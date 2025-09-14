Нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення, - Білецький
Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія, YES-2025", де окреслив виклики для України у сфері військових технологій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У 2022–2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами. Усе це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення",- наголосив Білецький.
С точки зрения врага- абсолютно нормально
Не нормально - это когда наш президент на всех углах
Свистит про наше новое оружие
И ворует деньги у оборонки
від Заходу чи від ЗЄльоного стратега, який тактик?
.
⚡️Серійне виробництво ракет «Сапсан» та «Фламінго» планується розпочати
☝️☝️На початку 2026 року, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко
хто ж має займатись тим, щоб вони
отримували не наші техноології,
а собачий хвіст?
чому досі зросійщена сбу?
чому вона існує досі?
А тому нам давно вже варто вкрасти одну цікаву традицію у русні і познайомити Найпотужнішого Янелохія із шаликом і табакеркою.
https://youtu.be/i7o81n38Xxk?si=mQXzx-4SIjKJ5cn0
ЧОМУ НАСПРАВДІ ВЛАДА БЛОКУЄ ВИРОБНИЦТВО БПЛА "ПОСЕЙДОН".
Як заявив на ''бандитськоу сходняку'' банди Зеленського його найкращий друг і його головний гаманець Міндіч:
- ''в рот я **** етіх украінцев''.
На офшорних банківських рахунках в Ізраїлі, Швейцарії, Кіпрі, Монако, Мальті, Вірджинських островах...
Дуже вони ********** криптовалюту.
Скуповують нерухомість і бізнес-активи у Франції, Швейцарії, Великій Британії, Ізраїлі, Монако, Кіпрі.
Оплачують роботу цілих ''армій'' ботів в інтернет-просторі.
Встановлюють на житлових об'єктах нерухомості - золоті унітази, як на улюбленій квартирі Зеленського - його друга Міндіча.
що не так ?
Давай ше про Стерненка-наркоділка розкажи нам казочку, ботяра.
13 миллионов украинцев выбрали ТАКУЮ ЖИЗНЬ
ТАКОЕ БУДУЩЕЕ
Вот только в отличие от миллионов украинцев
Голосовавших за ЗЕЛЕНСКОГО
Билецкий 24 февраля не ЧКУРНУЛ в Европу
А ведь тогда граница была открыта
Но Билецкий остался в Украине
И его бойцы сегодня - это краса и гордость ЗСУ
А вот мы с вами - такие патриотичные
Сидим дома
И пишем в чате
Для этого не нужно большого геройства
Я всегда стараюсь оставаться объективной
А объективность в том, что Билецкий - при всех его ошибках
Сделал для Украины в миллион раз больще
Чем все,пишущие на Цензоре
Но они все тявкают на Билецкого
Думаю - Билецкому на тявканье- плевать
Он как караван - идет своей дорогой
Успехов пану Билецкому!!!!
У него впереди больше политическое будущее
И в нем будет еще много ошибок
Не ошибается то,кто ничего не делает....
Но вы его за это не критикуете
Почему?
Почему такая несправедливость?
Но для начала станьте такой же практически знаковой фигурой в политике
И вперед!!!
Дебатируйте с Билецким
Но пока вы - НИКТО!!!!!!
В чате - то мы все смелые....
В чате легко замазать дерьмом любого ....
Вы в чем герой?
Давить диван?