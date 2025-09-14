УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8200 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Чарлі Кірка
997 24

Білий дім планує виділити понад $50 млн для безпеки чиновників після вбивства Кірка, - ЗМІ

У США застрелили ультраправого блогера, соратника Трампа Чарлі Кірка

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові 58 млн доларів для посилення безпеки посадовців виконавчої та судової гілок влади після вбивства політичного активіста та блогера Чарлі Кірка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть CBS News та Bloomberg.

Гроші хочуть додати до тимчасового бюджету, який мають ухвалити до 30 вересня, коли закінчується чинний закон про видатки.

Так, за даними медіа, додаткові кошти будуть спрямовані до Служби маршалів США. Окрім того, адміністрація Трампа підтримала збільшення фінансування для захисту законодавців Конгресу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що наразі проводиться "ретельний і всебічний перегляд програми". Сенат також розглядає додаткові заходи безпеки.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка, з великою ймовірністю, затримали, - Трамп

"Ми маємо захищати людей, які балотуються на державні посади, інакше ніхто цього не робитиме, і це тяжіє на наших серцях і думках, оскільки ми також, як ви знаєте, переживаємо травму від того, що сталося", — сказав Джонсон.

Убивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, 10 вересня у Сполучених Штатах невідомий стріляв у Чарлі Кірка — праворадикального активіста, блогера та очільника провідної консервативної молодіжної організації Turning Point USA. Стрілянина сталась під час його публічного заходу в кампусі Університету долини Юти. Згодом Трамп повідомив, що той помер.

Пізно ввечері 11 вересня правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві 22-річного студента Тайлера Джеймса Робінсона. За словами Дональда Трампа, затриманню посприяв батько Робінсона, який є пастором. Він переконав сина здатися.

Автор: 

безпека (959) чиновник (807)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Зменшення соціальних видатків для бідних і підвищення фінансування захисту багатих від бідних. Демократія навпаки це і є "трампізм".
показати весь коментар
14.09.2025 11:10 Відповісти
+9
Не витрачайте кошти, краще приїдьте в Україну та перейміть досвід, як потрібно уникати позбавлення життя чиновників при владі. На Боневтіка Потужно-Брехливого вже було за 20 замахів, а він і його охорона цбого уникли. Навіть не вбили та не затримали нападників - просто уникли, провівши великі таємні заходи. Наріду розповіли тільки самі факти замахів, а деталій - дудки. Тайна!!!
Опозиція, яка в немолості у президента Боневтіка, цього уникнути не може. Недавно показово вбили Парубія. До цього Гамулу та Фаріон. Десятки знаходяться на кічі по сфальшованих справах і сотні під пресом сфальшованих кримінальних справ і привентивних санкцій. Тисячі мовчать під страхом мобілізації чи його, чи його дітей. Вчіться амерокоси, Нетряпка за свою дупу турбується дуже добре і потужно.
показати весь коментар
14.09.2025 11:14 Відповісти
+7
Трампа! - Трампа бережіть - Зеля вже 13 замахів пережив
показати весь коментар
14.09.2025 11:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зменшення соціальних видатків для бідних і підвищення фінансування захисту багатих від бідних. Демократія навпаки це і є "трампізм".
показати весь коментар
14.09.2025 11:10 Відповісти
В Україні повний трампізм, *учі діти набудували.
показати весь коментар
14.09.2025 11:13 Відповісти
Трампа! - Трампа бережіть - Зеля вже 13 замахів пережив
показати весь коментар
14.09.2025 11:11 Відповісти
Деякі люди проаналізували відео вбивства Кірка,і помітили цікаву річ.В момент влучення кулі печатка на його руці чомусь з'являється на сусідньому пальці.Цей момент дає змогу думати,що відео вбивства являється фейком,зробленим за допомогою ШІ.
Для чого цей фейек Трампу?Для ініціювання громадянської війни в США,яка у планах глобальних еліт.
показати весь коментар
14.09.2025 11:12 Відповісти
Не витрачайте кошти, краще приїдьте в Україну та перейміть досвід, як потрібно уникати позбавлення життя чиновників при владі. На Боневтіка Потужно-Брехливого вже було за 20 замахів, а він і його охорона цбого уникли. Навіть не вбили та не затримали нападників - просто уникли, провівши великі таємні заходи. Наріду розповіли тільки самі факти замахів, а деталій - дудки. Тайна!!!
Опозиція, яка в немолості у президента Боневтіка, цього уникнути не може. Недавно показово вбили Парубія. До цього Гамулу та Фаріон. Десятки знаходяться на кічі по сфальшованих справах і сотні під пресом сфальшованих кримінальних справ і привентивних санкцій. Тисячі мовчать під страхом мобілізації чи його, чи його дітей. Вчіться амерокоси, Нетряпка за свою дупу турбується дуже добре і потужно.
показати весь коментар
14.09.2025 11:14 Відповісти
Так усе почалося з Рубана, який нібито планував у нічний час захопити будівлю Верховної ради та водночас напасти на місця проживання Петра Порошенка, Олександра Турчинова, Арсенія Яценюка, Арсена Авакова "та інших з метою їхнього вбивства". І туди ж приплели Героя України Н. Савченко.
показати весь коментар
14.09.2025 11:34 Відповісти
А записи розмов Рубана з терористами, здійснені прихованом пристроєм в бусику, яким він перевозив Савченко до днр і назад зброю для теракту - це не доказ? І та зброя - хіба не матеріальний доказ підготовки до теракту?

