Российский дрон попал в частный дом в Богдановке в Запорожской области: ранен мужчина
В селе Богдановка Запорожского района российский дрон атаковал частный дом, в результате чего пострадал 71-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Российский дрон ударил по частному дому в Богдановке. Взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом. Возник пожар. Возгорание уже локализовали спасатели", - написал Федоров.
По его словам, пострадавший уже получил всю необходимую медицинскую помощь. Также на месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
