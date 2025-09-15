2 733 6
Войска РФ нанесли три авиаудара по центру Краматорска: 9 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на понедельник войска РФ ударили тремя бомбами по центру Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в 23:10, с использованием трех ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по центральной части города.
По состоянию на сейчас, известно о 9 раненых. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Все соответствующие службы и коммунальные предприятия работают над ликвидацией последствий.
Жодна війна в світі не йшла так дивно. Саме тому кінця їй не видно. Чому би лохів не бомбити, коли вони навіть не чинять спротив?