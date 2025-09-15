Російський дрон влучив у приватний будинок у Богданівці на Запоріжжі: поранено чоловіка

У селі Богданівка Запорізького району російський дрон атакував приватний будинок, внаслідок чого постраждав 71-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Російський дрон ударив по приватному будинку у Богданівці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди, розташовані поруч. Виникла пожежа. Загоряння вже локалізували рятувальники", - написав Федоров.

За його словами, потерпілий вже отримав усю необхідну медичну допомогу. Також на місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив дроном по автівці у Боровій: поранено двоє чоловіків