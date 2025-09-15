Дефицит госбюджета на 2026 год составит $10 млрд. Это основная проблема, - Гетманцев

Дефицит государственного бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 10 млрд долларов.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гетманцева, Украина в этом году должна получить 54 млрд долларов международной помощи. Этих средств больше, чем необходимо в 2025 году, поэтому часть суммы перейдет на следующий.

"Примерно 39 млрд долларов внешней помощи будет на этот год, остальные из 54 млрд останутся на следующий", - пояснил он.

Однако, по словам Гетманцева, в 2026 году потребности бюджета будут выше.

Дефицит

"Кабмин оценивает потребность на 2026 год в 45 млрд. Из них, по оценкам Минфина, с учетом переходящих остатков будет закрыто 35 млрд. Иначе говоря, пока что 10 млрд долларов не хватает на следующий год", - отметил он.

Это оценка при условии базового сценария, предусматривающего более медленное возвращение экономики к нормальным условиям функционирования и сохранение высоких рисков безопасности.

"Это очень большие деньги, очень большая и основная проблема бюджета следующего года", - добавил нардеп.

Депутат напомнил, что до этого чиновники верстали бюджет, подгоняя задачи под ответ, исходя из оптимистического сценария.

"Объем прогнозных доходов сводили с объемом прогнозных расходов с учетом того, что летом расходы на Минобороны будут увеличены на 400 млрд гривен", - пояснил он.

Где будут искать финансирование?

Гетманцев уточнил, что речь идет не о формировании "дыры" в бюджете, а о временном разрыве финансирования.

"Я не говорю, что в бюджете будет дыра в 10 млрд долларов - это на данный момент разрыв, который не покрыт подтвержденным гарантированным финансированием. Мы работаем над тем, чтобы найти необходимые средства", - сказал он.

При этом он отметил, что пока что неизвестно, сколько денег будет в итоге. "До 15 числа будет представление бюджета, первое чтение - до 20 октября, второе - вплоть до 20 ноября. И до этого времени будут идти переговоры", - пояснил он.

Среди возможных источников финансирования он назвал помощь Германии в размере 9 млрд евро ежегодно, обещания Норвегии более чем на 8 млрд долларов, а также переговоры с МВФ о новой программе.