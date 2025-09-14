РУС
1 522 33

Зеленский заслушал доклад Сырского: ВСУ имеют хорошие результаты в приграничье Сумщины

Силы обороны добились успехов в Сумской области

Силы обороны Украины имеют хорошие результаты в приграничье Сумщины. Подразделения ВСУ продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины.

Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад сегодня Главкома Александра Сырского. Есть хорошие результаты в приграничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады", - сказал глава государства.

Рассказал Зеленский и о ситуации на других участках фронта.

"Также значительные потери у россиян и на Харьковщине - в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы - отбиваются ребятами. Особая благодарность - воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад. Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и на Запорожье. Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей", - сказал президент.

Напомним, что ранее аналитики проекта DeepState сообщали, что Силы обороны отбросили врага возле двух населенных пунктов на Сумщине.

Читайте также: Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум, - Генштаб

Зеленский Владимир Сумская область боевые действия
Я доповідь про Дніпровську область чи Купянськ він не заслухав? А ну так там же не дуже "хороші результати" то й нема що заслухати, про це ж відосик не запишеш.
14.09.2025 20:49
Zеvленский запропонував Польщі допомогу у будівництві фортифікаційних споруд - експерт Николай Декапольцев
14.09.2025 20:52
Кацапы с сумского направления снимают части и перебрасывают на покровское, ули ты втираешь про "успехи", шо с усилением Покровска?
14.09.2025 20:53
14.09.2025 20:49
14.09.2025 20:51
14.09.2025 20:52
14.09.2025 21:33
14.09.2025 21:26
14.09.2025 20:53
14.09.2025 22:07
14.09.2025 20:54
14.09.2025 20:57
Хороші результати в Бахмуті.
Хороші результати в Суджі⬆️
Хороші результати просто на Курщині.⬇️
Хороші результати вже на україно-російському кордоні на Сумщині.⬇️
Тепер хороші новини, що підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в бік державного кордону України.⬆️ 🤔
І ніяких запитань до Сирського немає.
Всьо за🤬бісь!
14.09.2025 20:57
ЗСУ мають відкотитись і зайняти оборону по річці Вовча, каже військова наука.
Ні кроку назад, каже Земленський і продовжує заводити резерви.
Наслідок - дестабілізація фронту.
ДИКА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ
14.09.2025 20:59 Ответить
Вибори, чи ще почекаємо?
показать весь комментарий
14.09.2025 21:04
Трохи зачекаємо. Юлія Володимирівна має набрати більше рейтингу ніж Валерій Федорович та Володимир Олександрович. Щоб бути першою у цій трійці. Решту брати до уваги не будемо, вони баласт.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:49
"Атріцатєльний рост"
показать весь комментарий
14.09.2025 21:05
Що там з Дніпропетровською областю? Нічого Боневтік не хоче сказати?
показать весь комментарий
14.09.2025 21:14
14.09.2025 21:21
- Фсьо харашо, прєкрасная маркіза...
показать весь комментарий
14.09.2025 21:34
С докладами все отлично, без вопросов.
показать весь комментарий
14.09.2025 21:55
Зелехторат у захваті, вони ж не знають, що діється на Запорізькому, Дніпропетровськом, Харківському напрямках, їм же зе не розповість, що там діється....
показать весь комментарий
14.09.2025 22:06
" і просто хароший чілавек " цей сирський
показать весь комментарий
14.09.2025 23:02
 
 