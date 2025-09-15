РУС
Оккупанты продвинулись в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, - DeepState

Обновление карты DeepState

Российские войска зафиксированы вблизи Новоивановки в Запорожье, Ивановки на Днепропетровщине и у Зверево в Донецкой области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область), Ивановки (Синельниковский район, Днепропетровская область) и к Зверево (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага на Сумщине. Войска РФ оккупировали Темировку и продвинулись в Купянске и возле Новоивановки, - DeepState. КАРТЫ

Топ комментарии
+14
За всі ці ворожі просування несуть відповідальність Зеленський і Сирський ,провалена мобілізація ,провалені ракетні програми ,корупція при закупівлях під час війни ,провальна інформаційна безпека ітд.
15.09.2025 12:14 Ответить
+5
Зеленський вечером відосом всіх відкине.
15.09.2025 12:19 Ответить
+4
на жаль Молох ще має сили. Дякую ЗСУ за стримування!
15.09.2025 12:18 Ответить
Вбивці ні слова не можна вірити - казав - нам би тільки Донбас захопити - на Дніпро не полізем
15.09.2025 12:13 Ответить
За всі ці ворожі просування несуть відповідальність Зеленський і Сирський ,провалена мобілізація ,провалені ракетні програми ,корупція при закупівлях під час війни ,провальна інформаційна безпека ітд.
15.09.2025 12:14 Ответить
Та провалили все що можна було
15.09.2025 12:28 Ответить
звичайно "винні" Зеленський та Сирський, а не ти який ховається під плінтусом від мобілізації! Хорошу позицію придумали собі боягузливі покидьки!
15.09.2025 13:03 Ответить
на жаль Молох ще має сили. Дякую ЗСУ за стримування!
15.09.2025 12:18 Ответить
Зеленський вечером відосом всіх відкине.
15.09.2025 12:19 Ответить
Зато 18-22-летних отпустили за границу. Кругом массовые увольнения молодых сотрудников и погранпереходы переполнены молодняком. Молодцы, теперь еще экономику надо добить, чтобы на оборонку вообще некому было работать. Что-то мне подсказывает, что Путину спешить при таких успехах вообще некуда, особенно когда Найпотужніший і Найвеличніший постоянно клянчит перемирие. Если будет перемирие и откроются границы, из Украины выедут миллионы и всю территорию востока Путину вообще можно будет голыми руками брать. Воевать просто будет некому, если уже сейчас огромные проблемы с ЛС
15.09.2025 12:20 Ответить
Почему новости с ползаньями московитов набирают кратно больше комментов, чем успехи ВСУ?
15.09.2025 12:27 Ответить
Дебільнішого рішення за весь час, зелені уйо...и ще не приймали!!!
15.09.2025 12:40 Ответить
Та ладно, треба ваву з шуріком слухати , а не іпсо діпстеєтське, тільки тоді перемоги будуть. А так, з таким народом що телеграми всілякі бачить, сама Ставка довго війну не витягне.
15.09.2025 12:23 Ответить
Окупанти знову просунулися, а делітанти продовжують займати свої посади і брехати наріду, що ми перемагаємо. Їм би ще трішечки побути при владі і змародерити, а Україна їм до дупи.
15.09.2025 12:24 Ответить
Сирський на першому місці по брехні.
15.09.2025 12:26 Ответить
Коли ніхто до війни не готується, то мають тільки такий результат.
15.09.2025 12:24 Ответить
На фронте не хватает воинов,но ни одной чинушечей должности не сократили и ни одного держслужбовця на фронт не отправили,все красиво сидят на жирных зарплатах и красиво ходят на концерты квартала.
15.09.2025 12:45 Ответить
просто опускаються руки - стільки ботів підораші я бачив тільки на фейсбуці! може пора нарешті щось з цим робити?
15.09.2025 13:06 Ответить
 
 