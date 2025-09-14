Зеленский заслушал доклад Сырского: ВСУ имеют хорошие результаты в приграничье Сумщины

Силы обороны Украины имеют хорошие результаты в приграничье Сумщины. Подразделения ВСУ продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад сегодня Главкома Александра Сырского. Есть хорошие результаты в приграничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады", - сказал глава государства.

Рассказал Зеленский и о ситуации на других участках фронта.

"Также значительные потери у россиян и на Харьковщине - в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы - отбиваются ребятами. Особая благодарность - воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и на Запорожье. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей", - сказал президент.

Напомним, что ранее аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы обороны отбросили врага возле двух населенных пунктов на Сумщине.

Читайте также: Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум, - Генштаб