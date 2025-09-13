Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 093 730 человек (+950 за сутки), 11 181 танк, 32 707 артсистем, 23 267 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 093 730 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1 093 730 (+950) человек
танков - 11 181 (+4) единица
боевых бронированных машин - 23 267 (+1) единиц
артиллерийских систем - 32 707 (+39) единиц
РСЗО - 1486 (+1) единиц
средств ПВО - 1217 (+0) единиц
самолетов - 422 (+0) единицы
вертолетов - 341 (+0) единица
БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 825 (+358) единиц
крылатых ракет - 3718 (+0) единиц
кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
подводных лодок - 1 (+0) единица
автомобильной техники и автоцистерн - 61 512 (+109) единиц
специальной техники - 3964 (+0) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
@ "успешно демобилизированы:
- капитан Богданов Михаил;
- старший лейтенант Колыхалов Сергей;
- лейтенант Борзенко Виктор;
- младший лейтенант Даутов Данис;
- младший лейтенант Дьяков Александр;
- младший лейтенант Конушев Сергей;
- старший лейтенант Нерушенко Дмитрий;
- лейтенант Давыдов Павел;
- младший лейтенант Пшеничных Андрей;
Смерть ворогам!"
@ (мова оригіналу):
"По данным украинских источников, сегодня около 4 часов утра российский истребитель Су-30СМ/Су-35 потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Кубинка под Москвой, вероятно, из-за действий беспилотника. Пилот, предположительно полковник ВВС России, находится в критическом состоянии."