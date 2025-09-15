Війська РФ ударили трьома авіабомбами по центру Краматорська: 9 поранених. ФОТОрепортаж

У ніч проти понеділка війська РФ вдарили трьома бомбами по центру Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, о 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста.

Станом на зараз, відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.

Фото: Фейсбук-сторінка міського голови Краматорська Олександра Гончаренка

Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.