Враг ударил дроном по предприятию в Чернигове: возник пожар
Сегодня, 14 сентября 2025 года, ночью российский БпЛА "Гербера" атаковал предприятие в Чернигове.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на территории предприятия возник пожар.
"Пострадавших нет", - уточнил глава ГВА.
Больше информации на эту минуту неизвестно.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Чернигов, в результате чего повреждено одно из учебных заведений города.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль