Нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения, - Билецкий

білецький

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий, выступил на конференции "Ялтинская европейская стратегия, YES-2025", где наметил вызовы для Украины в сфере военных технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2022-2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами. Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их. Именно поэтому нам нужна стратегия военно-промышленного развития технологий и обеспечения", - подчеркнул Билецкий.

Читайте также: Третий армейский корпус сдержал наступление оккупантов на последнем рубеже Донбасса, - Билецкий

Топ комментарии
+22
А ми їх Фламінго накриєм - Зеля не дасть збрехати
14.09.2025 19:21 Ответить
+21
Так это нормально
С точки зрения врага- абсолютно нормально
Не нормально - это когда наш президент на всех углах
Свистит про наше новое оружие
И ворует деньги у оборонки
14.09.2025 19:20 Ответить
+19
До Зеленського у Білецького питань нема?
14.09.2025 19:31 Ответить
Так это нормально
С точки зрения врага- абсолютно нормально
Не нормально - это когда наш президент на всех углах
Свистит про наше новое оружие
И ворует деньги у оборонки
14.09.2025 19:20 Ответить
від кого Білецький вимагає стратегію розвитку України?

від Заходу чи від ЗЄльоного стратега, який тактик?

14.09.2025 23:10 Ответить
Для того щоб приймати рішення по розвитку військових технологій потрібна потужна і незалежна від влади і від мафії військово-технічна експертиза! Фахівці з безпілотних технологій вже сьогодні розповідають як неефективно витрачаються гроші на фейкові проекти які не дають ніякого результату. Отже має бути незалежне експертне співтовариство яке буде визначати перспективні технології в які держава має вкладати гроші. Виділення мільярдів доларів та гривень кому-попало, друзям влади, депутатам корупціонерам на розвиток безпілотних технологій це помилковий шлях в тупік! Чому Білецький про це не говорить? Чому Білецький не критикує владу за виділення мільярдів на фейкову компанію Fire Point з її фейковими проектами безпілотників? Не хоче сваритись з владою? Так з цього і починається перемога - з правдивої експертної оцінки ситуації і пошуку шляхів для збільшення ефективності і тут ти або з владою ділиш гроші (не заважаєш владі красти) або ти за Україну і кажеш свою думку яка владі не до вподоби! Якось з незалежною думкою у Білецького не складається, він агітує за все добре проти всього поганого а під носом неефективно витрачаються мільярди доларів на повну маячню!
14.09.2025 23:25 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZWQGfiYcHK7XuYBZ2g0PFMfjd3JS5HfVMDy_nZNmKfhpZXlr55PwKnGWfwVnMUjM3A9MTIhGWeZC1GXHSEmCS9QNyAP-pPH4SyoV83wsKpVhaZVf-tVmN-HBjbuYJ1Aaklbdzavt54LkWjrQysXiY75K4W__gxy3jXYyL0wY0jIVd2bhZ3GrQHcbbR6AGYMbnU&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Касьянов
Компанія «Центр досліджень безпілотних систем», яка продає державі фпв-дрони під торговою маркою «Генерал Черешня», святкує в ці дні свою другу річницю.

Вітаємо! - Два роки тому про цю суперкомпанію, як і про іншого гіганта дронобудування - компанію «Fire Point» - ніхто на ринку безпілотних систем не знав, а тепер заздріть! - У 2024 році компанія продала державі дронів на 400 млн грн, а за перше півріччя 2025 року - вже на 4,5 млрд грн; до кінця року планують освоїти 7 млрд грн.

Зрозуміло, що чергове «юне дарування», яке заробляє гроші на китайських дроно-комплектах (а нічого іншого, українського там німає, ніякого ноу-хау немає) не може зростати так стрімко на ринку, отримуючи левову частку державних оборонних замовлень за рахунок розорення інших постачальників, без дозволу з самого верху. Занадто великі гроші.

Боюся тільки одного, що третю річницю від початку такого чудового бізнесу і «Генерал Черешня», і «Fire Point» святкуватимуть разом зі своїми високими покровителями десь на Лазурному березі, плюючи в море черешневі кісточки і запускаючи надувні рожеві фламінго.

