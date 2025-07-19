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Новини Санкції ЄС проти Білорусі
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Повна заборона на фінансові транзакції та ембарго на імпорт зброї: ЄС розширив санкції проти Білорусі

Саннкції ЄС проти Білорусі

Європейський Союз розширив санкції проти Білорусі у відповідь на її допомогу Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у рішенні Ради ЄС, опублікованому в офіційному журналі Євросоюзу 19 липня.

Як зазначається, Рада ЄС затвердила повну заборону на фінансові транзакції з РБ. Раніше Білорусь відключили від міжнародної системи SWIFT. Також ЄС посилив санкції щодо чотирьох білоруських банків – "Белагропромбанк", "Банк Дабрабыт", "Банк розвитку" та "Белінвестбанк".

Також уперше було запроваджено ембарго на імпорт зброї з Білорусі та розширено перелік товарів і технологій, які можуть бути використані з військовою метою (включно з технікою, металами, пластмасами, хімікатами) та для зміцнення білоруської військової та промислової бази. Окрім того, запроваджується заборона на транзит низки товарів через територію Білорусі.

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До того ж у санкційному списку ЄС з'явилися вісім нових об'єктів білоруського ВПК – "Белзовнішпромсервіс", "ОКБ ТСП", "КБ Безпілотні гелікоптери", Науково-технічний центр ЛЕМТ "БелОМО", "Лазерні прилади та технології", "Вістан", "Рухсервомотор", завод "Легмаш".

Загалом тепер у списку обмежень налічується 55 білоруських організацій. Їм заборонено розпоряджатися активами в ЄС, а також одержувати фінансові чи матеріальні ресурси.

Зазначається, що ці санкції стали частиною великого 18-го пакета антиросійських санкцій, затверджених Євросоюзом напередодні, 18 липня.

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На ************* болотах покірне стадо навітне розуміє шо це таке та дочого їх прівиде. Варана бульба є а лядянець у попа РПЦ посмокчуть.
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19.07.2025 17:35 Відповісти
коли Порошенко закуповував вугілля на ДЕРЖАВНИХ українських шахтах, яки були на окупованих, але платили налогі в Україні, щоб українці не змерзли зимою, то це держзрада. А сталь для оборонних підприємств ворога під час кровавої м'ясорубки на фронтах - це Зеленський - бубочка...
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19.07.2025 17:39 Відповісти
А це як ?
З даних Державної митної служби.
Це торгівля на чому ?
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19.07.2025 17:42 Відповісти
А це титан для авіапрому - щоб кацапи могли ремонтувати/будувати літаки, які Україну щодня ********.
Тобто ЗЄлідори нас вбивають нашім же залізом???!!! Гей ЗЄпідари які хочуть знову голосувати за бубона - ви такі ж ******** як і оркі!
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19.07.2025 17:44 Відповісти
Саме так і вважають ********.
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19.07.2025 17:55 Відповісти
Ну порошенко купував шоб не замерзли українці 🤣🤣а зелебоба продає шоб пенсії платити українцям🤣🤣святим ділом займаються🤣🤣🤣
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19.07.2025 18:08 Відповісти
А шо це в нас тут такє?
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19.07.2025 17:36 Відповісти
Не пройшло і чотири роки...
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19.07.2025 17:38 Відповісти
Может ясновельможные польские фермера фуры с продовольствием остановят?
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19.07.2025 18:11 Відповісти
 
 