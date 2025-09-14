УКР
Новини
1 381 33

Зеленський заслухав доповідь Сирського: ЗСУ мають хороші результати у прикордонні Сумщини

Сили оборони мають успіхи на Сумщині

Сили оборони України мають хороші результати у прикордонні Сумщини. Підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в бік державного кордону України.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади", - сказав глава держави.

Розповів Зеленський і про ситуацію на інших ділянках фронту.

"Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей", - сказав президент.

Нагадаємо, що раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони відкинули ворога біля двох населених пунктів на Сумщині.

Читайте також: Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум, - Генштаб

Зеленський Володимир (25470) Сумська область (4226) бойові дії (4605)
+9
Я доповідь про Дніпровську область чи Купянськ він не заслухав? А ну так там же не дуже "хороші результати" то й нема що заслухати, про це ж відосик не запишеш.
показати весь коментар
14.09.2025 20:49 Відповісти
+7
Zеvленский запропонував Польщі допомогу у будівництві фортифікаційних споруд - експерт Николай Декапольцев
показати весь коментар
14.09.2025 20:52 Відповісти
+6
Кацапы с сумского направления снимают части и перебрасывают на покровское, ули ты втираешь про "успехи", шо с усилением Покровска?
показати весь коментар
14.09.2025 20:53 Відповісти
Я доповідь про Дніпровську область чи Купянськ він не заслухав? А ну так там же не дуже "хороші результати" то й нема що заслухати, про це ж відосик не запишеш.
показати весь коментар
14.09.2025 20:49 Відповісти
Що, вже перейменували? Кіровоградську теж?
показати весь коментар
14.09.2025 20:51 Відповісти
Zеvленский запропонував Польщі допомогу у будівництві фортифікаційних споруд - експерт Николай Декапольцев
показати весь коментар
14.09.2025 20:52 Відповісти
А по бумагам все забетоновано і накрито
показати весь коментар
14.09.2025 21:33 Відповісти
Майстер позитивних новин.
показати весь коментар
14.09.2025 21:26 Відповісти
Кацапы с сумского направления снимают части и перебрасывают на покровское, ули ты втираешь про "успехи", шо с усилением Покровска?
показати весь коментар
14.09.2025 20:53 Відповісти
Ми теж з Сумського знімаємо і кидаємо під Донецьк.
показати весь коментар
14.09.2025 22:07 Відповісти
І х...ві у Деіпропетровській,Харківській і Донецких областях!
показати весь коментар
14.09.2025 20:54 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 20:57 Відповісти
Хороші результати в Бахмуті.
Хороші результати в Суджі⬆️
Хороші результати просто на Курщині.⬇️
Хороші результати вже на україно-російському кордоні на Сумщині.⬇️
Тепер хороші новини, що підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в бік державного кордону України.⬆️ 🤔
І ніяких запитань до Сирського немає.
Всьо за🤬бісь!
показати весь коментар
14.09.2025 20:57 Відповісти
ЗСУ мають відкотитись і зайняти оборону по річці Вовча, каже військова наука.
Ні кроку назад, каже Земленський і продовжує заводити резерви.
Наслідок - дестабілізація фронту.
ДИКА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ
показати весь коментар
14.09.2025 20:59 Відповісти
Вибори, чи ще почекаємо?
показати весь коментар
14.09.2025 21:04 Відповісти
Трохи зачекаємо. Юлія Володимирівна має набрати більше рейтингу ніж Валерій Федорович та Володимир Олександрович. Щоб бути першою у цій трійці. Решту брати до уваги не будемо, вони баласт.
показати весь коментар
14.09.2025 21:49 Відповісти
"Атріцатєльний рост"
показати весь коментар
14.09.2025 21:05 Відповісти
Що там з Дніпропетровською областю? Нічого Боневтік не хоче сказати?
показати весь коментар
14.09.2025 21:14 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2025 21:21 Відповісти
- Фсьо харашо, прєкрасная маркіза...
показати весь коментар
14.09.2025 21:34 Відповісти
С докладами все отлично, без вопросов.
показати весь коментар
14.09.2025 21:55 Відповісти
Зелехторат у захваті, вони ж не знають, що діється на Запорізькому, Дніпропетровськом, Харківському напрямках, їм же зе не розповість, що там діється....
показати весь коментар
14.09.2025 22:06 Відповісти
" і просто хароший чілавек " цей сирський
показати весь коментар
14.09.2025 23:02 Відповісти
 
 