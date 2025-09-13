Литва не дозволить транзит білоруських добрив навіть якщо США чинитимуть тиск,- прем’єрка Ругінене

Литва залишиться непохитною у питанні заборони на транзит білоруських калійних добрив, навіть якщо США чинитимуть на Вільнюс тиск.

Про це заявила новопризначена прем’єрка Литви Інга Ругінене, пише LRT, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми не підемо далі і не тиснутимемо щодо санкцій і жорсткого підходу до агресора, буде погано. Можливо, США тиснутимуть, але, гадаю, ми тут непохитні",- заявила очільниця уряду Литви.

Ругінене зазначила, що незгодна з пом’якшенням санкцій проти Білорусі та Росії, і вважає, що вони мають, навпаки, посилюватися.

"Я просто вважаю, що пакет санкцій має бути жорсткішим, і ми повинні робити ще більше",- сказала вона.

На запитання, чи може пом’якшення санкцій стати предметом обговорення на переговорах про продовження перебування американських військ у Литві, Ругінене відповіла: "безумовно, про це можна було б розмовляти".

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

