Российским пропагандистам запретили писать о перебоях с водой на ВОТ Донецкой области, - "Желтая лента"
В оккупационной администрации так называемой "днр" обсуждают введение уголовной ответственности для местных медиа за публикации об отсутствии воды.
Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.
"В этот понедельник в помещении администрации состоялся "круглый стол" с представителями подконтрольных медиа, где им озвучили требование избегать тем о перебоях с водоснабжением. Также обсуждалась необходимость предупреждения администраторов местных Telegram-каналов, чтобы те не публиковали информацию вроде "в такой-то локации нет воды", потому что это "расшатывает лодку", - говорится в сообщении.
Журналистам угрожали стандартными российскими инструментами: обвинения в экстремизме или дискредитации.
Топ комментарии
+13 Volodymyr Kobylianskyi #574325
показать весь комментарий15.09.2025 01:26 Ответить Ссылка
+8 Kkk Sss #553116
показать весь комментарий15.09.2025 05:31 Ответить Ссылка
+6 Сергей Решетников #601595
показать весь комментарий15.09.2025 07:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ото би москалям ''кайф'' був.
А опісля за аналогією - в масквє каналізаційні системи знищити.
Болотним - ''болото''...
Донецькі вулиці частково воняють. Місцями сильно. Поганий запах є вже навіть і в центрі.
Потрібно писати де є вода (і це позитив).
Люди відповідно розуміютьу у якій локації немає води (це і малограмотні люди зрозуміють).