Нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення, - Білецький

білецький

Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький, виступив на конференції "Ялтинська європейська стратегія, YES-2025", де окреслив виклики для України у сфері військових технологій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 2022–2024 роках Україна домінувала в інноваціях: першою створила систему тотального дронового спостереження, важкий бомбардувальний дрон, пройшла революцію FPV та налагодила роботу дронів-перехоплювачів, інтегрованих із радарами. Усе це виникало знизу, як ініціативи підрозділів, якими ми пишалися медійно, але не масштабували на рівні держави. І от у 2025 році росія, яка йшла нашими слідами, вже випередила Україну за кількістю FPV-дронів, продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх. Саме тому нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення",- наголосив Білецький. 

+21
Так это нормально
С точки зрения врага- абсолютно нормально
Не нормально - это когда наш президент на всех углах
Свистит про наше новое оружие
И ворует деньги у оборонки
показати весь коментар
14.09.2025 19:20 Відповісти
+21
А ми їх Фламінго накриєм - Зеля не дасть збрехати
показати весь коментар
14.09.2025 19:21 Відповісти
+19
До Зеленського у Білецького питань нема?
показати весь коментар
14.09.2025 19:31 Відповісти
від кого Білецький вимагає стратегію розвитку України?

від Заходу чи від ЗЄльоного стратега, який тактик?

.
показати весь коментар
14.09.2025 23:10 Відповісти
Ще не скоро.
⚡️Серійне виробництво ракет «Сапсан» та «Фламінго» планується розпочати
☝️☝️На початку 2026 року, - ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко
показати весь коментар
14.09.2025 19:28 Відповісти
ПЛАНУЄТЬСЯ !
показати весь коментар
14.09.2025 19:47 Відповісти
продовжує красти?????
хто ж має займатись тим, щоб вони
отримували не наші техноології,
а собачий хвіст?
чому досі зросійщена сбу?
чому вона існує досі?
показати весь коментар
14.09.2025 19:25 Відповісти
Мабуть не вкрали, а їхні агенти в Україні передали
показати весь коментар
14.09.2025 19:26 Відповісти
а ми їх відосіками,відосіками
показати весь коментар
14.09.2025 19:27 Відповісти
😂😂😂👍🔥
показати весь коментар
14.09.2025 19:56 Відповісти
Чого і варто було очікувати.
А тому нам давно вже варто вкрасти одну цікаву традицію у русні і познайомити Найпотужнішого Янелохія із шаликом і табакеркою.
показати весь коментар
14.09.2025 19:27 Відповісти
Тепер ясно нашо зробили фламінгу -щоб не вкрали .
показати весь коментар
14.09.2025 19:28 Відповісти
а шо там красти , чотири пропелера і батарейка
показати весь коментар
14.09.2025 19:28 Відповісти
Без моїх коментарів.
https://youtu.be/i7o81n38Xxk?si=mQXzx-4SIjKJ5cn0
ЧОМУ НАСПРАВДІ ВЛАДА БЛОКУЄ ВИРОБНИЦТВО БПЛА "ПОСЕЙДОН".
показати весь коментар
14.09.2025 19:29 Відповісти
Дякую пане Амандрапапупа ! Підписалася !
показати весь коментар
14.09.2025 19:57 Відповісти
П. Порошенку респект! Тетяні респект! Зеофісу - ганьба!
показати весь коментар
14.09.2025 21:06 Відповісти
Кацапи крадуть технології і вбивають українців, а Zе та Слуги ***** крадуть гроши та життя солдат.
показати весь коментар
14.09.2025 19:29 Відповісти
Як би банда Єрмака-Зеленського-Міндіча не крала гроші військового бюджету - то у нас була б можливість суттєво масштабувати вже діючі проекти і фінансувати в достатній кількості новітні розробки.
Як заявив на ''бандитськоу сходняку'' банди Зеленського його найкращий друг і його головний гаманець Міндіч:
- ''в рот я **** етіх украінцев''.
показати весь коментар
14.09.2025 19:30 Відповісти
а куди вони гроші складують?
показати весь коментар
14.09.2025 19:31 Відповісти
В крипту.
показати весь коментар
14.09.2025 19:43 Відповісти
Крадені гроші банда Зеленського ховає/вкладає:

