РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9990 посетителей онлайн
Новости Интеграция Украины в оборонную систему ЕС
213 3

Украина будет координировать использование кредитов SAFE для оборонного производства, - Кубилюс

комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украина совместно с 13 странами-членами ЕС будет координировать использование дешевых кредитов SAFE для производства оборонной продукции.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, всего 19 стран ЕС изъявили желание получить кредиты от Брюсселя на развитие оборонного производства, и 13 из них планируют направить часть этих средств на поддержку Украины.

Кубилюс отметил, что во время встреч с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром обороны Денисом Шмыгалем будет обсуждать координацию этих процессов. "Украина будет очень проактивной в координации усилий вместе с этими государствами-членами относительно того, на что нужно тратить эти средства", - сказал еврокомиссар.

Точные суммы для совместных проектов с украинским оборонно-промышленным комплексом пока неизвестны. ЕС ожидает, что страны-члены до конца ноября представят инвестиционные планы и конкретизируют, какие именно проекты они поддержат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс

Автор: 

оборона (5276) производство (537) Кубилюс Андрюс (66)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурний дід !
показать весь комментарий
15.09.2025 17:06 Ответить
Як на що витрачати ці кошти? На золоті унітази ригозелених,дефективних менеджерів,ну ви як діти малі.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:07 Ответить
Невже в кошторисі так і запишуть: 2 дрони, 5 золотих унітазів, кілька маєтків під Києвом єврейсько-російській мафії.
показать весь комментарий
15.09.2025 18:54 Ответить
 
 