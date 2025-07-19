Полный запрет на финансовые транзакции и эмбарго на импорт оружия: ЕС расширил санкции против Беларуси

Европейский Союз расширил санкции против Беларуси в ответ на ее помощь России в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза 19 июля.

Как отмечается, Совет ЕС утвердил полный запрет на финансовые транзакции с РБ. Ранее Беларусь отключили от международной системы SWIFT. Также ЕС ужесточил санкции в отношении четырех белорусских банков - "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк развития" и "Белинвестбанк".

Также впервые было введено эмбарго на импорт оружия из Беларуси и расширен перечень товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях (включая технику, металлы, пластмассы, химикаты) и для укрепления белорусской военной и промышленной базы. Кроме того, вводится запрет на транзит ряда товаров через территорию Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко не может удержать инфляцию в Беларуси, - разведка

К тому же в санкционном списке ЕС появились восемь новых объектов белорусского ВПК - "Белвнешпромсервис", "ОКБ ТСП", "КБ Беспилотные вертолеты", Научно-технический центр ЛЭМТ "БелОМО", "Лазерные приборы и технологии", "Вистан", "Рухсервомотор", завод "Легмаш".

Всего теперь в списке ограничений насчитывается 55 белорусских организаций. Им запрещено распоряжаться активами в ЕС, а также получать финансовые или материальные ресурсы.

Отмечается, что эти санкции стали частью большого 18-го пакета антироссийских санкций, утвержденных Евросоюзом накануне, 18 июля.

Читайте также: ЕС согласовал 18-й пакет санкций против России, он один из самых сильных на сегодня, - Каллас