Дефіцит держбюджету на 2026 рік становитиме $10 млрд. Це основна проблема, - Гетманцев
Дефіцит державного бюджету на 2026 рік прогнозується на рівні 10 млрд доларів.
Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Гетманцева, Україна цього року має отримати 54 млрд доларів міжнародної допомоги. Цих коштів більше, ніж необхідно у 2025 році, тому частина суми перейде на наступний.
"Приблизно 39 млрд доларів зовнішньої допомоги буде на цей рік, решта з 54 млрд залишаться на наступний", - пояснив він.
Однак, за словами Гетманцева, у 2026 році потреби бюджету будуть вищими.
Дефіцит
"Кабмін оцінює потребу на 2026 рік у 45 млрд. Із них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито 35 млрд. Інакше кажучи, поки що 10 млрд доларів не вистачає на наступний рік", - зазначив він.
Це оцінка за умови базового сценарію, що передбачає більш повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування та збереження високих безпекових ризиків.
"Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року", - додав нардеп.
Депутат нагадав, що до цього чиновники верстали бюджет, підганяючи завдання під відповідь, виходячи з оптимістичного сценарію.
"Обсяг прогнозних доходів зводили з обсягом прогнозних видатків з урахуванням того, що влітку видатки на Міноборони будуть збільшені на 400 млрд гривень", - пояснив він.
Де шукатимуть фінансування?
Гетманцев уточнив, що йдеться не про формування "дірки" в бюджеті, а про тимчасовий розрив фінансування.
"Я не кажу, що в бюджеті буде діра в 10 млрд доларів - це на цей час розрив, який не покритий підтвердженим гарантованим фінансуванням. Ми працюємо над тим, щоб знайти необхідні кошти", - сказав він.
При цьому він зазначив, що поки що невідомо, скільки грошей буде в підсумку. "До 15 числа буде подання бюджету, перше читання - до 20 жовтня, друге - аж до 20 листопада. І до цього часу йтимуть переговори", - пояснив він.
Серед можливих джерел фінансування він назвав допомогу Німеччини в розмірі 9 млрд євро щорічно, обіцянки Норвегії більш ніж на 8 млрд доларів, а також переговори з МВФ про нову програму.
Також у власності Данила Гетманцева є дві земельні ділянки у Київській області, спільною площею в 4590 м². Ще одна ділянка на 1722 м² належить його дружині.
Будинок, у якому проживає родина, також задекларований - він розташований у Київській області і має площу 269 м², при цьому площа ділянки, на якій він стоїть - 2500 м².
Є ще й дві квартири у спільній власності: одна у Києві на майже 60 м² (спільна з дружиною) та одна також у столиці на майже 80 м² - там проживає його син.
Родина нардепа - дружина та діти - проживає у Франції, де користується квартирою площею 142,65 кв. м. Хто сплачує за це житло, з декларації неясно.
