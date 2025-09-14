Зеленський заслухав доповідь Сирського: ЗСУ мають хороші результати у прикордонні Сумщини
Сили оборони України мають хороші результати у прикордонні Сумщини. Підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в бік державного кордону України.
Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Була доповідь сьогодні Головкома Олександра Сирського. Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Дякую воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади", - сказав глава держави.
Розповів Зеленський і про ситуацію на інших ділянках фронту.
"Також значні втрати у росіян і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями. Особлива вдячність – воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад. Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі. Дякую всім, хто захищає нашу державу та людей", - сказав президент.
Нагадаємо, що раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони відкинули ворога біля двох населених пунктів на Сумщині.
Хороші результати в Суджі⬆️
Хороші результати просто на Курщині.⬇️
Хороші результати вже на україно-російському кордоні на Сумщині.⬇️
Тепер хороші новини, що підрозділи ЗСУ продовжують просуватися в бік державного кордону України.⬆️ 🤔
І ніяких запитань до Сирського немає.
Всьо за🤬бісь!
Ні кроку назад, каже Земленський і продовжує заводити резерви.
Наслідок - дестабілізація фронту.
ДИКА НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