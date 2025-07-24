Эстония сделала санкции против Беларуси бессрочными: Лукашенко продлили запрет на въезд в страну

Правительство Эстонии в четверг приняло решение сделать санкции против Беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей белорусского режима.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, кроме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, бессрочный запрет на въезд в Эстонию получили еще более 250 человек.

Сообщается, что инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна, отметив, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", - заявил Цахкна.

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Так, в списке лиц, подпадающих под санкции, указано 273 человека, включая высокопоставленных чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и приближенных к самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко. В частности, и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран ЕС не считают легитимным главой государства.

Стоит напомнить, что санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в Беларуси. Ранее их несколько раз продлевали и они имели сроки.

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