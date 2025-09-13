Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 093 730 осіб (+950 за добу), 11 181 танк, 32 707 артсистем, 23 267 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 093 730 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1093730 (+950) осіб
танків - 11181 (+4) од
бойових броньованих машин - 23267 (+1) од
артилерійських систем - 32707 (+39) од
РСЗВ - 1486 (+1) од
засоби ППО - 1217 (+0) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів - 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58825 (+358)
крилаті ракети - 3718 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 61512 (+109)
спеціальна техніка - 3964 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
@ "успешно демобилизированы:
- капитан Богданов Михаил;
- старший лейтенант Колыхалов Сергей;
- лейтенант Борзенко Виктор;
- младший лейтенант Даутов Данис;
- младший лейтенант Дьяков Александр;
- младший лейтенант Конушев Сергей;
- старший лейтенант Нерушенко Дмитрий;
- лейтенант Давыдов Павел;
- младший лейтенант Пшеничных Андрей;
Смерть ворогам!"
@ (мова оригіналу):
"По данным украинских источников, сегодня около 4 часов утра российский истребитель Су-30СМ/Су-35 потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Кубинка под Москвой, вероятно, из-за действий беспилотника. Пилот, предположительно полковник ВВС России, находится в критическом состоянии."