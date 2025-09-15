Україна координуватиме використання кредитів SAFE для оборонного виробництва, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна спільно з 13 країнами-членами ЄС координуватиме використання дешевих кредитів SAFE для виробництва оборонної продукції.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом 19 країн ЄС виявили бажання отримати кредити від Брюсселя на розвиток оборонного виробництва, і 13 з них планують спрямувати частину цих коштів на підтримку України.

Кубілюс зазначив, що під час зустрічей із першим віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром оборони Денисом Шмигалем обговорюватиме координацію цих процесів. "Україна буде дуже проактивною в координації зусиль разом із цими державами-членами щодо того, на що потрібно витрачати ці кошти", - сказав єврокомісар.

Точні суми для спільних проєктів з українським оборонно-промисловим комплексом наразі невідомі. ЄС очікує, що країни-члени до кінця листопада представлять інвестиційні плани та конкретизують, які саме проєкти вони підтримають.