На офшорних банківських рахунках в Ізраїлі, Швейцарії, Кіпрі, Монако, Мальті, Вірджинських островах...
Дуже вони ********** криптовалюту.
Скуповують нерухомість і бізнес-активи у Франції, Швейцарії, Великій Британії, Ізраїлі, Монако, Кіпрі.
Оплачують роботу цілих ''армій'' ботів в інтернет-просторі.
Встановлюють на житлових об'єктах нерухомості - золоті унітази, як на улюбленій квартирі Зеленського - його друга Міндіча.
показати весь коментар
14.09.2025 19:46 Відповісти
До Зеленського у Білецького питань нема?
показати весь коментар
14.09.2025 19:31 Відповісти
Натомвсть є до нього.
Глава політичної партії "Національний Корпус", народний депутат та екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький звинуватив президента Петра Порошенка у співпраці з Віктором Медведчуком та російською владою. Джерело: https://censor.net/ua/n3120022
показати весь коментар
14.09.2025 19:46 Відповісти
Все вірно ...
що не так ?
показати весь коментар
14.09.2025 20:24 Відповісти
З урахуванням ревізії на сьогоднішній день? 🙃
показати весь коментар
14.09.2025 20:55 Відповісти
Можливо, є. Але він військовий!
показати весь коментар
14.09.2025 21:02 Відповісти
Які можуть бути питання? Зеленський же заявляв, що не має часу думати стратегічно. https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskiy-v-interv-yu-cnn-u-mene-nemaye-chasu-dumati-strategichno-338710_.html
показати весь коментар
14.09.2025 21:48 Відповісти
І це ті, які кричали, що Україна ні на що не здатна і випрошує у країн Заходу зброю. Ну і? Навіщо ви тоді крадете українські розробки? Ви ж такі величні, архірозумні, винахідливі та багаті. Створіть щось своє і покажіть світові на що ви здатні. Але, як з'ясувалося, можуть вони лише одне - красти
показати весь коментар
14.09.2025 19:34 Відповісти
Вкрасти мало. Треба масштабувати і вони це роблять! А ми не масштабуємо власні винаходи. У нас досі немає уніфікованих платформ...
показати весь коментар
14.09.2025 19:42 Відповісти
Зараз розпочалась війна дронів та роботів. В кого вони будуть краще і більше - той і виграє війну.
показати весь коментар
14.09.2025 19:36 Відповісти
Виграє війну той, хто не має зрадників на чолі країни.
показати весь коментар
14.09.2025 20:02 Відповісти
Не з цією шоблою ЗЕленою щось масштабувати.Вони,мабуть,абсолютно всі пов'язані на масштабуванні грошей в своїх кишенях.
показати весь коментар
14.09.2025 19:39 Відповісти
а у нас зелена мерзота маштабує крадіжку коштів
показати весь коментар
14.09.2025 19:40 Відповісти
парашка ворует наши тех решения и масштабирует производство. А наши клоуны просто воруют и масштабируют коррупцию. Не там это все рассказываешь белый вождь, и не тем. думайтЕ
показати весь коментар
14.09.2025 19:41 Відповісти
Еще один, Членин! Залезь на броневик и картаво вешай! Может поверят.
показати весь коментар
14.09.2025 19:42 Відповісти
Більше відосиков показувайте всяких.
показати весь коментар
14.09.2025 19:46 Відповісти
Фігня! Зуміли ж масштабувати виробництво рожевих свинок так, що хватило на кілька років.
показати весь коментар
14.09.2025 19:48 Відповісти
«Стратег» зелений Білецький, який був кримінальним злочинцем.
показати весь коментар
14.09.2025 19:54 Відповісти
Шось мені підказує, шо ти такий українець, як я негр.
Давай ше про Стерненка-наркоділка розкажи нам казочку, ботяра.
показати весь коментар
14.09.2025 20:08 Відповісти
Не щось, а хтось...
показати весь коментар
14.09.2025 21:00 Відповісти
Скоро потужно вдаримо по кацапам розрекламованими Фламіндічами, ось тоді ворог відчує на своїй шкурі всю міць української корупції!!!
показати весь коментар
14.09.2025 20:06 Відповісти
Все існує в неприродних умовах вливання надлишкових халявних грошей. Як в інкубаторі. Всі намагаються щось "типу зробити" і урвати. В одній американській статті писали що українці виробляють на сотні мільярдів, але держави немає грошей щоб купити всі ці чудеса техніки.
показати весь коментар
14.09.2025 20:09 Відповісти
Через багато років може виявитися що всього цього неймовірного виробництва зброї не існує, а все було дерибаном іноземних мільярдів.
показати весь коментар
14.09.2025 20:31 Відповісти
Т.е все склады привтних підпріемств забиты нереализованными дронами?
показати весь коментар
14.09.2025 21:00 Відповісти
Білецький не думав, звідки взятися тієї стратегії, коли воюючою країною рулить тупа примітивна істота, яка "не має часу думати стратегічно"? Мститися своїм політичним опонентам в нього є час, призначати ХЗ кого на керівні посади в нього є час, покривати друзів-кумів мародерів в нього є час, брехати 24/7 в нього є час... А ось думати стратегічно в нього ані часу ані клепки немає. То звідки Білецький сподівається отримати ту стратегію військово-технологічного розвитку? І невже хтось насправді сподівається, що за каденції зеленого чоловічка комусь дозволять ту стратегію створити та впровадити в життя??? Поки що бачимо зворотнє - брехня, імітація, маніпуляця та розпил мільярдів оточенням зеленського. Оце і є "стратегія" зеленої влади - безкарно мародерити поки є можливість та видавати це мародерство за "успіхи", вішаючи локшину лохам на вуха.
показати весь коментар
14.09.2025 20:15 Відповісти
Билецкий не виноват в выборе народа
13 миллионов украинцев выбрали ТАКУЮ ЖИЗНЬ
ТАКОЕ БУДУЩЕЕ
показати весь коментар
14.09.2025 20:34 Відповісти
Білецький добряче долучився до того, щоб у 2019 замість українського президета обрали те ганьбище, що ми бачимо зараз. Як інформувала "https://novynarnia.com/ Новинарня", 9 березня 2019 представники "Нацкорпусу" за участі "Нацдружин" влаштували в центрі Києва акцію протесту з вимогою покарати причетних до фінансових https://novynarnia.com/2019/02/26/gladkovskiy/ зловживань в "Укроборонпромі". Після мітингу на Майдані "НК" прийшли на вулицю Банкову, намагаючись прорватися до адміністрації президента. Сталисяhttps://novynarnia.com/2019/03/09/sutichki-natskorpusu-na-bankoviy-postrazhdali-tri-pravoohorontsi-foto/ зіткнення радикалів із поліцією та Нацгвардією - із газом, петардами, жбурлянням огорож, після чого в поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців. Після цього "Нацкорпус" заявив про перенесення протестів до Черкас, де тоді був президент Порошенко, мітінгувальники намагалися прорватися до нього під час виступу біля палацу Дружби народів. У поліції повідомили, що https://novynarnia.com/2019/03/09/cherkasy-nk/ внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий, який отримав розсічення. Згодом оголошена кількість потерпілих правоохоронців зросла до 22.
показати весь коментар
14.09.2025 20:46 Відповісти
Было такое
Вот только в отличие от миллионов украинцев
Голосовавших за ЗЕЛЕНСКОГО
Билецкий 24 февраля не ЧКУРНУЛ в Европу
А ведь тогда граница была открыта
Но Билецкий остался в Украине
И его бойцы сегодня - это краса и гордость ЗСУ
А вот мы с вами - такие патриотичные
Сидим дома
И пишем в чате
Для этого не нужно большого геройства
Я всегда стараюсь оставаться объективной
А объективность в том, что Билецкий - при всех его ошибках
Сделал для Украины в миллион раз больще
Чем все,пишущие на Цензоре
Но они все тявкают на Билецкого
Думаю - Билецкому на тявканье- плевать
Он как караван - идет своей дорогой
Успехов пану Билецкому!!!!
У него впереди больше политическое будущее
И в нем будет еще много ошибок
Не ошибается то,кто ничего не делает....
показати весь коментар
14.09.2025 21:31 Відповісти
Білецький овердофіга для цього зробив
показати весь коментар
14.09.2025 21:05 Відповісти
И Юрий Бутусов тоже
Но вы его за это не критикуете
Почему?
Почему такая несправедливость?
показати весь коментар
14.09.2025 21:34 Відповісти
Ну якщо з таким темпом бусифікувати роботяг ( які можуть щось на тому же токарному верстаті точити для зсу наприклад) то через пів року вже в промисловості не буде як такої!
показати весь коментар
14.09.2025 20:25 Відповісти
Треба. Але взяти нема де. Хіба відосик запіляти "Очікуємо від партнерів стратегію військово-промислового розвитку технологій та забезпечення"

