешение на политическое убежище в Бразилии, штат Сан Пауло, Биритиба-Мирим (из утечки Anonymous).
http://i.imgur.com/wbFvt.jpg
http://i.imgur.com/ZNTIdh.jpg
http://i.imgur.com/K9Ne7h.jpg
МВД Италии получило в июне 2011 года информацию от о том, что Мак Каллион в Нью-Йорке организовал судебный процес для Ю.Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/f2583115
Источник: https://censor.net.ua/f2583115
показать весь комментарий
13.09.2025 08:33 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2025 08:42 Ответить
як жалюгідно
показать весь комментарий
13.09.2025 10:05 Ответить
😀😁😅😍
показать весь комментарий
13.09.2025 11:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Z6wEjQ3fQw
показать весь комментарий
13.09.2025 12:11 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2025 08:47 Ответить
лайном? а ти дослідник калу, тут є один яр холодний, твій вчитель мабуть.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:06 Ответить
голосніте за бубу 2, до чого здачя?
показать весь комментарий
13.09.2025 08:52 Ответить
Мене, лютого порохобота в 2019 році в розпал передвиборної гонки за цей пост з РНБО і за інші наїзди на Бздюлю Мошонку не тільки банили тут, на цензорі, а ще наїхали через ФБ, був вимушений 4 рази міняти нік, тому що забанили і на ФБ. Але правда в тому, що Бздюля з косою рилом не вийшла, і Беня КАЛ.омойський і ***** поставили на блазня.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:52 Ответить
ох вас і пробіло на текст...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:04 Ответить
це ти чим вОна займалась з першого дня як її взяли на контрабанді валюти.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:24 Ответить
доки рудий додік стелить червоні доріжки )(уйлу та виправдовує його злочини, потрібно створювати коаліцію по захисту України і ЄС. Зеля, замість кошмарити НАБУ і САП та кришування мародерів з твого оточення, займись цим!
показать весь комментарий
13.09.2025 02:41 Ответить
На тлі Литви Трампон - просто шмат гівна на москальській лопаті.
показать весь комментарий
13.09.2025 03:38 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2025 08:07 Ответить
+1
показать весь комментарий
13.09.2025 04:13 Ответить
Ого.
У литвинів твердіші яйця чим у якихось там заокеанських гнилих вентиляторів.
Дяка литвинам.
показать весь комментарий
13.09.2025 04:28 Ответить
"Литовців"... "Литвини" - це застаріла назва БІЛОРУСІВ...
показать весь комментарий
13.09.2025 05:48 Ответить
ти хоч би вікі відкрило, хоч і не найкраще джерело знань, але ти нічого крім вікіфейк не читало, тому вчергове всралось.

Литви́ни (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. ліцьвіны, літвіны, lićviny, litviny) - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етнонім, який застосовували в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 слов'янських мовах до народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського, яке розпочалося у власній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Литві у XII столітті.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янське населення північної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського (ВКЛ) нарівні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русинами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями), а також і до населення ВКЛ у цілому;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балти-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 литовці;
Поширена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні стародавня назва слов'ян ВКЛ (******** білорусів і українців) - «литвини». Досі ми можемо зустріти багато вихідців з українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Полісся та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі з прізвищами: Литвин, Литвиненко, Литвинов, Литвинчук, Литвиник, Литвинюк.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:12 Ответить
Я буду писати так як вони самі, литвини, бажають.
А не за твоїми забаганками.
Ти ж сам бачиш що їхні яйця твердіші за твою голову.
показать весь комментарий
13.09.2025 12:44 Ответить
"Вова"! Так самі литовці заперечують, коли їх "литвинами" іменують! На цій гілці литовець є, "відасик"... Запитай його сам!
показать весь комментарий
13.09.2025 12:55 Ответить
Запитати його я сам боюся.
Ти ж сам бачиш які вони хоробро-навіжені.
показать весь комментарий
13.09.2025 13:14 Ответить
Ну, і як мені тебе зрозуміть?
Ти ляпнув дурницю...
Я тебе поправив...
Ти почав "ламаться, як гречаний бублик", і "відмазуваться", посилаючись на "литвинів"...
Я тобі порекомендував конкретну людину, литовця, і запропонував тобі проконсультуваться у нього...
Ти знову почав "крутить хвостом"...
Можеш звернуться до "відасика", пославшись на МЕНЕ... Ручаюсь - він тебе не "покусає"...
показать весь комментарий
13.09.2025 13:32 Ответить
Литовці це зовсім не білоруси. І не треба затягувати сову на глобус - це два різних народа, колись бувших в однієї державі. На цьому "схожість" закінчується.
показать весь комментарий
13.09.2025 06:28 Ответить
Це не просто "два різних народи"... Ми, з білорусами, теж, "два різних народи". Але у нас одна (східнослов"янська) мовна група. А ******* литовська мова відноситься до БАЛТСЬКОЇ мовної групи, разом з латишами...
