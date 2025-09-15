РУС
Российским пропагандистам запретили писать о перебоях с водой на ВОТ Донецкой области, - "Желтая лента"

В Макеевке люди набирают воду из луж

В оккупационной администрации так называемой "днр" обсуждают введение уголовной ответственности для местных медиа за публикации об отсутствии воды.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

"В этот понедельник в помещении администрации состоялся "круглый стол" с представителями подконтрольных медиа, где им озвучили требование избегать тем о перебоях с водоснабжением. Также обсуждалась необходимость предупреждения администраторов местных Telegram-каналов, чтобы те не публиковали информацию вроде "в такой-то локации нет воды", потому что это "расшатывает лодку", - говорится в сообщении.

Журналистам угрожали стандартными российскими инструментами: обвинения в экстремизме или дискредитации.

Читайте: Оккупанты из-за отсутствия воды готовят людей к обогреву жилья дровами

оккупация (10286) пропаганда (3728) Донецкая область (10761)
+13
"у такій-то локації немає води", бо це "розшатує лодку" Джерело: https://censor.net/ua/n3574062 Прикольно - води нема, а лодка розшатується!
15.09.2025 01:26 Ответить
+8
Це полумiри. Треба, в загалi, заборонити це слово "вода".
15.09.2025 05:31 Ответить
+6
Скоро в Донецке слово "вода",будет синонімом "Слава Украине".
15.09.2025 07:33 Ответить
Хитається на вітрі.
15.09.2025 09:21 Ответить
Та там би у тому даунєцку ще би повністю знищити усю каналізаційну систему.
Ото би москалям ''кайф'' був.
А опісля за аналогією - в масквє каналізаційні системи знищити.
Болотним - ''болото''...
15.09.2025 01:32 Ответить
Так без води в них і каналізація "простоює". Зараз в Донецьку у звʼязку з відсутністю води, декотрі люди ходять в туалет по маленькому у пластикові пляшки (окрім пакетиків «по великому). І все це виливають недалеко від підʼїзду. Можете уявити, як воно все тхне у ці жаркі дні.По вулицях Донецька буквально тече моча, пакетики з туалетом місцеві «по великому» викидають у сміттєві баки. Але в Донецьку комунальники дуже погано працюють і сміттєві баки не вивозяться тижнями. І де собаки, а де просто сонце ці пакети розривають і це все теж воняє.

Донецькі вулиці частково воняють. Місцями сильно. Поганий запах є вже навіть і в центрі.
15.09.2025 07:16 Ответить
Виливають сечу неподалік під'їзду? То іх радноє! Заради цього вони там й залишились.
15.09.2025 10:51 Ответить
Скрєпи, так би мовити.
15.09.2025 10:54 Ответить
Каналізація сама по собі нищиться якщо нею не користуються або користуються в малих об'ємах , вона просто по чуть-чуть засирається і засихає .
15.09.2025 08:04 Ответить
15.09.2025 01:43 Ответить
Які ж ці російські пропагандисти тупі.
Потрібно писати де є вода (і це позитив).
Люди відповідно розуміютьу у якій локації немає води (це і малограмотні люди зрозуміють).
15.09.2025 02:28 Ответить
В Донєцкє наблюдаются максимальниє значенія отріцатєльного увєліченія потрєблєнія води.
15.09.2025 08:33 Ответить
Рюззкій "мірЬ" він такий.... хай покричать ще "путєн ввєді, путєн памагі"....
15.09.2025 10:01 Ответить
Окупанти заборонили писати "нема води". Допоки ше не заборонили, можна написати просто: "нема життя".
15.09.2025 10:47 Ответить
Кажуть, що вода має пам'ять. Пам'ятаєте, як ці звіролюди гнали наших полонених в Донецьку, а позаду кілька поливочних машин "змивали" за нашими полоненими воїнами? Отож! Карма вона така, тепер черпайте водичку з калюж і ні в чому собі не відмовляйте.
15.09.2025 10:59 Ответить
Этот период войдет в историю как "Великий донецкий сушняк"
15.09.2025 11:58 Ответить
 
 