Враг ударил дроном по предприятию в Чернигове: возник пожар

Сегодня, 14 сентября 2025 года, ночью российский БпЛА "Гербера" атаковал предприятие в Чернигове.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на территории предприятия возник пожар.

"Пострадавших нет", - уточнил глава ГВА.

Больше информации на эту минуту неизвестно.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Чернигов, в результате чего повреждено одно из учебных заведений города.