РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7756 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 119 15

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 093 730 человек (+950 за сутки), 11 181 танк, 32 707 артсистем, 23 267 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

уничтожение вражеской техники

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 093 730 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 093 730 (+950) человек

танков - 11 181 (+4) единица

боевых бронированных машин - 23 267 (+1) единиц

артиллерийских систем - 32 707 (+39) единиц

РСЗО - 1486 (+1) единиц

средств ПВО - 1217 (+0) единиц

самолетов - 422 (+0) единицы

вертолетов - 341 (+0) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 825 (+358) единиц

крылатых ракет - 3718 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 61 512 (+109) единиц

специальной техники - 3964 (+0) единицы.

Также смотрите: Пара снайперов уничтожает шестерых оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

ликвидация РФ
Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20520) Генштаб ВС (6938) ликвидация (4049) уничтожение (7897)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Вибивання молодшого офіцерського складу ворога триває: некрологи за 11-12 вересня цього року від https://x.com/Shtirlitz53 Shtirlitz :

@ "успешно демобилизированы:

- капитан Богданов Михаил;
- старший лейтенант Колыхалов Сергей;
- лейтенант Борзенко Виктор;
- младший лейтенант Даутов Данис;
- младший лейтенант Дьяков Александр;
- младший лейтенант Конушев Сергей;

- старший лейтенант Нерушенко Дмитрий;
- лейтенант Давыдов Павел;
- младший лейтенант Пшеничных Андрей;

Смерть ворогам!"
показать весь комментарий
13.09.2025 08:47 Ответить
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 08:16 Ответить
+6
Знову купа вати суне в наступ,аж 4 танчики змогли виділити!!!!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 08:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову купа вати суне в наступ,аж 4 танчики змогли виділити!!!!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 08:04 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
показать весь комментарий
13.09.2025 10:21 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 08:16 Ответить
Зі скріну перехопленого повідомлення ворожого Z-каналу: "Идти вперед нет смьісла.":

показать весь комментарий
13.09.2025 08:16 Ответить
Перші десять тисяч чумардосів у цьому місяці
показать весь комментарий
13.09.2025 08:29 Ответить
Вибивання молодшого офіцерського складу ворога триває: некрологи за 11-12 вересня цього року від https://x.com/Shtirlitz53 Shtirlitz :

@ "успешно демобилизированы:

- капитан Богданов Михаил;
- старший лейтенант Колыхалов Сергей;
- лейтенант Борзенко Виктор;
- младший лейтенант Даутов Данис;
- младший лейтенант Дьяков Александр;
- младший лейтенант Конушев Сергей;

- старший лейтенант Нерушенко Дмитрий;
- лейтенант Давыдов Павел;
- младший лейтенант Пшеничных Андрей;

Смерть ворогам!"
показать весь комментарий
13.09.2025 08:47 Ответить
а где танкер с приморска ленинградской области? или это не корабль?
показать весь комментарий
13.09.2025 08:56 Ответить
Зірки кажуть, що пора їпtи новоросійський нафтотермінал, та й весь порт вже зайве живе.
показать весь комментарий
13.09.2025 09:10 Ответить
ГУР ищет пути подлёта - там ахриненное пво
показать весь комментарий
13.09.2025 09:37 Ответить
Може підвезуть повітряні дрони на морських дронах
показать весь комментарий
13.09.2025 09:44 Ответить
фпв не пробьют арамидные и кевларовые сетки над нефте-объектами... к тому-же Магуры расстреляют с вертушек ещё до подхода к точке запуска фпв
показать весь комментарий
13.09.2025 10:14 Ответить
А може тоді не пробивати сітки а використовувати дроти-дракони з напалмом ? Відносно того що Магури розстріляють, залежить від кількості і дистанції. Якщо морський дрон підійде на відстань 10 км до порта і запустить дрони то навряд чи їх знайдуть.
показать весь комментарий
13.09.2025 10:20 Ответить
Щось побратим Qq Qqq #455433 сьогодні запізнюєтьця з аналітикою, мабудь знову у відрядженні?
показать весь комментарий
13.09.2025 11:02 Ответить
З вчорашнього повідомлення:

@ (мова оригіналу):
"По данным украинских источников, сегодня около 4 часов утра российский истребитель Су-30СМ/Су-35 потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Кубинка под Москвой, вероятно, из-за действий беспилотника. Пилот, предположительно полковник ВВС России, находится в критическом состоянии."
показать весь комментарий
13.09.2025 11:14 Ответить
Нікому це не цікаво, з втратами там не рахуються і втрати їх не зпинять. До лампочки це констатування.
показать весь комментарий
13.09.2025 13:12 Ответить
 
 