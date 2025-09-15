Оккупанты продвинулись в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, - DeepState
Российские войска зафиксированы вблизи Новоивановки в Запорожье, Ивановки на Днепропетровщине и у Зверево в Донецкой области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область), Ивановки (Синельниковский район, Днепропетровская область) и к Зверево (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 Володимир Омельянов
показать весь комментарий15.09.2025 12:14 Ответить Ссылка
+5 ярослав ильчишин #484478
показать весь комментарий15.09.2025 12:19 Ответить Ссылка
+4 Любо Неожиданнов
показать весь комментарий15.09.2025 12:18 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий15.09.2025 12:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий15.09.2025 12:14 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий15.09.2025 12:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vad UA
показать весь комментарий15.09.2025 13:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий15.09.2025 12:18 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
ярослав ильчишин #484478
показать весь комментарий15.09.2025 12:19 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Alex Abramtsov #611484
показать весь комментарий15.09.2025 12:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Мрачный скептик
показать весь комментарий15.09.2025 12:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Мосий Шило
показать весь комментарий15.09.2025 12:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ігор #586906
показать весь комментарий15.09.2025 12:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий15.09.2025 12:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий15.09.2025 12:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий15.09.2025 12:24 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Wolfgang
показать весь комментарий15.09.2025 12:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vad UA
показать весь комментарий15.09.2025 13:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль