Новости Обстрел Краматорска
Войска РФ нанесли три авиаудара по центру Краматорска: 9 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на понедельник войска РФ ударили тремя бомбами по центру Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города.

По состоянию на сейчас, известно о 9 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Краматорск после обстрела
Фото: Фейсбук-страница городского головы Краматорска Александра Гончаренко
Краматорск после обстрела
Фото: Фейсбук-страница городского головы Краматорска Александра Гончаренко
Краматорск после обстрела
Фото: Фейсбук-страница городского головы Краматорска Александра Гончаренко
Краматорск после обстрела
Фото: Фейсбук-страница городского головы Краматорска Александра Гончаренко
Краматорск после обстрела
Фото: Фейсбук-страница городского головы Краматорска Александра Гончаренко

Все соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий.

Така вона-особиста неприязнь між ****** та зеленським в розумінні довбой@ба трампона.
15.09.2025 09:10 Ответить
Терророссия...
15.09.2025 09:16 Ответить
чергове місто Донбасу розбивають вщент..., якби за кожне зруйноване місто хоча б 1 зруйнований повністю нпз..., було б більш менш прийнятно..., кожну ніч потрібно довбати...
15.09.2025 09:18 Ответить
На удари у відповідь по ворогу можно навіть не сподіватися. Їх100% не буде.
Жодна війна в світі не йшла так дивно. Саме тому кінця їй не видно. Чому би лохів не бомбити, коли вони навіть не чинять спротив?
15.09.2025 11:34 Ответить
Чим довбати, "потужними відосиками"???
15.09.2025 11:35 Ответить
 
 