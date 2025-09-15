УКР
Російським пропагандистам заборонили писати про перебої з водою на ТОТ Донеччини, - "Жовта стрічка"

У Макіївці люди набирають воду з калюж

В окупаційній адміністрації так званої "днр" обговорюють запровадження кримінальної відповідальності для місцевих медіа за публікації про відсутність води.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

"У цей понеділок у приміщенні адміністрації відбувся "круглий стіл" із представниками підконтрольних медіа, де їм озвучили вимогу уникати тем щодо перебоїв з водопостачанням. Також обговорювалася необхідність попередження адміністраторів місцевих Telegram-каналів, щоб ті не публікували інформацію на кшталт "у такій-то локації немає води", бо це "розшатує лодку", - йдеться в повідомленні.

Журналістам погрожували стандартними російськими інструментами:звинувачення у екстремізмі або дискредитації.

Читайте: Окупанти через відсутність води готують людей до обігріву житла дровами

"у такій-то локації немає води", бо це "розшатує лодку" Джерело: https://censor.net/ua/n3574062 Прикольно - води нема, а лодка розшатується!
15.09.2025 01:26
Та там би у тому даунєцку ще би повністю знищити усю каналізаційну систему.
Ото би москалям ''кайф'' був.
А опісля за аналогією - в масквє каналізаційні системи знищити.
Болотним - ''болото''...
15.09.2025 01:32
15.09.2025 01:43
 
 