З такими хлопцями ми війну дронів не виграємо.
14.09.2025 23:28 Ответить
Билецкий ,я уверена - говорит о проблемах Верховному
Просто он не выносит это на наше обсуждение
Я тоже обо всем говорю с моим директором
Но не пишу об этом нигде
Мне важно - решить проблему
А не трындеть о ней
14.09.2025 23:51 Ответить
А ми їх Фламінго накриєм - Зеля не дасть збрехати
14.09.2025 19:21 Ответить
Ще не скоро.
⚡️Серійне виробництво ракет «Сапсан» та «Фламінго» планується розпочати
☝️☝️На початку 2026 року, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко
14.09.2025 19:28 Ответить
ПЛАНУЄТЬСЯ !
14.09.2025 19:47 Ответить
серьозна ?

.
14.09.2025 23:11 Ответить
продовжує красти?????
хто ж має займатись тим, щоб вони
отримували не наші техноології,
а собачий хвіст?
чому досі зросійщена сбу?
чому вона існує досі?
14.09.2025 19:25 Ответить
Мабуть не вкрали, а їхні агенти в Україні передали
показать весь комментарий
14.09.2025 19:26 Ответить
а ми їх відосіками,відосіками
14.09.2025 19:27 Ответить
😂😂😂👍🔥
14.09.2025 19:56 Ответить
Чого і варто було очікувати.
А тому нам давно вже варто вкрасти одну цікаву традицію у русні і познайомити Найпотужнішого Янелохія із шаликом і табакеркою.
14.09.2025 19:27 Ответить
Тепер ясно нашо зробили фламінгу -щоб не вкрали .
14.09.2025 19:28 Ответить
а шо там красти , чотири пропелера і батарейка
14.09.2025 19:28 Ответить
Без моїх коментарів.
https://youtu.be/i7o81n38Xxk?si=mQXzx-4SIjKJ5cn0
ЧОМУ НАСПРАВДІ ВЛАДА БЛОКУЄ ВИРОБНИЦТВО БПЛА "ПОСЕЙДОН".
14.09.2025 19:29 Ответить
Дякую пане Амандрапапупа ! Підписалася !
14.09.2025 19:57 Ответить
П. Порошенку респект! Тетяні респект! Зеофісу - ганьба!
14.09.2025 21:06 Ответить
Кацапи крадуть технології і вбивають українців, а Zе та Слуги ***** крадуть гроши та життя солдат.
14.09.2025 19:29 Ответить
Як би банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не крала гроші військового бюджету - то у нас була б можливість суттєво масштабувати вже діючі проекти і фінансувати в достатній кількості новітні розробки.
Як заявив на ''бандитськоу сходняку'' банди Зеленського його найкращий друг і його головний гаманець Міндіч:
- ''в рот я **** етіх украінцев''.
14.09.2025 19:30 Ответить
а куди вони гроші складують?
14.09.2025 19:31 Ответить
В крипту.
14.09.2025 19:43 Ответить
Крадені гроші банда Зеленського ховає/вкладає:

На офшорних банківських рахунках в Ізраїлі, Швейцарії, Кіпрі, Монако, Мальті, Вірджинських островах...
Дуже вони ********** криптовалюту.
Скуповують нерухомість і бізнес-активи у Франції, Швейцарії, Великій Британії, Ізраїлі, Монако, Кіпрі.
Оплачують роботу цілих ''армій'' ботів в інтернет-просторі.
Встановлюють на житлових об'єктах нерухомості - золоті унітази, як на улюбленій квартирі Зеленського - його друга Міндіча.
14.09.2025 19:46 Ответить
До Зеленського у Білецького питань нема?
показать весь комментарий
14.09.2025 19:31 Ответить
Натомвсть є до нього.
Глава політичної партії "Національний Корпус", народний депутат та екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький звинуватив президента Петра Порошенка у співпраці з Віктором Медведчуком та російською владою. Джерело: https://censor.net/ua/n3120022
14.09.2025 19:46 Ответить
Все вірно ...
що не так ?
14.09.2025 20:24 Ответить
З урахуванням ревізії на сьогоднішній день? 🙃
14.09.2025 20:55 Ответить
Можливо, є. Але він військовий!
14.09.2025 21:02 Ответить
Які можуть бути питання? Зеленський же заявляв, що не має часу думати стратегічно. https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskiy-v-interv-yu-cnn-u-mene-nemaye-chasu-dumati-strategichno-338710_.html
14.09.2025 21:48 Ответить
І це ті, які кричали, що Україна ні на що не здатна і випрошує у країн Заходу зброю. Ну і? Навіщо ви тоді крадете українські розробки? Ви ж такі величні, архірозумні, винахідливі та багаті. Створіть щось своє і покажіть світові на що ви здатні. Але, як з'ясувалося, можуть вони лише одне - красти
14.09.2025 19:34 Ответить
Вкрасти мало. Треба масштабувати і вони це роблять! А ми не масштабуємо власні винаходи. У нас досі немає уніфікованих платформ...
14.09.2025 19:42 Ответить
Зараз розпочалась війна дронів та роботів. В кого вони будуть краще і більше - той і виграє війну.
14.09.2025 19:36 Ответить
Виграє війну той, хто не має зрадників на чолі країни.
14.09.2025 20:02 Ответить
Не з цією шоблою ЗЕленою щось масштабувати.Вони,мабуть,абсолютно всі пов'язані на масштабуванні грошей в своїх кишенях.
14.09.2025 19:39 Ответить
а у нас зелена мерзота маштабує крадіжку коштів
14.09.2025 19:40 Ответить
парашка ворует наши тех решения и масштабирует производство. А наши клоуны просто воруют и масштабируют коррупцию. Не там это все рассказываешь белый вождь, и не тем. думайтЕ
14.09.2025 19:41 Ответить
Еще один, Членин! Залезь на броневик и картаво вешай! Может поверят.
14.09.2025 19:42 Ответить
Більше відосиков показувайте всяких.
14.09.2025 19:46 Ответить
Фігня! Зуміли ж масштабувати виробництво рожевих свинок так, що хватило на кілька років.
14.09.2025 19:48 Ответить
«Стратег» зелений Білецький, який був кримінальним злочинцем.
14.09.2025 19:54 Ответить
Шось мені підказує, шо ти такий українець, як я негр.
Давай ше про Стерненка-наркоділка розкажи нам казочку, ботяра.
14.09.2025 20:08 Ответить
Не щось, а хтось...
14.09.2025 21:00 Ответить
Скоро потужно вдаримо по кацапам розрекламованими Фламіндічами, ось тоді ворог відчує на своїй шкурі всю міць української корупції!!!
14.09.2025 20:06 Ответить
Все існує в неприродних умовах вливання надлишкових халявних грошей. Як в інкубаторі. Всі намагаються щось "типу зробити" і урвати. В одній американській статті писали що українці виробляють на сотні мільярдів, але держави немає грошей щоб купити всі ці чудеса техніки.
14.09.2025 20:09 Ответить
Через багато років може виявитися що всього цього неймовірного виробництва зброї не існує, а все було дерибаном іноземних мільярдів.
14.09.2025 20:31 Ответить
Т.е все склады привтних підпріемств забиты нереализованными дронами?
14.09.2025 21:00 Ответить
Білецький не думав, звідки взятися тієї стратегії, коли воюючою країною рулить тупа примітивна істота, яка "не має часу думати стратегічно"? Мститися своїм політичним опонентам в нього є час, призначати ХЗ кого на керівні посади в нього є час, покривати друзів-кумів мародерів в нього є час, брехати 24/7 в нього є час... А ось думати стратегічно в нього ані часу ані клепки немає. То звідки Білецький сподівається отримати ту стратегію військово-технологічного розвитку? І невже хтось насправді сподівається, що за каденції зеленого чоловічка комусь дозволять ту стратегію створити та впровадити в життя??? Поки що бачимо зворотнє - брехня, імітація, маніпуляця та розпил мільярдів оточенням зеленського. Оце і є "стратегія" зеленої влади - безкарно мародерити поки є можливість та видавати це мародерство за "успіхи", вішаючи локшину лохам на вуха.
14.09.2025 20:15 Ответить
Билецкий не виноват в выборе народа
13 миллионов украинцев выбрали ТАКУЮ ЖИЗНЬ
ТАКОЕ БУДУЩЕЕ
14.09.2025 20:34 Ответить
Білецький добряче долучився до того, щоб у 2019 замість українського президета обрали те ганьбище, що ми бачимо зараз. Як інформувала "https://novynarnia.com/ Новинарня", 9 березня 2019 представники "Нацкорпусу" за участі "Нацдружин" влаштували в центрі Києва акцію протесту з вимогою покарати причетних до фінансових https://novynarnia.com/2019/02/26/gladkovskiy/ зловживань в "Укроборонпромі". Після мітингу на Майдані "НК" прийшли на вулицю Банкову, намагаючись прорватися до адміністрації президента. Сталисяhttps://novynarnia.com/2019/03/09/sutichki-natskorpusu-na-bankoviy-postrazhdali-tri-pravoohorontsi-foto/ зіткнення радикалів із поліцією та Нацгвардією - із газом, петардами, жбурлянням огорож, після чого в поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців. Після цього "Нацкорпус" заявив про перенесення протестів до Черкас, де тоді був президент Порошенко, мітінгувальники намагалися прорватися до нього під час виступу біля палацу Дружби народів. У поліції повідомили, що https://novynarnia.com/2019/03/09/cherkasy-nk/ внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий, який отримав розсічення. Згодом оголошена кількість потерпілих правоохоронців зросла до 22.
14.09.2025 20:46 Ответить
Было такое
Вот только в отличие от миллионов украинцев
Голосовавших за ЗЕЛЕНСКОГО
Билецкий 24 февраля не ЧКУРНУЛ в Европу
А ведь тогда граница была открыта
Но Билецкий остался в Украине
И его бойцы сегодня - это краса и гордость ЗСУ
А вот мы с вами - такие патриотичные
Сидим дома
И пишем в чате
Для этого не нужно большого геройства
Я всегда стараюсь оставаться объективной
А объективность в том, что Билецкий - при всех его ошибках
Сделал для Украины в миллион раз больще
Чем все,пишущие на Цензоре
Но они все тявкают на Билецкого
Думаю - Билецкому на тявканье- плевать
Он как караван - идет своей дорогой
Успехов пану Билецкому!!!!
У него впереди больше политическое будущее
И в нем будет еще много ошибок
Не ошибается то,кто ничего не делает....
14.09.2025 21:31 Ответить
Білецький овердофіга для цього зробив
14.09.2025 21:05 Ответить
И Юрий Бутусов тоже
Но вы его за это не критикуете
Почему?
Почему такая несправедливость?
14.09.2025 21:34 Ответить
Винен,ще й як, винен.
Як воїн,може й непоганий,
як політик-зовсім не розбирається,помилки якого посприяли нашестю рос.проекту сн.
14.09.2025 23:32 Ответить
Мир не идеален
Люди учатся только на ошибках
Просто война - это страшный учитель
И многие не доживут до конца урока...
Хотелось бы, чтобы те,кто доживут до конца урока
Сделали выводы
И начали бы в будущем МОЗГИ УПОТРЕБЛЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
14.09.2025 23:47 Ответить
Ну якщо з таким темпом бусифікувати роботяг ( які можуть щось на тому же токарному верстаті точити для зсу наприклад) то через пів року вже в промисловості не буде як такої!
14.09.2025 20:25 Ответить
Треба. Але взяти нема де. Хіба відосик запіляти "Очікуємо від партнерів стратегію військово-промислового розвитку технологій та забезпечення"

