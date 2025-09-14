РУС
Россияне нанесли удар по жилой застройке Краматорска - ранен человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке Краматорска в Донецкой области, в результате чего ранен человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ

Краматорск

Возникло возгорание гаражей и автомобилей. Пожарные ликвидировали пожар.

Александровка, Краматорского района

Спасатели ликвидировали возгорание 3-этажки, возникшее из-за российского удара БпЛА. Во время ликвидации чрезвычайники с помощью автолестницы эвакуировали мужчину со 2 этажа и оказали ему домедицинскую помощь.

Повторная вражеская атака по зданию вызвала новый пожар кровли и нескольких квартир. Все очаги возгораний пожарные потушили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли удары дронами по трем АЗС Краматорска: ранена девушка. ФОТОрепортаж

В общем, в течение суток российские оккупанты совершили 46 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Под ударами также были Дружковка и Славянск.

Краматорск 14 сентября
Краматорск 14 сентября
Краматорск 14 сентября
Краматорск 14 сентября
Краматорск 14 сентября
Краматорск 14 сентября
Краматорск 14 сентября

Краматорськ (2394) ранение (3422) Донецкая область (10757) Краматорский район (686)
