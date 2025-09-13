Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 093 730 человек (+950 за сутки), 11 181 танк, 32 707 артсистем, 23 267 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 093 730 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 13.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 093 730 (+950) человек

танков - 11 181 (+4) единица

боевых бронированных машин - 23 267 (+1) единиц

артиллерийских систем - 32 707 (+39) единиц

РСЗО - 1486 (+1) единиц

средств ПВО - 1217 (+0) единиц

самолетов - 422 (+0) единицы

вертолетов - 341 (+0) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 825 (+358) единиц

крылатых ракет - 3718 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 61 512 (+109) единиц

специальной техники - 3964 (+0) единицы.

Фото: Генштаб

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.