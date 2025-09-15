Оккупанты продвинулись в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, - DeepState

Российские войска зафиксированы вблизи Новоивановки в Запорожье, Ивановки на Днепропетровщине и у Зверево в Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область), Ивановки (Синельниковский район, Днепропетровская область) и к Зверево (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага на Сумщине. Войска РФ оккупировали Темировку и продвинулись в Купянске и возле Новоивановки, - DeepState. КАРТЫ





