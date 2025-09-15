РУС
Российский дрон попал в частный дом в Богдановке в Запорожской области: ранен мужчина

fpv-дрон атаковал Запорожскую область

В селе Богдановка Запорожского района российский дрон атаковал частный дом, в результате чего пострадал 71-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российский дрон ударил по частному дому в Богдановке. Взрывной волной и обломками повреждены дома и хозяйственные постройки, расположенные рядом. Возник пожар. Возгорание уже локализовали спасатели", - написал Федоров.

По его словам, пострадавший уже получил всю необходимую медицинскую помощь. Также на месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Запорожская область Запорожский район Богдановка
