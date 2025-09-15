Российским пропагандистам запретили писать о перебоях с водой на ВОТ Донецкой области, - "Желтая лента"

В оккупационной администрации так называемой "днр" обсуждают введение уголовной ответственности для местных медиа за публикации об отсутствии воды.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

"В этот понедельник в помещении администрации состоялся "круглый стол" с представителями подконтрольных медиа, где им озвучили требование избегать тем о перебоях с водоснабжением. Также обсуждалась необходимость предупреждения администраторов местных Telegram-каналов, чтобы те не публиковали информацию вроде "в такой-то локации нет воды", потому что это "расшатывает лодку", - говорится в сообщении.

Журналистам угрожали стандартными российскими инструментами: обвинения в экстремизме или дискредитации.