показати весь коментар
14.09.2025 20:33 Відповісти
Якесь повне лайно разкизджують, всрались...у
показати весь коментар
14.09.2025 20:33 Відповісти
яка стратегія у Зеленського з 22 року?
показати весь коментар
14.09.2025 20:40 Відповісти
Ця стратегія мала бути ще 3 роки назад, але в мародерів інші пріоритети їм головне будь якою ціною утримати владу. В них головна стратегія вішати локшину лохам, знімаючи що дня відосики обіцяючи рожеві поні, фламінго, Паляниці і т.д. і головне обіцяти завтра, колись, і тому подібне. Обіцяти, красти, брехати і язиком плескати це все на що вони здатні.
показати весь коментар
14.09.2025 20:42 Відповісти
Мысленно плюю в каждый баннер с этой рожей,вспоминая"рожеві свинки" и "нацдружини".Никогда не прощу єтой дичи,хотя мы воюем рядом с 3-й штурмовой.И к пацанам предъяв у меня нет,..но с этим петухом я бы поговорил
показати весь коментар
14.09.2025 20:59 Відповісти
Так поговорите !!!!!!
Но для начала станьте такой же практически знаковой фигурой в политике
И вперед!!!
Дебатируйте с Билецким
Но пока вы - НИКТО!!!!!!
В чате - то мы все смелые....
В чате легко замазать дерьмом любого ....
показати весь коментар
14.09.2025 22:18 Відповісти
Білий вождь прям капітаном очевидність став
показати весь коментар
14.09.2025 21:04 Відповісти
А вы ЧЕМ СТАЛИ ?
Вы в чем герой?
Давить диван?
показати весь коментар
14.09.2025 22:20 Відповісти
Нам потрібна стратегія військово-промислового розвитку технологій та забезпечення, - Білецький....а до цього в Україні був "зелено-зрадницький прорашистський про...об,або диверсія "
показати весь коментар
14.09.2025 21:15 Відповісти
То вперед, хто заважає
показати весь коментар
14.09.2025 22:30 Відповісти
 
 