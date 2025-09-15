УКР
Дефіцит держбюджету на 2026 рік становитиме $10 млрд. Це основна проблема, - Гетманцев

Дефіцит державного бюджету на 2026 рік прогнозується на рівні 10 млрд доларів.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Гетманцева, Україна цього року має отримати 54 млрд доларів міжнародної допомоги. Цих коштів більше, ніж необхідно у 2025 році, тому частина суми перейде на наступний.

"Приблизно 39 млрд доларів зовнішньої допомоги буде на цей рік, решта з 54 млрд залишаться на наступний", - пояснив він.

Однак, за словами Гетманцева, у 2026 році потреби бюджету будуть вищими.

Дефіцит

"Кабмін оцінює потребу на 2026 рік у 45 млрд. Із них, за оцінками Мінфіну, з урахуванням перехідних залишків буде закрито 35 млрд. Інакше кажучи, поки що 10 млрд доларів не вистачає на наступний рік", - зазначив він.

Це оцінка за умови базового сценарію, що передбачає більш повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування та збереження високих безпекових ризиків.

"Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року", - додав нардеп.

Депутат нагадав, що до цього чиновники верстали бюджет, підганяючи завдання під відповідь, виходячи з оптимістичного сценарію.

"Обсяг прогнозних доходів зводили з обсягом прогнозних видатків з урахуванням того, що влітку видатки на Міноборони будуть збільшені на 400 млрд гривень", - пояснив він.

Де шукатимуть фінансування?

Гетманцев уточнив, що йдеться не про формування "дірки" в бюджеті, а про тимчасовий розрив фінансування.

"Я не кажу, що в бюджеті буде діра в 10 млрд доларів - це на цей час розрив, який не покритий підтвердженим гарантованим фінансуванням. Ми працюємо над тим, щоб знайти необхідні кошти", - сказав він.

При цьому він зазначив, що поки що невідомо, скільки грошей буде в підсумку. "До 15 числа буде подання бюджету, перше читання - до 20 жовтня, друге - аж до 20 листопада. І до цього часу йтимуть переговори", - пояснив він.

Серед можливих джерел фінансування він назвав допомогу Німеччини в розмірі 9 млрд євро щорічно, обіцянки Норвегії більш ніж на 8 млрд доларів, а також переговори з МВФ про нову програму.

+18
Основна проблема-це власне гєтьманцев.
15.09.2025 09:49 Відповісти
15.09.2025 09:49 Відповісти
+14
йди у відставку, звільни місце більш грамотним і досвідченими фахівцям.
15.09.2025 09:48 Відповісти
15.09.2025 09:48 Відповісти
+11
ЗЕлені гниди пошкребіть по своїм крипто-сусєкам куди украли бюджетні кошти і все наладиться!
15.09.2025 09:51 Відповісти
15.09.2025 09:51 Відповісти
Захід нам поможе
15.09.2025 09:48 Відповісти
15.09.2025 09:48 Відповісти
В Заходу вже на усяких зелених тарганів грошей немає. В самих економічні проблеми.
15.09.2025 10:40 Відповісти
15.09.2025 10:40 Відповісти
Він що лох щоб прибильне місце залишити?
15.09.2025 09:50 Відповісти
15.09.2025 09:50 Відповісти
Це офіційна версія,для преси.А насправді звучить так,нам потрібно розтягнути для своїх 10 мільярдів,а де взяти не знаємо.Тому платіть податки активно,бо пиляти нічого!!!!!
15.09.2025 10:12 Відповісти
15.09.2025 10:12 Відповісти
Вулиці міст забиті дорогими машинами, з автосалонів, місця припаркуватися немає, слабовики й чинуші прибарахлілісь квартирами та ділянками під час війни, пільги, комуналка, відпочинок.
Пішли ви в сраку, мразі
15.09.2025 10:18 Відповісти
15.09.2025 10:18 Відповісти
Цих зелених мерзот вже й з кров'ю від корита не віддереш. Це вже або Революція на рівні Жовтневої, або повстання як проти Чаушеску, або нічого. Ніякі мітинги, майдани не допоможуть. В 19 р імбецили посадили собі на шию божевільного ідіота - диктатора, який тепер пожирає їх життя і життя їх дітей, як Молох.
15.09.2025 10:38 Відповісти
15.09.2025 10:38 Відповісти
Ніхрена,основна проблема дефіциту бюджета-........
15.09.2025 09:48 Відповісти
15.09.2025 09:48 Відповісти
Це дуже великі гроші, дуже велика і основна проблема бюджету наступного року", -проблеми в державі створюють "зелені"
15.09.2025 09:50 Відповісти
15.09.2025 09:50 Відповісти
Типова доповідь «новава ліца», прохфесіанала, не корупціонера і лішбинєпарашенка.
А початокиналося в слуг урода все з зарплат по 4 тисячі доларів вчителям, цікавих рішень знизити тарифи, а закінчилося підвищенням податків, дефіцитом бюджету, мародерством і зрадою.
15.09.2025 09:51 Відповісти
15.09.2025 09:51 Відповісти
Починалось з того, що Зеленський обіцяв посилити цензуру. Але того ніхто чомусь не помітив.
15.09.2025 09:57 Відповісти
15.09.2025 09:57 Відповісти
Тю..... пару унітазів Міндіча продайте та кумів "янєлоха бонєвтікавіча" потрясіть й закриєте проблему ще й трохи на дрони залишиться.....
15.09.2025 09:55 Відповісти
15.09.2025 09:55 Відповісти
Згідно з електронною декларацією нардепа гетьманцева за 2024 рік, ділянка площею 2090 кв. м розташована в селі Красилівка Броварського району.

