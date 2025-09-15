Украина будет координировать использование кредитов SAFE для оборонного производства, - Кубилюс

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Украина совместно с 13 странами-членами ЕС будет координировать использование дешевых кредитов SAFE для производства оборонной продукции.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, всего 19 стран ЕС изъявили желание получить кредиты от Брюсселя на развитие оборонного производства, и 13 из них планируют направить часть этих средств на поддержку Украины.

Кубилюс отметил, что во время встреч с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и министром обороны Денисом Шмыгалем будет обсуждать координацию этих процессов. "Украина будет очень проактивной в координации усилий вместе с этими государствами-членами относительно того, на что нужно тратить эти средства", - сказал еврокомиссар.

Точные суммы для совместных проектов с украинским оборонно-промышленным комплексом пока неизвестны. ЕС ожидает, что страны-члены до конца ноября представят инвестиционные планы и конкретизируют, какие именно проекты они поддержат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восточный фланг ЕС должен быть защищен "стеной от дронов", - Кубилюс