показать весь комментарий
13.09.2025 07:14 Ответить
Litovsci eto Balti,tak ze kak i latisi.Dva sxozije jazyka s drugimi jazykami nicego obcego.Vo vremena VLK korolia MIndaugas i drugije Belorus teritorija imela pravo torgovat,a rusi neimeli pravo,eto nasi prisojedeni teritoriji.Te vremena okolo 1200 goda litovcev nazyvali poganimi,poskolku u nix ne byla veri,vse resenije ponimali iskliucitelno dubinkami .Kijevskaja rus ona sformirovalos gorazdo ranse,tam sla torgovlia.V Litvu ona prisla gorazdo poznej,takze i rukopis.Zemaiciai i aukstaiciai eto ta samaja Litva sto jest i teper,eto netu otdelno ot Litvi i nikogda etogo nebylo,jazyk todze
показать весь комментарий
13.09.2025 09:08 Ответить
А я про що пишу? Просто деяким не подобаються мої "простині", з історії (читать важко, та з-за розумової обмеженості - не здатні осягнуть інформацію). Тому часто даю чіткі короткі дописи по суті викладеного опонентом...
А щодо "поганих", та відсутності віри, у предків литовців - то тут ти неправий... Була віра - дохристиянська, язичницька... Мала багато спільного з такою ж слов"янською. Навіт імена богів, та свята, співпадали... Чим "Перкунас" відрізнявся, суттєво, від нашого "Перуна"? А чим наше свято "Купала", від "Ліго" відрізняється?
І розбиралися вони, між собою, не "дубінками", а за нормами так званого "звичаєвого" права... Так таке саме було і у нас - до створення централізованої держави і "Правди Ярослава"...
показать весь комментарий
13.09.2025 09:24 Ответить
Mnogo informaciji a tex vremion Litve,mozno najti Volinskije letopisi.Ja kogda to to cytal,tam casto upominajet Litvu tex vremion
показать весь комментарий
13.09.2025 10:10 Ответить
"Волинські літописи", чи "Волинські грамоти"? Останні я читав - бо там юридичні документи 17-18 століть...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:25 Ответить
Volynskije litopisi.Autenticnost ix netu somneniji u istorikov.Period gde opisivajet mnogo pro Litvu 12-13 vek.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:55 Ответить
Я зрозумів... Треба буде глянуть... Старослов"янську я розумію, тому, навіть в оригіналі, зможу прочитать...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:57 Ответить
Каароч, шоби було ясно... Чому украiнську та iтальянську мови вважають спiвучими? Бо це середземноморська група мов. Подмуйловцы i ябацькы рядом не стояли.
показать весь комментарий
13.09.2025 07:51 Ответить
Чому часто помилково спiввiдносять украiнську мову з балтською? Бо колись у нас була едина спорiднена мова. Та з Карпат - Пiвнiчного Причорномор`я, в свiй час, коли скiфи натисли, до Балтii багато переселилося кiмерiйцiв(предки украiнцiв, у нас основна - кiмерiйська гаплогрупа). ось тому в балтських мовах е багато украiнiзмiв(з кiмерiйських часiв)...ЗЫ ... Не слухайте тих телепнiв, котрi верзуть, що нашi предки - це скiфи. Скiфи - це прототюрки, котрi ордою жорстоко знищили наших предкiв-кiмерiйцiв, на наших територiях.
показать весь комментарий
13.09.2025 08:06 Ответить
У нас, украiнцiв основна европейська гаплогрупа (вiд 43% до 80%) - це кiмерiйська R1a1 Z280-283 гаплогрупа. У тюркiв з прототюрками основна R1a1 Z94 азiйська гаплогрупа.
показать весь комментарий
13.09.2025 08:22 Ответить
Мужички в Європі закінчилися
показать весь комментарий
13.09.2025 07:24 Ответить
Литва все дуже добре розуміє з куда буде тиск .
показать весь комментарий
13.09.2025 07:38 Ответить
а Україна качяє кацапську нафту і всіх інших звинувачює, шо це не порядно,,,
показать весь комментарий
13.09.2025 07:40 Ответить
Качае та все качае... А хто нафтопровiд "дружба" нищить, та так, що аж головний орбанiвський хурал Европи голосно заскиглив?
показать весь комментарий
13.09.2025 08:09 Ответить
Литва повозила цюцюркою по губам рудому блазню із Білого дурдому Трампону. Трампон мовчки зглотнув.
показать весь комментарий
13.09.2025 08:10 Ответить
Бгг, це поки їм самім не вйібуть санкції, які вони так *******.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:09 Ответить
Інга Ругінене - красуня!
Не те, що наші сосни та Безуглі...
показать весь комментарий
13.09.2025 10:36 Ответить
 
 