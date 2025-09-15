Войска РФ нанесли три авиаудара по центру Краматорска: 9 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на понедельник войска РФ ударили тремя бомбами по центру Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города.

По состоянию на сейчас, известно о 9 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Фото: Фейсбук-страница городского головы Краматорска Александра Гончаренко

Все соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий.