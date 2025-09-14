Зеленський заслухав доповідь Сирського: ЗСУ мають хороші результати у прикордонні Сумщини

Сили оборони України мають хороші результати у прикордонні Сумщини. Підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в бік державного кордону України.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади", - сказав глава держави.

Розповів Зеленський і про ситуацію на інших ділянках фронту.

"Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей", - сказав президент.

Нагадаємо, що раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони відкинули ворога біля двох населених пунктів на Сумщині.

Читайте також: Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум, - Генштаб