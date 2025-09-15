Російським пропагандистам заборонили писати про перебої з водою на ТОТ Донеччини, - "Жовта стрічка"

В окупаційній адміністрації так званої "днр" обговорюють запровадження кримінальної відповідальності для місцевих медіа за публікації про відсутність води.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

"У цей понеділок у приміщенні адміністрації відбувся "круглий стіл" із представниками підконтрольних медіа, де їм озвучили вимогу уникати тем щодо перебоїв з водопостачанням. Також обговорювалася необхідність попередження адміністраторів місцевих Telegram-каналів, щоб ті не публікували інформацію на кшталт "у такій-то локації немає води", бо це "розшатує лодку", - йдеться в повідомленні.

Журналістам погрожували стандартними російськими інструментами:звинувачення у екстремізмі або дискредитації.

