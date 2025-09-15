На фронте зафиксировано 88 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 15 сентября враг 88 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Нововасильевка, Старая Гута, Вольная Слобода, Бобылевка, Казачье Сумской области; Хреновка, Клюсы, Гута-Студенецкая, Карповичи, Архиповка, Леоновка, Михальчина Слобода Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник три раза пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла три авиаудара, сбросив 11 управляемых авиационных бомб, также враг совершил 88 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Красного Первого. До сих пор продолжаются еще семь боестолкновений.

Противник с начала суток шесть раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, еще одно боестолкновение продолжается.

Читайте: Уничтожена мототехника врага возле Отрадного, оккупанты получили достойный отпор на Покровском направлении, - ОСГВ "Днепр"

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили пять атак в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголово, Колодязей, Торского. Шесть атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку - подразделения оккупантов пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Плещеевки, Русина Яра, Полтавки. Украинские подразделения отбили две атаки, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Проминя, Зверево, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Тернового, Новоивановки. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 24 атаки.

На Новопавловском направлении захватчики 16 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Камышеваха, Вороное и в направлении Филии, Искры, Январского, Ольговского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Также читайте: На Ореховском направлении враг не останавливает атаки, неудачные штурмы компенсирует пропагандой, - 128 ОГШБр

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе Каменки и в направлении Новоданиловки. Враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Веселянка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Николаевке.