Які ж ви *****, брехуни з жОПи...
показати весь коментар
14.09.2025 11:47 Відповісти
Ти вважаєш, що я повинен вірити вашим сфальцифікованим записам? Українці не настільки наївні, щоб повірити в це марення. І до речі, вибори у 2019 році показав як твій улюблений попередник забрехався.
показати весь коментар
14.09.2025 12:40 Відповісти
Маячня. Вибори 2019 показали як легко обдурити людей, щоб вони зробили фатальну помилку. А Рубан пішов на кацапію по обміну і навіть тільки цей факт свідчить що воно ворог.
показати весь коментар
14.09.2025 13:02 Відповісти
Так Савченко сама визнала підготовку замаху, лише сказала, що діяла під прикриттям і попередити його хотіла)))
показати весь коментар
14.09.2025 12:38 Відповісти
Зарахунок американських платників податків Тампон хоче відстрілюватись від розлюченого народу?
показати весь коментар
14.09.2025 11:14 Відповісти
демократи викормили лівачню відбиту на всю голову, треба щось робити.
показати весь коментар
14.09.2025 11:23 Відповісти
це вже поворот не туди чи все гаразд??
показати весь коментар
14.09.2025 11:17 Відповісти
Всех чиновников забетонировать! Самое безопасное для окружающих и самих чиновников)
показати весь коментар
14.09.2025 11:21 Відповісти
Вбивця жив зі своєю "дружиною" трансгендером. Убив Кірка за те що він був нормальним.

показати весь коментар
14.09.2025 11:34 Відповісти
Убили блогера,а гроши выделили на чинушек,там тоже рулит хитрозадый квартал?
показати весь коментар
14.09.2025 11:41 Відповісти
там гірше - там охлос рулить...
показати весь коментар
14.09.2025 11:48 Відповісти
Дітей у католицькій школі в Міннеаполісі теж розстріляв трансгендер. Від демократів-гомосексуалістів потрібно захистити всіх.
показати весь коментар
14.09.2025 11:50 Відповісти
так и запишем..ухо отстрелили не тому!
показати весь коментар
14.09.2025 12:49 Відповісти
"Как известно, в США был убит пропагандист Трампа, во время проведения чего-то наподобие митинга. Что это был за пациент, лично мне не интересно, поскольку достаточно того, что его расписывали самыми розовыми красками Трамп, Маск и Паша Дуров. Если они считают покойника великим человеком, то мне больше не нужно никаких других данных, о нем. Это при том, что вот такие убийства - дело отвратительное, но именно подобные деятели приводят мир к массовым убийствам...
Додик (Трампон), в тот же самый день, дал небольшой брифинг перед Белым домом и на вопрос о том, как он пережил такую тяжелую утрату, ответил примерно следующее: «Я думаю - прекрасно. Кстати, видите эти грузовики? Это мы пристроим к Белому дому бальный зал». Ну что же, тут уже никуда не денешься. Публика во всем мире почему-то решила, что ее утомила скучная жизнь и в ней надо что-то менять. Хотя бы поржать". 😁 https://dl-news.defence-line.org/?p=65564
показати весь коментар
14.09.2025 13:18 Відповісти
Ти трансгендер?
показати весь коментар
14.09.2025 13:39 Відповісти
Da razve etat ***** , katorava ubili , bil chinovnik ? 🤔
показати весь коментар
14.09.2025 13:22 Відповісти
Синдром "павліка Морозова"...Що значить духовні "скрепи"!! Може гундяєв путлєра теж здасть,помолившись???
показати весь коментар
14.09.2025 13:51 Відповісти
 
 