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Новости Санкции Ес против Беларуси
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Полный запрет на финансовые транзакции и эмбарго на импорт оружия: ЕС расширил санкции против Беларуси

Санкции ЕС против Беларуси

Европейский Союз расширил санкции против Беларуси в ответ на ее помощь России в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в решении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза 19 июля.

Как отмечается, Совет ЕС утвердил полный запрет на финансовые транзакции с РБ. Ранее Беларусь отключили от международной системы SWIFT. Также ЕС ужесточил санкции в отношении четырех белорусских банков - "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк развития" и "Белинвестбанк".

Также впервые было введено эмбарго на импорт оружия из Беларуси и расширен перечень товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях (включая технику, металлы, пластмассы, химикаты) и для укрепления белорусской военной и промышленной базы. Кроме того, вводится запрет на транзит ряда товаров через территорию Беларуси.

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К тому же в санкционном списке ЕС появились восемь новых объектов белорусского ВПК - "Белвнешпромсервис", "ОКБ ТСП", "КБ Беспилотные вертолеты", Научно-технический центр ЛЭМТ "БелОМО", "Лазерные приборы и технологии", "Вистан", "Рухсервомотор", завод "Легмаш".

Всего теперь в списке ограничений насчитывается 55 белорусских организаций. Им запрещено распоряжаться активами в ЕС, а также получать финансовые или материальные ресурсы.

Отмечается, что эти санкции стали частью большого 18-го пакета антироссийских санкций, утвержденных Евросоюзом накануне, 18 июля.

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Беларусь (7941) санкции (11686) Евросоюз (17416)


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На ************* болотах покірне стадо навітне розуміє шо це таке та дочого їх прівиде. Варана бульба є а лядянець у попа РПЦ посмокчуть.
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19.07.2025 17:35 Ответить
коли Порошенко закуповував вугілля на ДЕРЖАВНИХ українських шахтах, яки були на окупованих, але платили налогі в Україні, щоб українці не змерзли зимою, то це держзрада. А сталь для оборонних підприємств ворога під час кровавої м'ясорубки на фронтах - це Зеленський - бубочка...
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19.07.2025 17:39 Ответить
А це як ?
З даних Державної митної служби.
Це торгівля на чому ?
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19.07.2025 17:42 Ответить
А це титан для авіапрому - щоб кацапи могли ремонтувати/будувати літаки, які Україну щодня ********.
Тобто ЗЄлідори нас вбивають нашім же залізом???!!! Гей ЗЄпідари які хочуть знову голосувати за бубона - ви такі ж ******** як і оркі!
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19.07.2025 17:44 Ответить
Саме так і вважають ********.
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19.07.2025 17:55 Ответить
А шо це в нас тут такє?
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19.07.2025 17:36 Ответить
Не пройшло і чотири роки...
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19.07.2025 17:38 Ответить
Может ясновельможные польские фермера фуры с продовольствием остановят?
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19.07.2025 18:11 Ответить
 
 