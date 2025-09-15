4 755 16
Окупанти просунулися на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська зафіксовані поблизу Новоіванівки на Запоріжжі, Іванівки на Дніпропетровщині та у Звіровому на Донеччині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область), Іванівки (Синельниківський район, Дніпропетровська область) та у Звіровому (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
