4 755 16

Окупанти просунулися на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ

Оновлення карти DeepState

Російські війська зафіксовані поблизу Новоіванівки на Запоріжжі, Іванівки на Дніпропетровщині та у Звіровому на Донеччині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область), Іванівки (Синельниківський район, Дніпропетровська область) та у Звіровому (Покровський район, Донецька область)",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога на Сумщині. Війська РФ окупували Темирівку і просунулися у Куп’янську та біля Новоіванівки, - DeepState. КАРТИ

DeepState
DeepState
DeepState

Автор: 

Топ коментарі
+22
За всі ці ворожі просування несуть відповідальність Зеленський і Сирський ,провалена мобілізація ,провалені ракетні програми ,корупція при закупівлях під час війни ,провальна інформаційна безпека ітд.
показати весь коментар
15.09.2025 12:14 Відповісти
+9
Зеленський вечером відосом всіх відкине.
показати весь коментар
15.09.2025 12:19 Відповісти
+8
Окупанти знову просунулися, а делітанти продовжують займати свої посади і брехати наріду, що ми перемагаємо. Їм би ще трішечки побути при владі і змародерити, а Україна їм до дупи.
показати весь коментар
15.09.2025 12:24 Відповісти
Вбивці ні слова не можна вірити - казав - нам би тільки Донбас захопити - на Дніпро не полізем
показати весь коментар
15.09.2025 12:13 Відповісти
Та провалили все що можна було
показати весь коментар
15.09.2025 12:28 Відповісти
на жаль Молох ще має сили. Дякую ЗСУ за стримування!
показати весь коментар
15.09.2025 12:18 Відповісти
Почему новости с ползаньями московитов набирают кратно больше комментов, чем успехи ВСУ?
показати весь коментар
15.09.2025 12:27 Відповісти
Дебільнішого рішення за весь час, зелені уйо...и ще не приймали!!!
показати весь коментар
15.09.2025 12:40 Відповісти
Так вова сказав- все іде по плану...
показати весь коментар
15.09.2025 13:45 Відповісти
Та ладно, треба ваву з шуріком слухати , а не іпсо діпстеєтське, тільки тоді перемоги будуть. А так, з таким народом що телеграми всілякі бачить, сама Ставка довго війну не витягне.
показати весь коментар
15.09.2025 12:23 Відповісти
Сирський на першому місці по брехні.
показати весь коментар
15.09.2025 12:26 Відповісти
Коли ніхто до війни не готується, то мають тільки такий результат.
показати весь коментар
15.09.2025 12:24 Відповісти
На фронте не хватает воинов,но ни одной чинушечей должности не сократили и ни одного держслужбовця на фронт не отправили,все красиво сидят на жирных зарплатах и красиво ходят на концерты квартала.
показати весь коментар
15.09.2025 12:45 Відповісти
 
 