Белый дом планирует выделить более $50 млн для безопасности чиновников после убийства Кирка, - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой выделить дополнительные 58 млн долларов для усиления безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти после убийства политического активиста и блогера Чарли Кирка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут CBS News и Bloomberg.

Деньги хотят добавить во временный бюджет, который должны принять до 30 сентября, когда заканчивается действующий закон о расходах.

Так, по данным медиа, дополнительные средства будут направлены в Службу маршалов США. Кроме того, администрация Трампа поддержала увеличение финансирования для защиты законодателей Конгресса.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что сейчас проводится "тщательный и всесторонний пересмотр программы". Сенат также рассматривает дополнительные меры безопасности.

"Мы должны защищать людей, которые баллотируются на государственные должности, иначе никто этого не будет делать, и это тяготеет на наших сердцах и мыслях, поскольку мы также, как вы знаете, переживаем травму от того, что произошло", - сказал Джонсон.

Убийство Чарли Кирка

Напомним, 10 сентября в Соединенных Штатах неизвестный стрелял в Чарли Кирка - праворадикального активиста, блогера и руководителя ведущей консервативной молодежной организации Turning Point USA. Стрельба произошла во время его публичного мероприятия в кампусе Университета долины Юты. Впоследствии Трамп сообщил, что тот умер.

Поздно вечером 11 сентября правоохранители задержали по подозрению в убийстве 22-летнего студента Тайлера Джеймса Робинсона. По словам Дональда Трампа, задержанию поспособствовал отец Робинсона, который является пастором. Он убедил сына сдаться.