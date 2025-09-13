Литва не позволит транзит белорусских удобрений, даже если США будут оказывать давление, - премьер Ругинене

Литва останется непоколебимой в вопросе запрета на транзит белорусских калийных удобрений, даже если США будут оказывать на Вильнюс давление.

Об этом заявила новоназначенный премьер Литвы Инга Ругинене, пишет LRT, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы не пойдем дальше и не будем давить по санкциям и жесткому подходу к агрессору, будет плохо. Возможно, США будут давить, но, думаю, мы здесь непоколебимы",- заявила глава правительства Литвы.

Ругинене отметила, что не согласна со смягчением санкций против Беларуси и России, и считает, что они должны, наоборот, усиливаться.

Читайте также: Совет ЕС ввел новые санкции против Беларуси

"Я просто считаю, что пакет санкций должен быть жестче, и мы должны делать еще больше",- сказала она.

На вопрос, может ли смягчение санкций стать предметом обсуждения на переговорах о продлении пребывания американских войск в Литве, Ругинене ответила: "безусловно, об этом можно было бы разговаривать".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки отменили санкции, введенные против белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Читайте также: Эстония сделала санкции против Беларуси бессрочными: Лукашенко продлили запрет на въезд в страну