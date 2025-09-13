Литва не позволит транзит белорусских удобрений, даже если США будут оказывать давление, - премьер Ругинене
Литва останется непоколебимой в вопросе запрета на транзит белорусских калийных удобрений, даже если США будут оказывать на Вильнюс давление.
Об этом заявила новоназначенный премьер Литвы Инга Ругинене, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы не пойдем дальше и не будем давить по санкциям и жесткому подходу к агрессору, будет плохо. Возможно, США будут давить, но, думаю, мы здесь непоколебимы",- заявила глава правительства Литвы.
Ругинене отметила, что не согласна со смягчением санкций против Беларуси и России, и считает, что они должны, наоборот, усиливаться.
"Я просто считаю, что пакет санкций должен быть жестче, и мы должны делать еще больше",- сказала она.
На вопрос, может ли смягчение санкций стать предметом обсуждения на переговорах о продлении пребывания американских войск в Литве, Ругинене ответила: "безусловно, об этом можно было бы разговаривать".
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки отменили санкции, введенные против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Г.Сенкевич, "Хрестоносці"
.
У часи "хрестоносців" "Литвою" іменувалась Білорусь та білоруси... І говорили вони діалектами слов"янських мов - а не балтськими... А предки ******** литовців іменувалися жемойти, аукшайти, ятвяги.
вам тут зараз всю вікіпедею виклададуть замість за новини поговорити.
а потім обзовуть придурком і поскаржаться на сф, шо це ви все спровокували...
.
.
начебто персональні образи були з нас з вами...
а який палітрук держить?
а то є який пілот-танкіст-сапер тута....
ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ! ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити? ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом ... ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
Ось так Бздюля мріяла здати Україну фюреру свинорейху *****
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
Щас Ваня Суліма підтягнется, вірний зброєносець баби бздюлі
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11834 Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11833 «Оппоблок» и «Батькивщина» просят США не помогать Украине
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11855 Тимошенко не хочет курса Украины в НАТО и ЕС
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11786 Тимошенко-президент. Медведчук-премьер
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11795 Тимошенко активно підтримувала сепаратиста Ігоря Маркова
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11077 Чорновил: Тимошенко - подлый человек. Это типичные тимошенко-медведчуковские мансы, которыми они промышляли в старые добрые времена
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11768 Тимошенко хотіла призначити Медведчука віце-прем'єром
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11596 Каддафі дав 4 млн євро на президентську компанію Тимошенко
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11586 Распечатки телефонных разговоров между фигурантами конфликта вокруг НЗФ
http://cenzoriv.net/index.php?name=articles&op=read&art=37&cat=59 З життя державної еліти: новий маєток родини Юлії Тимошенко
Попри кризу, Юлія Тимошенко та її родина продовжують обростати нерухомістю. У Дніпропетровську в них з'явилася ще одна триповерхова "хатинка".
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11632 Тимошенко, коли брала гроші у Березовського, не думала, що я коли-небудь з ним зустрінусь - Чекалкін
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=11635 10 фактів з життя Юлії Тимошенко
https://www.youtube.com/watch?v=8Z6wEjQ3fQw
Отмывание 12 млрд. долл. США: Cоня Кон-банк Медичи (Италия, Австрия, США) - Ю.Тимошенко (Украина)-LineHolding
Полиция Италии знала, что с 2005 года премьер-министр Украины Юлия Тимошенко вместе с Соней Кон в банке Медичи отмыли 12 миллиардов долларов США на такие структуры:
LineHolding, Gibralar
TecnoDevelopment, Gibraltar
***********., USACalifornia
Isofert, Panama
Amazonasenergia, Brazil
Отмывание 12 миллиардов долларов для Тимошенко было произведено через структуры LineHolding при посредничестве PetroVietnam.
http://www.adgnews24.com/wp-content/uploads/2011/07/ADG-*******-07.png
У Интерпола есть достоверные данные, что адвокат Мак Каллион обслуживает интересы мафиозных семей Gambino, Genovese в Италии.
Департамент юстиции и налоговая служба США проводят собственное расследование по
Мак Каллиону, который владеет значительным имуществом в разных странах, в том числе морским судном McCallionref. PACER (незаконный трафик).
С 2006 года Мак Каллион неоднократно фиксировался Интерполом как адвокат Юлии Тимошенко и её холдинга (LineHolding).
Мак Каллион обеспечивает постоянную связь между Соней Кон и Юлией Тимошенко.
В мае 2011 года за 200 тысяч долларов Тимошенко через Мак Каллиона получила разрешение на политическое убежище в Бразилии, штат Сан Пауло, Биритиба-Мирим (из утечки Anonymous).
http://i.imgur.com/wbFvt.jpg
http://i.imgur.com/ZNTIdh.jpg
http://i.imgur.com/K9Ne7h.jpg
МВД Италии получило в июне 2011 года информацию от о том, что Мак Каллион в Нью-Йорке организовал судебный процес для Ю.Тимошенко.Источник: https://censor.net.ua/f2583115
Источник: https://censor.net.ua/f2583115
У литвинів твердіші яйця чим у якихось там заокеанських гнилих вентиляторів.
Дяка литвинам.
Литви́ни (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 біл. ліцьвіны, літвіны, lićviny, litviny) - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етнонім, який застосовували в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 слов'янських мовах до народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського, яке розпочалося у власній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Литві у XII столітті.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8 слов'янське населення північної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського (ВКЛ) нарівні з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8 русинами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8 білорусами та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українцями), а також і до населення ВКЛ у цілому;https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8 балти-https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 литовці;
Поширена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні стародавня назва слов'ян ВКЛ (******** білорусів і українців) - «литвини». Досі ми можемо зустріти багато вихідців з українського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F Полісся та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі з прізвищами: Литвин, Литвиненко, Литвинов, Литвинчук, Литвиник, Литвинюк.
А не за твоїми забаганками.
Ти ж сам бачиш що їхні яйця твердіші за твою голову.
Ти ж сам бачиш які вони хоробро-навіжені.
Ти ляпнув дурницю...
Я тебе поправив...
Ти почав "ламаться, як гречаний бублик", і "відмазуваться", посилаючись на "литвинів"...
Я тобі порекомендував конкретну людину, литовця, і запропонував тобі проконсультуваться у нього...
Ти знову почав "крутить хвостом"...
Можеш звернуться до "відасика", пославшись на МЕНЕ... Ручаюсь - він тебе не "покусає"...
А щодо "поганих", та відсутності віри, у предків литовців - то тут ти неправий... Була віра - дохристиянська, язичницька... Мала багато спільного з такою ж слов"янською. Навіт імена богів, та свята, співпадали... Чим "Перкунас" відрізнявся, суттєво, від нашого "Перуна"? А чим наше свято "Купала", від "Ліго" відрізняється?
І розбиралися вони, між собою, не "дубінками", а за нормами так званого "звичаєвого" права... Так таке саме було і у нас - до створення централізованої держави і "Правди Ярослава"...
Не те, що наші сосни та Безуглі...