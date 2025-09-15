РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости Бюджет 2026
1 091 29

Дефицит госбюджета на 2026 год составит $10 млрд. Это основная проблема, - Гетманцев

гетманцев,данило

Дефицит государственного бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 10 млрд долларов.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гетманцева, Украина в этом году должна получить 54 млрд долларов международной помощи. Этих средств больше, чем необходимо в 2025 году, поэтому часть суммы перейдет на следующий.

"Примерно 39 млрд долларов внешней помощи будет на этот год, остальные из 54 млрд останутся на следующий", - пояснил он.

Однако, по словам Гетманцева, в 2026 году потребности бюджета будут выше.

Также читайте: Бюджет-2026 не предусматривает повышение налогов, - Марченко

Дефицит

"Кабмин оценивает потребность на 2026 год в 45 млрд. Из них, по оценкам Минфина, с учетом переходящих остатков будет закрыто 35 млрд. Иначе говоря, пока что 10 млрд долларов не хватает на следующий год", - отметил он.

Это оценка при условии базового сценария, предусматривающего более медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и сохранение высоких рисков безопасности.

"Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года", - добавил нардеп.

Депутат напомнил, что до этого чиновники верстали бюджет, подгоняя задачи под ответ, исходя из оптимистического сценария.

"Объем прогнозных доходов сводили с объемом прогнозных расходов с учетом того, что летом расходы на Минобороны будут увеличены на 400 млрд гривен", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин сможет найти дополнительные средства для армии, увеличив внутренний долг, - НБУ

Где будут искать финансирование?

Гетманцев уточнил, что речь идет не о формировании "дыры" в бюджете, а о временном разрыве финансирования.

"Я не говорю, что в бюджете будет дыра в 10 млрд долларов - это на данный момент разрыв, который не покрыт подтвержденным гарантированным финансированием. Мы работаем над тем, чтобы найти необходимые средства", - сказал он.

При этом он отметил, что пока что неизвестно, сколько денег будет в итоге. "До 15 числа будет представление бюджета, первое чтение - до 20 октября, второе - вплоть до 20 ноября. И до этого времени будут идти переговоры", - пояснил он.

Среди возможных источников финансирования он назвал помощь Германии в размере 9 млрд евро ежегодно, обещания Норвегии более чем на 8 млрд долларов, а также переговоры с МВФ о новой программе.

Автор: 

бюджет (4860) Гетманцев Даниил (414)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Основна проблема-це власне гєтьманцев.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:49 Ответить
+14
йди у відставку, звільни місце більш грамотним і досвідченими фахівцям.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:48 Ответить
+11
ЗЕлені гниди пошкребіть по своїм крипто-сусєкам куди украли бюджетні кошти і все наладиться!
показать весь комментарий
15.09.2025 09:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захід нам поможе
показать весь комментарий
15.09.2025 09:48 Ответить
В Заходу вже на усяких зелених тарганів грошей немає. В самих економічні проблеми.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:40 Ответить
йди у відставку, звільни місце більш грамотним і досвідченими фахівцям.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:48 Ответить
Він що лох щоб прибильне місце залишити?
показать весь комментарий
15.09.2025 09:50 Ответить
Це офіційна версія,для преси.А насправді звучить так,нам потрібно розтягнути для своїх 10 мільярдів,а де взяти не знаємо.Тому платіть податки активно,бо пиляти нічого!!!!!
показать весь комментарий
15.09.2025 10:12 Ответить
Вулиці міст забиті дорогими машинами, з автосалонів, місця припаркуватися немає, слабовики й чинуші прибарахлілісь квартирами та ділянками під час війни, пільги, комуналка, відпочинок.
Пішли ви в сраку, мразі
показать весь комментарий
15.09.2025 10:18 Ответить
Цих зелених мерзот вже й з кров'ю від корита не віддереш. Це вже або Революція на рівні Жовтневої, або повстання як проти Чаушеску, або нічого. Ніякі мітинги, майдани не допоможуть. В 19 р імбецили посадили собі на шию божевільного ідіота - диктатора, який тепер пожирає їх життя і життя їх дітей, як Молох.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:38 Ответить
Ніхрена,основна проблема дефіциту бюджета-........
показать весь комментарий
15.09.2025 09:48 Ответить
Основна проблема-це власне гєтьманцев.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:49 Ответить
Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року", -проблеми в державі створюють "зелені"
показать весь комментарий
15.09.2025 09:50 Ответить
ЗЕлені гниди пошкребіть по своїм крипто-сусєкам куди украли бюджетні кошти і все наладиться!
показать весь комментарий
15.09.2025 09:51 Ответить
Типова доповідь «новава ліца», прохфесіанала, не корупціонера і лішбинєпарашенка.
А початокиналося в слуг урода все з зарплат по 4 тисячі доларів вчителям, цікавих рішень знизити тарифи, а закінчилося підвищенням податків, дефіцитом бюджету, мародерством і зрадою.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:51 Ответить
Починалось з того, що Зеленський обіцяв посилити цензуру. Але того ніхто чомусь не помітив.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:57 Ответить
Тю..... пару унітазів Міндіча продайте та кумів "янєлоха бонєвтікавіча" потрясіть й закриєте проблему ще й трохи на дрони залишиться.....
показать весь комментарий
15.09.2025 09:55 Ответить
Згідно з електронною декларацією нардепа гетьманцева за 2024 рік, ділянка площею 2090 кв. м розташована в селі Красилівка Броварського району.

Також у власності Данила Гетманцева є дві земельні ділянки у Київській області, спільною площею в 4590 м². Ще одна ділянка на 1722 м² належить його дружині.

Будинок, у якому проживає родина, також задекларований - він розташований у Київській області і має площу 269 м², при цьому площа ділянки, на якій він стоїть - 2500 м².

Є ще й дві квартири у спільній власності: одна у Києві на майже 60 м² (спільна з дружиною) та одна також у столиці на майже 80 м² - там проживає його син.

Родина нардепа - дружина та діти - проживає у Франції, де користується квартирою площею 142,65 кв. м. Хто сплачує за це житло, з декларації неясно.

ДАНЯ!
На всю землю саджай помідори, сдавай квартири і так вистоємо!
показать весь комментарий
15.09.2025 09:57 Ответить
"ділянка площею 2090 кв. м" - ось бачите - квадратних метрів, а не кілометрів. Гетьманцеву ще красти і красти що досягти мети.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:59 Ответить
ви впевнені що в деклараціях все??електронний реєстр,може в ньому є розділ з зірочками??країна мрій....коли одні мають все і тих хто немає нічого,.....вже не має😢
показать весь комментарий
15.09.2025 10:09 Ответить
Він вже придумав новий податок.
показать весь комментарий
15.09.2025 09:58 Ответить
він придумав схему як бідних зробити ще біднішими,для подібних тільки знищення,якщо вони розбредуться як і попередники від цієї країни залишиться тільки назва
показать весь комментарий
15.09.2025 10:12 Ответить
Кручу-верчу, іграть хачу. Знову планують схему як зкомунізмити гроші з західної допомоги
показать весь комментарий
15.09.2025 09:59 Ответить
у зеленого недоумка знов виникла потреба пощипати гусей....при цьому не ціпаючи зелену зграю миндича та його золотий унітаз...
показать весь комментарий
15.09.2025 10:01 Ответить
Добивають бізнес, крадуть як скажені, ще й жаліються…
показать весь комментарий
15.09.2025 10:07 Ответить
"Дефіцит держбюджету на 2026 рік становитиме $10 млрд. Це основна проблема, - Гетманцев"
показать весь комментарий
15.09.2025 10:08 Ответить
Якщо будувати захисні споруди та купувати зброю з відкатами 30%-40% то ніякого бюджету не вистачить, а то як раз 10 млрд дол на відкати Гетьманцеву і його банді не вистачає
показать весь комментарий
15.09.2025 10:09 Ответить
Тому, що потрібно робити? Перестати красти і оптимізувати державні витрати Правильно, потрібно общипувати гусей, придумувати нові податки і підвищувати ціни на усе
показать весь комментарий
15.09.2025 10:09 Ответить
10 млрд? Врешь, дорогой товаРиСч! Это при ваших раскатанных губах! А реалии будут намного **** *вий! Проблема, это ВЫ!
показать весь комментарий
15.09.2025 10:14 Ответить
Основная проблема это агентура сивковича в руководстве страны и полное бездействие служб безопасности по этой теме.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:31 Ответить
Основна проблема - це ви, зелені бездарі та дегенерати при владі. Недієздатні мародери, які привели геноцидну війну в Україну, робите все для її програшу і пиляєте бабло, як не в себе, перетворивши українців на м'ясний shit Європи. Вас усіх мають судити в Гаазі за держзраду і геноцид власного народу, вироком смертної кари!
показать весь комментарий
15.09.2025 10:34 Ответить
Віддайте всі ті рухомі і нерухомі активи які ви "напрацювали непосильною працею" за час правління при владі.Касається кожного від ЗЕленського з Єрмаком з Татаровим,міністрів,голів обласних,міських,районних,селищних ВА,суддів,прокурорів і кожною сволотою від силових структур,всяких радників і членів наглядових рад типа Серожи Лещенко і до останнього депутата такого як Юзек.Поверниться з запасом на п'ятирічку.
показать весь комментарий
15.09.2025 10:55 Ответить
 
 