Російський дрон влучив у приватний будинок у Богданівці на Запоріжжі: поранено чоловіка
У селі Богданівка Запорізького району російський дрон атакував приватний будинок, внаслідок чого постраждав 71-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Російський дрон ударив по приватному будинку у Богданівці. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди, розташовані поруч. Виникла пожежа. Загоряння вже локалізували рятувальники", - написав Федоров.
За його словами, потерпілий вже отримав усю необхідну медичну допомогу. Також на місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль