Дефицит госбюджета на 2026 год составит $10 млрд. Это основная проблема, - Гетманцев
Дефицит государственного бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 10 млрд долларов.
Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Гетманцева, Украина в этом году должна получить 54 млрд долларов международной помощи. Этих средств больше, чем необходимо в 2025 году, поэтому часть суммы перейдет на следующий.
"Примерно 39 млрд долларов внешней помощи будет на этот год, остальные из 54 млрд останутся на следующий", - пояснил он.
Однако, по словам Гетманцева, в 2026 году потребности бюджета будут выше.
Дефицит
"Кабмин оценивает потребность на 2026 год в 45 млрд. Из них, по оценкам Минфина, с учетом переходящих остатков будет закрыто 35 млрд. Иначе говоря, пока что 10 млрд долларов не хватает на следующий год", - отметил он.
Это оценка при условии базового сценария, предусматривающего более медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и сохранение высоких рисков безопасности.
"Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года", - добавил нардеп.
Депутат напомнил, что до этого чиновники верстали бюджет, подгоняя задачи под ответ, исходя из оптимистического сценария.
"Объем прогнозных доходов сводили с объемом прогнозных расходов с учетом того, что летом расходы на Минобороны будут увеличены на 400 млрд гривен", - пояснил он.
Где будут искать финансирование?
Гетманцев уточнил, что речь идет не о формировании "дыры" в бюджете, а о временном разрыве финансирования.
"Я не говорю, что в бюджете будет дыра в 10 млрд долларов - это на данный момент разрыв, который не покрыт подтвержденным гарантированным финансированием. Мы работаем над тем, чтобы найти необходимые средства", - сказал он.
При этом он отметил, что пока что неизвестно, сколько денег будет в итоге. "До 15 числа будет представление бюджета, первое чтение - до 20 октября, второе - вплоть до 20 ноября. И до этого времени будут идти переговоры", - пояснил он.
Среди возможных источников финансирования он назвал помощь Германии в размере 9 млрд евро ежегодно, обещания Норвегии более чем на 8 млрд долларов, а также переговоры с МВФ о новой программе.
Пішли ви в сраку, мразі
А початокиналося в слуг урода все з зарплат по 4 тисячі доларів вчителям, цікавих рішень знизити тарифи, а закінчилося підвищенням податків, дефіцитом бюджету, мародерством і зрадою.
Також у власності Данила Гетманцева є дві земельні ділянки у Київській області, спільною площею в 4590 м². Ще одна ділянка на 1722 м² належить його дружині.
Будинок, у якому проживає родина, також задекларований - він розташований у Київській області і має площу 269 м², при цьому площа ділянки, на якій він стоїть - 2500 м².
Є ще й дві квартири у спільній власності: одна у Києві на майже 60 м² (спільна з дружиною) та одна також у столиці на майже 80 м² - там проживає його син.
Родина нардепа - дружина та діти - проживає у Франції, де користується квартирою площею 142,65 кв. м. Хто сплачує за це житло, з декларації неясно.
ДАНЯ!
На всю землю саджай помідори, сдавай квартири і так вистоємо!
"Дефіцит держбюджету на 2026 рік становитиме $10 млрд. Цеосновна проблема, - Гетманцев" Перестати красти і оптимізувати державні витратиПравильно, потрібно общипувати гусей, придумувати нові податки і підвищувати ціни на усе