Ворог ударив дроном по підприємству в Чернігові: зайнялася пожежа

Російський дрон Гербера

Сьогодні, 14 вересня 2025 року, вночі російський БпЛА "Гербера" атакував підприємство у Чернігові.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на території підприємства виникла пожежа.

"Постраждалих немає", - уточнив очільник МВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові: виникла пожежа

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Чернігів, унаслідок чого пошкоджено один із навчальних закладів міста. 

