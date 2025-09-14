Росіяни завдали удару по житловій забудові Краматорська - поранено людину. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали удару по житловій забудові Краматорська в Донецькій області, внаслідок чого поранена людина.
Про це повідомили в ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ
Краматорськ
Виникло загоряння гаражів й автомобілів. Вогнеборці ліквідували пожежу.
Олександрівка, Краматорського району
Рятувальники ліквідували загоряння 3-поверхівки, що виникло через російський удар БпЛА. Під час ліквідації надзвичайники за допомогою автодрабини евакуювали чоловіка із 2 поверху та надали йому домедичну допомогу.
Повторна ворожа атака по будівлі спричинила нову пожежу покрівлі та декількох квартир. Усі осередки займань вогнеборці загасили.
Загалом, протягом доби російські окупанти здійснили 46 обстрілів населених пунктів Донеччини. Під ударами також були Дружківка та Слов’янськ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль