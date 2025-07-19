Повна заборона на фінансові транзакції та ембарго на імпорт зброї: ЄС розширив санкції проти Білорусі

Європейський Союз розширив санкції проти Білорусі у відповідь на її допомогу Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у рішенні Ради ЄС, опублікованому в офіційному журналі Євросоюзу 19 липня.

Як зазначається, Рада ЄС затвердила повну заборону на фінансові транзакції з РБ. Раніше Білорусь відключили від міжнародної системи SWIFT. Також ЄС посилив санкції щодо чотирьох білоруських банків – "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк розвитку" та "Белінвестбанк".

Також уперше було запроваджено ембарго на імпорт зброї з Білорусі та розширено перелік товарів і технологій, які можуть бути використані з військовою метою (включно з технікою, металами, пластмасами, хімікатами) та для зміцнення білоруської військової та промислової бази. Окрім того, запроваджується заборона на транзит низки товарів через територію Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка не може втримати інфляцію в Білорусі, – розвідка

До того ж у санкційному списку ЄС з'явилися вісім нових об'єктів білоруського ВПК – "Белзовнішпромсервіс", "ОКБ ТСП", "КБ Безпілотні гелікоптери", Науково-технічний центр ЛЕМТ "БелОМО", "Лазерні прилади та технології", "Вістан", "Рухсервомотор", завод "Легмаш".

Загалом тепер у списку обмежень налічується 55 білоруських організацій. Їм заборонено розпоряджатися активами в ЄС, а також одержувати фінансові чи матеріальні ресурси.

Зазначається, що ці санкції стали частиною великого 18-го пакета антиросійських санкцій, затверджених Євросоюзом напередодні, 18 липня.

Читайте також: ЄС погодив 18-й пакет санкцій проти Росії, він один із найсильніших на сьогодні, - Каллас