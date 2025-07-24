Естонія зробила санкції проти Білорусі безстроковими: Лукашенку продовжили заборону на в’їзд до країни

Уряд Естонії у четвер ухвалив рішення зробити санкції проти Білорусі безстроковими, продовживши заборону на в'їзд для ключових представників білоруського режиму.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окрім самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, безстрокову заборону на в'їзд до Естонії отримали ще понад 250 осіб.

Повідомляється, що ініціативу вніс міністр закордонних справ Маргус Цахкна, наголосивши, що ситуація з правами людини в Білорусі залишається незмінною, а підтримка Мінськом російської агресії проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після запровадження санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо заплющувати очі на репресії, що тривають, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", - заявив Цахкна.

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Так, у списку осіб, які підпадають під санкції, зазначено 273 особи, включно з високопосадовцями, суддями, силовиками, пропагандистами та наближеними до самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Зокрема, і сам Лукашенко, якого ні Естонія, ні низка інших країн ЄС не вважають легітимним главою держави.

Варто нагадати, що санкції було вперше запроваджено Естонією 2020 року на тлі масштабних протестів після президентських виборів у Білорусі. Раніше їх кілька разів продовжували і вони мали терміни.

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