Occupiers advanced in Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk and Donetsk regions, - DeepState. MAP

Russian troops were spotted near Novoivanivka in Zaporizhzhia region, Ivanivka in Dnipropetrovsk region and Zvirove in Donetsk region

According to Censor.NET, this was reported by DeepState analysts.

"The enemy advanced near Novoivanivka (Polohiv district, Zaporizhzhia region), Ivanivka (Synelnykivskyi district, Dnipropetrovsk region) and Zvirove (Pokrovsk district, Donetsk region)," the report says.