Також у власності Данила Гетманцева є дві земельні ділянки у Київській області, спільною площею в 4590 м². Ще одна ділянка на 1722 м² належить його дружині.

Будинок, у якому проживає родина, також задекларований - він розташований у Київській області і має площу 269 м², при цьому площа ділянки, на якій він стоїть - 2500 м².

Є ще й дві квартири у спільній власності: одна у Києві на майже 60 м² (спільна з дружиною) та одна також у столиці на майже 80 м² - там проживає його син.

Родина нардепа - дружина та діти - проживає у Франції, де користується квартирою площею 142,65 кв. м. Хто сплачує за це житло, з декларації неясно.

ДАНЯ!
На всю землю саджай помідори, сдавай квартири і так вистоємо!
15.09.2025 09:57 Відповісти
15.09.2025 09:57 Відповісти
"ділянка площею 2090 кв. м" - ось бачите - квадратних метрів, а не кілометрів. Гетьманцеву ще красти і красти що досягти мети.
15.09.2025 09:59 Відповісти
15.09.2025 09:59 Відповісти
ви впевнені що в деклараціях все??електронний реєстр,може в ньому є розділ з зірочками??країна мрій....коли одні мають все і тих хто немає нічого,.....вже не має😢
15.09.2025 10:09 Відповісти
15.09.2025 10:09 Відповісти
Він вже придумав новий податок.
15.09.2025 09:58 Відповісти
15.09.2025 09:58 Відповісти
він придумав схему як бідних зробити ще біднішими,для подібних тільки знищення,якщо вони розбредуться як і попередники від цієї країни залишиться тільки назва
15.09.2025 10:12 Відповісти
15.09.2025 10:12 Відповісти
Кручу-верчу, іграть хачу. Знову планують схему як зкомунізмити гроші з західної допомоги
15.09.2025 09:59 Відповісти
15.09.2025 09:59 Відповісти
у зеленого недоумка знов виникла потреба пощипати гусей....при цьому не ціпаючи зелену зграю миндича та його золотий унітаз...
15.09.2025 10:01 Відповісти
15.09.2025 10:01 Відповісти
Добивають бізнес, крадуть як скажені, ще й жаліються…
15.09.2025 10:07 Відповісти
15.09.2025 10:07 Відповісти
"Дефіцит держбюджету на 2026 рік становитиме $10 млрд. Це основна проблема, - Гетманцев"
15.09.2025 10:08 Відповісти
15.09.2025 10:08 Відповісти
Якщо будувати захисні споруди та купувати зброю з відкатами 30%-40% то ніякого бюджету не вистачить, а то як раз 10 млрд дол на відкати Гетьманцеву і його банді не вистачає
15.09.2025 10:09 Відповісти
15.09.2025 10:09 Відповісти
Тому, що потрібно робити? Перестати красти і оптимізувати державні витрати Правильно, потрібно общипувати гусей, придумувати нові податки і підвищувати ціни на усе
15.09.2025 10:09 Відповісти
15.09.2025 10:09 Відповісти
10 млрд? Врешь, дорогой товаРиСч! Это при ваших раскатанных губах! А реалии будут намного **** *вий! Проблема, это ВЫ!
15.09.2025 10:14 Відповісти
15.09.2025 10:14 Відповісти
Основная проблема это агентура сивковича в руководстве страны и полное бездействие служб безопасности по этой теме.
15.09.2025 10:31 Відповісти
15.09.2025 10:31 Відповісти
Основна проблема - це ви, зелені бездарі та дегенерати при владі. Недієздатні мародери, які привели геноцидну війну в Україну, робите все для її програшу і пиляєте бабло, як не в себе, перетворивши українців на м'ясний shit Європи. Вас усіх мають судити в Гаазі за держзраду і геноцид власного народу, вироком смертної кари!
15.09.2025 10:34 Відповісти
15.09.2025 10:34 Відповісти
Віддайте всі ті рухомі і нерухомі активи які ви "напрацювали непосильною працею" за час правління при владі.Касається кожного від ЗЕленського з Єрмаком з Татаровим,міністрів,голів обласних,міських,районних,селищних ВА,суддів,прокурорів і кожною сволотою від силових структур,всяких радників і членів наглядових рад типа Серожи Лещенко і до останнього депутата такого як Юзек.Поверниться з запасом на п'ятирічку.
15.09.2025 10:55 Відповісти
15.09.2025 10:55 Відповісти
 
 