УКР
Новини Обстріл Краматорська
2 388 6

Війська РФ ударили трьома авіабомбами по центру Краматорська: 9 поранених. ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка війська РФ вдарили трьома бомбами по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста.

Станом на зараз, відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.

Читайте: Росіяни завдали удару по житловій забудові Краматорська - поранено людину. ФОТОрепортаж

Краматорськ після обстрілу
Фото: Фейсбук-сторінка міського голови Краматорська Олександра Гончаренка
Краматорськ після обстрілу
Фото: Фейсбук-сторінка міського голови Краматорська Олександра Гончаренка
Краматорськ після обстрілу
Фото: Фейсбук-сторінка міського голови Краматорська Олександра Гончаренка
Краматорськ після обстрілу
Фото: Фейсбук-сторінка міського голови Краматорська Олександра Гончаренка
Краматорськ після обстрілу
Фото: Фейсбук-сторінка міського голови Краматорська Олександра Гончаренка

Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.

Автор: 

Краматорськ (774) обстріл (30863) Донецька область (9584) Краматорський район (696)
Така вона-особиста неприязнь між ****** та зеленським в розумінні довбой@ба трампона.
показати весь коментар
15.09.2025 09:10 Відповісти
Терророссия...
показати весь коментар
15.09.2025 09:16 Відповісти
чергове місто Донбасу розбивають вщент..., якби за кожне зруйноване місто хоча б 1 зруйнований повністю нпз..., було б більш менш прийнятно..., кожну ніч потрібно довбати...
показати весь коментар
15.09.2025 09:18 Відповісти
На удари у відповідь по ворогу можно навіть не сподіватися. Їх100% не буде.
Жодна війна в світі не йшла так дивно. Саме тому кінця їй не видно. Чому би лохів не бомбити, коли вони навіть не чинять спротив?
показати весь коментар
15.09.2025 11:34 Відповісти
Чим довбати, "потужними відосиками"???
показати весь коментар
15.09.2025 11:35 Відповісти
 
 