2 388 6
Війська РФ ударили трьома авіабомбами по центру Краматорська: 9 поранених. ФОТОрепортаж
У ніч проти понеділка війська РФ вдарили трьома бомбами по центру Краматорська Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, о 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста.
Станом на зараз, відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.
Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жодна війна в світі не йшла так дивно. Саме тому кінця їй не видно. Чому би лохів не бомбити, коли вони навіть не чинять спротив?