14.09.2025 20:33 Ответить
Якесь повне лайно разкизджують, всрались...у
14.09.2025 20:33 Ответить
яка стратегія у Зеленського з 22 року?
14.09.2025 20:40 Ответить
Ця стратегія мала бути ще 3 роки назад, але в мародерів інші пріоритети їм головне будь якою ціною утримати владу. В них головна стратегія вішати локшину лохам, знімаючи що дня відосики обіцяючи рожеві поні, фламінго, Паляниці і т.д. і головне обіцяти завтра, колись, і тому подібне. Обіцяти, красти, брехати і язиком плескати це все на що вони здатні.
14.09.2025 20:42 Ответить
Мысленно плюю в каждый баннер с этой рожей,вспоминая"рожеві свинки" и "нацдружини".Никогда не прощу єтой дичи,хотя мы воюем рядом с 3-й штурмовой.И к пацанам предъяв у меня нет,..но с этим петухом я бы поговорил
14.09.2025 20:59 Ответить
Так поговорите !!!!!!
Но для начала станьте такой же практически знаковой фигурой в политике
И вперед!!!
Дебатируйте с Билецким
Но пока вы - НИКТО!!!!!!
В чате - то мы все смелые....
В чате легко замазать дерьмом любого ....
14.09.2025 22:18 Ответить
Білий вождь прям капітаном очевидність став
14.09.2025 21:04 Ответить
А вы ЧЕМ СТАЛИ ?
Вы в чем герой?
Давить диван?
14.09.2025 22:20 Ответить
Нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення, - Білецький....а до цього в Україні був "зелено-зрадницький прорашистський про...об,або диверсія "
14.09.2025 21:15 Ответить
То вперед, хто заважає
14.09.2025 22:30 Ответить
 
 