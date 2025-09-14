РУС
Враг ударил дроном по предприятию в Чернигове: возник пожар

Российский дрон Гербера

Сегодня, 14 сентября 2025 года, ночью российский БпЛА "Гербера" атаковал предприятие в Чернигове.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на территории предприятия возник пожар.

"Пострадавших нет", - уточнил глава ГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили "шахедом" по предприятию в Чернигове: возник пожар

Больше информации на эту минуту неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Чернигов, в результате чего повреждено одно из учебных заведений города.

обстрел (29519) Чернигов (912) дроны (4648) Ровенская область (1278) Черниговская область (1256) Сарненский район (2) Черниговский район (65)
