Білий дім планує виділити понад $50 млн для безпеки чиновників після вбивства Кірка, - ЗМІ
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 млн доларів для посилення безпеки посадовців виконавчої та судової гілок влади після вбивства політичного активіста та блогера Чарлі Кірка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть CBS News та Bloomberg.
Гроші хочуть додати до тимчасового бюджету, який мають ухвалити до 30 вересня, коли закінчується чинний закон про видатки.
Так, за даними медіа, додаткові кошти будуть спрямовані до Служби маршалів США. Окрім того, адміністрація Трампа підтримала збільшення фінансування для захисту законодавців Конгресу.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що наразі проводиться "ретельний і всебічний перегляд програми". Сенат також розглядає додаткові заходи безпеки.
"Ми маємо захищати людей, які балотуються на державні посади, інакше ніхто цього не робитиме, і це тяжіє на наших серцях і думках, оскільки ми також, як ви знаєте, переживаємо травму від того, що сталося", — сказав Джонсон.
Убивство Чарлі Кірка
Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.
Пізно ввечері 11 вересня правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 22-річного студента Тайлера Джеймса Робінсона. За словами Дональда Трампа, затриманню посприяв батько Робінсона, який є пастором. Він переконав сина здатися.
