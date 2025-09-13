УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 093 730 осіб (+950 за добу), 11 181 танк, 32 707 артсистем, 23 267 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення ворожої техніки

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 093 730 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1093730 (+950) осіб

танків - 11181 (+4) од

бойових броньованих машин - 23267 (+1) од

артилерійських систем - 32707 (+39) од

РСЗВ - 1486 (+1) од

засоби ППО - 1217 (+0) од

літаків - 422 (+0) од

гелікоптерів - 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58825 (+358)

крилаті ракети - 3718 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 61512 (+109)

спеціальна техніка - 3964 (+0)

Також дивіться: Пара снайперів знищує шістьох окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

ліквідація рф
Фото: Генштаб

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф Генштаб ЗС ліквідація знищення
+12
Вибивання молодшого офіцерського складу ворога триває: некрологи за 11-12 вересня цього року від https://x.com/Shtirlitz53 Shtirlitz :

@ "успешно демобилизированы:

- капитан Богданов Михаил;
- старший лейтенант Колыхалов Сергей;
- лейтенант Борзенко Виктор;
- младший лейтенант Даутов Данис;
- младший лейтенант Дьяков Александр;
- младший лейтенант Конушев Сергей;

- старший лейтенант Нерушенко Дмитрий;
- лейтенант Давыдов Павел;
- младший лейтенант Пшеничных Андрей;

Смерть ворогам!"
13.09.2025 08:47 Відповісти
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.09.2025 08:16 Відповісти
+6
Знову купа вати суне в наступ,аж 4 танчики змогли виділити!!!!!!
13.09.2025 08:04 Відповісти
13.09.2025 08:04 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
13.09.2025 10:21 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.09.2025 08:16 Відповісти
Зі скріну перехопленого повідомлення ворожого Z-каналу: "Идти вперед нет смьісла.":

13.09.2025 08:16 Відповісти
Перші десять тисяч чумардосів у цьому місяці
13.09.2025 08:29 Відповісти
13.09.2025 08:47 Відповісти
а где танкер с приморска ленинградской области? или это не корабль?
13.09.2025 08:56 Відповісти
Зірки кажуть, що пора їпtи новоросійський нафтотермінал, та й весь порт вже зайве живе.
13.09.2025 09:10 Відповісти
ГУР ищет пути подлёта - там ахриненное пво
13.09.2025 09:37 Відповісти
Може підвезуть повітряні дрони на морських дронах
13.09.2025 09:44 Відповісти
фпв не пробьют арамидные и кевларовые сетки над нефте-объектами... к тому-же Магуры расстреляют с вертушек ещё до подхода к точке запуска фпв
13.09.2025 10:14 Відповісти
А може тоді не пробивати сітки а використовувати дроти-дракони з напалмом ? Відносно того що Магури розстріляють, залежить від кількості і дистанції. Якщо морський дрон підійде на відстань 10 км до порта і запустить дрони то навряд чи їх знайдуть.
13.09.2025 10:20 Відповісти
Щось побратим Qq Qqq #455433 сьогодні запізнюєтьця з аналітикою, мабудь знову у відрядженні?
13.09.2025 11:02 Відповісти
З вчорашнього повідомлення:

@ (мова оригіналу):
"По данным украинских источников, сегодня около 4 часов утра российский истребитель Су-30СМ/Су-35 потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Кубинка под Москвой, вероятно, из-за действий беспилотника. Пилот, предположительно полковник ВВС России, находится в критическом состоянии."
13.09.2025 11:14 Відповісти
 
 