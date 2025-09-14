Россияне нанесли удар по жилой застройке Краматорска - ранен человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты нанесли удар по жилой застройке Краматорска в Донецкой области, в результате чего ранен человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ
Краматорск
Возникло возгорание гаражей и автомобилей. Пожарные ликвидировали пожар.
Александровка, Краматорского района
Спасатели ликвидировали возгорание 3-этажки, возникшее из-за российского удара БпЛА. Во время ликвидации чрезвычайники с помощью автолестницы эвакуировали мужчину со 2 этажа и оказали ему домедицинскую помощь.
Повторная вражеская атака по зданию вызвала новый пожар кровли и нескольких квартир. Все очаги возгораний пожарные потушили.
В общем, в течение суток российские оккупанты совершили 46 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. Под ударами также были Дружковка и Славянск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль