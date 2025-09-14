Ворог ударив дроном по підприємству в Чернігові: зайнялася пожежа
Сьогодні, 14 вересня 2025 року, вночі російський БпЛА "Гербера" атакував підприємство у Чернігові.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на території підприємства виникла пожежа.
"Постраждалих немає", - уточнив очільник МВА.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Чернігів, унаслідок чого пошкоджено один із навчальних закладів міста.
