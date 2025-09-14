РУС
Новости Покушение на Чарли Кирка в США
Белый дом планирует выделить более $50 млн для безопасности чиновников после убийства Кирка, - СМИ

В США застрелили ультраправого блогера, соратника Трампа Чарли Кирка

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 млн долларов для усиления безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти после убийства политического активиста и блогера Чарли Кирка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут CBS News и Bloomberg.

Деньги хотят добавить во временный бюджет, который должны принять до 30 сентября, когда заканчивается действующий закон о расходах.

Так, по данным медиа, дополнительные средства будут направлены в Службу маршалов США. Кроме того, администрация Трампа поддержала увеличение финансирования для защиты законодателей Конгресса.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что сейчас проводится "тщательный и всесторонний пересмотр программы". Сенат также рассматривает дополнительные меры безопасности.

Подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, с большой вероятностью, задержали, - Трамп

"Мы должны защищать людей, которые баллотируются на государственные должности, иначе никто этого не будет делать, и это тяготеет на наших сердцах и мыслях, поскольку мы также, как вы знаете, переживаем травму от того, что произошло", - сказал Джонсон.

Убийство Чарли Кирка

Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка  - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.

Поздно вечером 11 сентября правоохранители задержали по подозрению в убийстве 22-летнего студента Тайлера Джеймса Робинсона. По словам Дональда Трампа, задержанию поспособствовал отец Робинсона, который является пастором. Он убедил сына сдаться.

Зменшення соціальних видатків для бідних і підвищення фінансування захисту багатих від бідних. Демократія навпаки це і є "трампізм".
14.09.2025 11:10
Не витрачайте кошти, краще приїдьте в Україну та перейміть досвід, як потрібно уникати позбавлення життя чиновників при владі. На Боневтіка Потужно-Брехливого вже було за 20 замахів, а він і його охорона цбого уникли. Навіть не вбили та не затримали нападників - просто уникли, провівши великі таємні заходи. Наріду розповіли тільки самі факти замахів, а деталій - дудки. Тайна!!!
Опозиція, яка в немолості у президента Боневтіка, цього уникнути не може. Недавно показово вбили Парубія. До цього Гамулу та Фаріон. Десятки знаходяться на кічі по сфальшованих справах і сотні під пресом сфальшованих кримінальних справ і привентивних санкцій. Тисячі мовчать під страхом мобілізації чи його, чи його дітей. Вчіться амерокоси, Нетряпка за свою дупу турбується дуже добре і потужно.
14.09.2025 11:14
Трампа! - Трампа бережіть - Зеля вже 13 замахів пережив
14.09.2025 11:11
показать весь комментарий
В Україні повний трампізм, *учі діти набудували.
14.09.2025 11:13
Деякі люди проаналізували відео вбивства Кірка,і помітили цікаву річ.В момент влучення кулі печатка на його руці чомусь з'являється на сусідньому пальці.Цей момент дає змогу думати,що відео вбивства являється фейком,зробленим за допомогою ШІ.
Для чого цей фейек Трампу?Для ініціювання громадянської війни в США,яка у планах глобальних еліт.
Для чого цей фейек Трампу?Для ініціювання громадянської війни в США,яка у планах глобальних еліт.
14.09.2025 11:12
Так усе почалося з Рубана, який нібито планував у нічний час захопити будівлю Верховної ради та водночас напасти на місця проживання Петра Порошенка, Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка, Арсена Авакова "та інших з метою їхнього вбивства". І туди ж приплели Героя України Н. Савченко.
14.09.2025 11:34
А записи розмов Рубана з терористами, здійснені прихованом пристроєм в бусику, яким він перевозив Савченко до днр і назад зброю для теракту - це не доказ? І та зброя - хіба не матеріальний доказ підготовки до теракту?

Які ж ви *****, брехуни з жОПи...

Які ж ви *****, брехуни з жОПи...
14.09.2025 11:47
Ти вважаєш, що я повинен вірити вашим сфальцифікованим записам? Українці не настільки наївні, щоб повірити в це марення. І до речі, вибори у 2019 році показав як твій улюблений попередник забрехався.
14.09.2025 12:40
Маячня. Вибори 2019 показали як легко обдурити людей, щоб вони зробили фатальну помилку. А Рубан пішов на кацапію по обміну і навіть тільки цей факт свідчить що воно ворог.
14.09.2025 13:02
Так Савченко сама визнала підготовку замаху, лише сказала, що діяла під прикриттям і попередити його хотіла)))
14.09.2025 12:38
Зарахунок американських платників податків Тампон хоче відстрілюватись від розлюченого народу?
14.09.2025 11:14
демократи викормили лівачню відбиту на всю голову, треба щось робити.
14.09.2025 11:23
це вже поворот не туди чи все гаразд??
14.09.2025 11:17
Всех чиновников забетонировать! Самое безопасное для окружающих и самих чиновников)
14.09.2025 11:21
Вбивця жив зі своєю "дружиною" трансгендером. Убив Кірка за те що він був нормальним.

14.09.2025 11:34
Убили блогера,а гроши выделили на чинушек,там тоже рулит хитрозадый квартал?
14.09.2025 11:41
там гірше - там охлос рулить...
14.09.2025 11:48
Дітей у католицькій школі в Міннеаполісі теж розстріляв трансгендер. Від демократів-гомосексуалістів потрібно захистити всіх.
14.09.2025 11:50
так и запишем..ухо отстрелили не тому!
14.09.2025 12:49
"Как известно, в США был убит пропагандист Трампа, во время проведения чего-то наподобие митинга. Что это был за пациент, лично мне не интересно, поскольку достаточно того, что его расписывали самыми розовыми красками Трамп, Маск и Паша Дуров. Если они считают покойника великим человеком, то мне больше не нужно никаких других данных, о нем. Это при том, что вот такие убийства - дело отвратительное, но именно подобные деятели приводят мир к массовым убийствам...
Додик (Трампон), в тот же самый день, дал небольшой брифинг перед Белым домом и на вопрос о том, как он пережил такую тяжелую утрату, ответил примерно следующее: «Я думаю - прекрасно. Кстати, видите эти грузовики? Это мы пристроим к Белому дому бальный зал». Ну что же, тут уже никуда не денешься. Публика во всем мире почему-то решила, что ее утомила скучная жизнь и в ней надо что-то менять. Хотя бы поржать". 😁 https://dl-news.defence-line.org/?p=65564
14.09.2025 13:18
Ти трансгендер?
14.09.2025 13:39
Da razve etat ***** , katorava ubili , bil chinovnik ? 🤔
14.09.2025 13:22
Синдром "павліка Морозова"...Що значить духовні "скрепи"!! Може гундяєв путлєра теж здасть,помолившись???
14.09.2025 13:51
 
 