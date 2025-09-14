Нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения, - Билецкий
Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия, YES-2025", где наметил вызовы для Украины в сфере военных технологий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В 2022-2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их. Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения", - подчеркнул Билецкий.
Компанія «Центр досліджень безпілотних систем», яка продає державі фпв-дрони під торговою маркою «Генерал Черешня», святкує в ці дні свою другу річницю.
Вітаємо! - Два роки тому про цю суперкомпанію, як і про іншого гіганта дронобудування - компанію «Fire Point» - ніхто на ринку безпілотних систем не знав, а тепер заздріть! - У 2024 році компанія продала державі дронів на 400 млн грн, а за перше півріччя 2025 року - вже на 4,5 млрд грн; до кінця року планують освоїти 7 млрд грн.
Зрозуміло, що чергове «юне дарування», яке заробляє гроші на китайських дроно-комплектах (а нічого іншого, українського там німає, ніякого ноу-хау немає) не може зростати так стрімко на ринку, отримуючи левову частку державних оборонних замовлень за рахунок розорення інших постачальників, без дозволу з самого верху. Занадто великі гроші.
Боюся тільки одного, що третю річницю від початку такого чудового бізнесу і «Генерал Черешня», і «Fire Point» святкуватимуть разом зі своїми високими покровителями десь на Лазурному березі, плюючи в море черешневі кісточки і запускаючи надувні рожеві фламінго.
З такими хлопцями ми війну дронів не виграємо.
⚡️Серійне виробництво ракет «Сапсан» та «Фламінго» планується розпочати
☝️☝️На початку 2026 року, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко
